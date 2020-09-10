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Türk Telekom'un bedava internet kazandıran kampanya ve uygulamaları

Ülkemizde en fazla kullanılan GSM operatörlerinden bir tanesi olan Türk Telekom aynı zamanda müşterilerine en fazla bedava internet veren firmalardan da bir tanesidir. Pek çok kişi ise özellikle pandemi sürecinde Türk Telekom'un bedava internet kampanyalarından faydalanmaktadır.

10 Eylül 2020 Perşembe 08:04
Türk Telekom'un bedava internet kazandıran kampanya ve uygulamaları
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En fazla bedava intenet dağıtan GSM operatörü hangisi diye sorulduğunda akla gelen ilk firma Türk Telekom’dur. Sürekli olarak müşterilerine intenet dağıtan Türk Telekom son kampanyası ile de merak edilmeye başlandı.

Sil Süpür Kampanyası

Haftalık olarak kullanılabilen Sil Süpür üzerinden yapılacak tüm girişlerde hediye dakika, hediye intenet ve hediye SMS verilmektedir. Kampanyadan yararlanabilmek için Türk Telekom Online İşlemler uygulaması indirilmeli giriş yapabilmek için telefon numarası ile kayıt oluşturulması gerekmektedir. Daha sonrasında hediyeler her hafta Çarşamba veya Cuma günü 06.00’a kadar geçerli olacaktır. Çarşamba ve Cuma günleri saat 06.00 sonrasında uygulamaya tekrar girilerek Sil Süpür üzerinden yeni etkinliğe katılabilirsiniz. Tüm faturalı ve faturasız müşteriler Sil Süpür kampanyalarından faydalanabilmektedir.

Arayanı Bil Plus hediye 1 GB intenet

Arayanı Bil servisi ücretli olmasına rağmen Arayanı Bil Plus üyeliği olanlara özel olarak aylık abone olanlara haftalık 1 GB intenet hediye olarak verilmektedir. Bu kampanyadan faydalanabilmek için PLUS yazıp 7065’e SMS gönderilmesi gerekmektedir. Bu sayede 1 GB intenet hediye edilmektedir. Arayanı Bil servisine 6 aylık abone olmak isteyenler ise PLUS yazarak 7066’ya SMS gönderilmelidirler. Detaylar ise,

  • Arayanı Bil Plus servisinin aylık ücreti vergiler dahil 2,99 TL‘dir.
  • Arayanı Bil Plus servisinin 6 aylık ücreti vergiler dahil 14,99 TL‘dir.
  • Servis üyeliği, iptal edilmediği sürece otomatik olarak yenilenecektir. Aylık abonelik tipi ayda bir, 6 aylık abonelik tipi de 6 ayda bir otomatik yenilenir.

e-Fatura hediye 1 GB intenet

e-fatura aboneliği başlatıldıktan sonra aylık faturalar e-posta adresinize gönderilmektedir. Bu servise üye olan herkese ise 1 GB hediye intenet verilmektedir. Kampanyaya katılabilmek için 1GB e-mail adresiniz yazıp 3008‘e göndermeniz gerekmektedir.

  • Kampanyaya kapsamında e-fatura aboneliği başlatan müşterilerimize bir hafta boyunca geçerli cepten 1GB intenet hediye edilecektir.
  • Kampanyaya kayıt olmak için 1GB boşluk e-mail adresinizi yazıp 3008’e kısa mesaj gönderebilirsiniz.
  • Her müşterinin yalnız 1 kez kampanyaya katılma hakkı vardır.
  • Mevcut e-fatura abonesi müşterilerimiz kampanyaya katılamayacaktır.
  • Kampanya kapsamında sunulan yurt içi kullanım hakkı başka bir hatta transfer edilemez.

4.5G Bedava intenet kampanyası


4.5G uyumlu cihazları olanların faydalanabileceği kampanyalardan bir tanesi olan bedava intenet kampanyası için yapılması gereken tek şey Türk Telekom mağazalarına giderek 4.5G uyumlu kartı almaktır. Daha sonrasında 4.5G SIM yazarak 5555 SMS göndererek 30 gün geçerli olan 1 GB intenet hediye edilir.

Slefy’nin Mor Hediye 1 GB kampanyası

Türk Telekom Selfy Mor Paketlerine sahip olanların yararlanabileceği bir kampanyadır. Özellikler ise,

 

  • Selfy’nin Mor Hediye 1GB Kampanyası’na katılmak için Selfy’nin Mor Paketleri’nden birinin hattın üzerinde aktif olması gereklidir.
  • Kampanyaya kayıt için faturasız hattından MOR HEDIYE yazıp 4545’e SMS gönderebilirsin. Talebin değerlendirilsin ve seni en kısa sürede SMS ile bilgilendirelim. SMS ile kayıt olabileceğin gibi, müşteri hizmetlerini arayarak da talebini iletebilirsin.
  • Kampanyaya katılım ve kampanya kapsamında sunulan fayda ücretsiz olarak sunulmaktadır.
  • Üstelik faydadan yararlanmaya devam etmek için tek yapman gereken her ay hattına tek seferde en az 30 TL ve üzeri yüklemek.

Hediye sosyal medya kampanyası

Sosyal medya hesapları olan Whatsaap, Facebook ve Twitter için geçerli olan kampanyadır. Kampanyaya kaydolan kişilerin tek seferde 30 TL yüklemeleri sonrasında 30 gün geçerli olacak 1 GB Whatsaap, 1 GB’ta Facebook ve Twitter olacak şekilde toplamda 2 GB intenet verilmektedir. Bunun için yapılması gereken ise SOSYAL PAKET yazarak 5555’e SMS gönderilmesidir.

 

 



Son Güncelleme: 10.09.2020 08:04
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Anahtar Kelimeler:
Türk TelekomBedava Internet Kampanyaları
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