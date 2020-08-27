Türk Telekom'dan kampanya şenliği 10GB Bedava İntenet

Türk Telekom kullanıcılarına özel kampanyalar yapmaya devam etmektedir. Kullanıcılarına sağlamış olduğu 2020 yılının ağustos ayına özel bedava intenet ve özel paketler rakip operatörleri gölgede bırakacak türden.

Yükleme Şenliği Kampanyası 10GB Bedava İntenet

Türk Telekom kullanıcılarının yapacağı her 40 ve 50 TL yüklemelere günlük 10 GB, 100 TL ve üstünde yükleme yapan kullanıcılarına ise aylık 10 GB cepten bedava intenet kullanımı sunmaktadır. Türk Telekom mağazalarından yükleme yapan müşterilerine hediye etmektedir. Yükleme yapmadan önce fırsattan yararlanabilmek için Senlik GB yazıp 5555’e SMS atılması gerekmektedir.

1.Sil Süpür Kampanyası

Haftalık olarak Türk Telekom kullanıcısının faydalanabileceği özel hediyeleri Sil Süpür! Cepten intenet, sınırsız konuşma, Muud Premium Üyelik ve daha fazla kampanyalardan yararlanabilmek için hemen online işlemler Uygulamasından giriş yapın!

Türk Telekom müşterilerinin bu kampanyadan yararlanabilmek için Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını yüklemek/ giriş yapmak ve uygulamada bulunan Sil Süpür oyununu oynamak gerek. Kazanılan hediyeler belirlendikten sonra müşterilere SMS olarak bildirilecektir. SMS geldikten sonra kullanıcılar hediyelerini kullanabilmektedir.

2.ArayanıBil Plus Hediye 1 GB İntenet Kampanyası

Kampanya ücretli olup, abone olanlara hediye intenet sunmaktadır. Kampanyaya üye olanlara 1 GB İntenet Hediye! Bu kampanyaya abone olanlar gelen hiçbir aramayı kaçırmıyor ve 1 GB’lık intenet paketi kullanma hakkına sahip oluyor. Bu servise aylık abone olabilmek için PLUS yazıp 7065’e SMS atabilirsiniz. Bu kampanyaya 6 aylık abone olabilmek için ise PLUS YAZARAK 7066’YA SMS olarak gönderebilirsiniz.

ArayanıBil Plus kampanyası aylık ücreti vergilerle birlikte 2,99 TL’dir

ArayanıBil Plus kampanyası 6 aylık ücreti vergiler dahil 14,99 TL’dir

Üye olan kişi aboneliğini iptal etmediği süre boyunca kampanyalar otomatik olarak düzenli bir şekilde yenilenmektedir.

3. E-fatura Hediye 1 GB Kampanyası

E-fatura abonesi olarak sizde hemen 1 GB intenetin keyfini doya doya çıkarın.

Faturalarınızı e-posta üzerinden takip edebilmek için sizde hemen aboneliğinizi başlatın.

1GB e-mail adresiniz

3008’e

yazıpgöndermeniz yeterli olacaktır.

4. 4,5 Türk Telekom Bedava İntenet Kampanyası

Kampanyaya abone olan müşteriler kampanya kapsamında bir hafta boyunca cepten 1 GB intenet hediye verilecektir. Katılan müşterilerin sadece 1 kez kampanyaya katılabilmektedir. Kampanyaya mevcut e-fatura olan müşteriler katılamayacaktır.

Sadece 4,5G uyumlu cihazlarda ve 4,5 uyumlu sim karta sahip olan müşterilerin yararlanacağı bu kampanyada yapılması gereken sadece 5555’e 4,5g SIM yazıp SMS olarak göndermeleri gerekmektedir. Kampanya dahilinde müşteriler 30 gün boyunca geçerli 1 GB intenete sahip olacaklardır.

5. Yükleme Şenliği Kampanyası

Yükleme Şenliği kampanyasından müşterilerin yararlanabilmesi için Türk Telekom mağazalarından yapacağı 35 TL yüklemelere haftalık 2 GB, 40 TL yüklemelere haftalık 5 GB, 50 TL ve üstü yüklemelere haftalık 10 GB intenet hediye edilmektedir.

35 TL yüklemeye 2 GB hediye.

40 TL yüklemeye 5 GB hediye. ​​​

6. Selfy’den Bol İntenetli Geceler Kampanyası

Bu kampanyaya üye olan müşteriler gece 00:00 ile 06:00 saatleri arasında cepten 3 GB hediye inteneti kullanma hakkına sahip olacaklardır. Kampanyaya üyeliği olan faturalı müşteriler kampanyanın geçerli olduğu tarih boyunca GECENET yazıp, kampanyaya üye olmayan müşteriler ise GECENET TCKN yazıp 4545’e göndererek kampanyadan faydalanabilirler. Kampanyaya kayıtlar ücretsizdir. Hemen sende Selfy’e katıl ve her gece saat 00.00 ile 06.00 arasında intenette rahatça takıl.

7.Selfy’nin Mor Hediye 1GB Kampanyası

MOR HEDİYE

4545’

8.Hediye Sosyal Medya Kampanyası

Selfy’nin mor hediye kampanyası ile faturasız hat kullanıcıları ek olarak bedava 1 GB kazanmaktadırlar. Kampanyadan faydalanabilmek içinyazıpe SMS göndermeleri gerekmektedir. Kampanyadan sürekli olarak faydalanmak için ise her ay hattınıza 30 TL ve üzeri para tanımlamak.

Sosyal medyayı kapsayan bu kampanya ise WhatsApp, Facebook ve Twitter’da gezinme hakkı sunmaktadır.

Sadece kadın müşterileri kapsayan bu paket her 30 günde, 30 TL ve üzeri yükleme yapmaları şartıyla WhatsApp için 1 GB, Twitter ve facebook için 1 GB toplamda 2 GB kullanıcılarına cepten intenet hakkı vermektedir.

SOSYAL PAKET

5555’e

TÜRK TELEKOM’DAN BEDAVA 30 GB NASIL ALINIR? TÜRK TELEKOM 30 GB HEDİYE İNTERNET KAMPANYASI

Paket kullanımına başlamak içinyazıpgönderiniz.

Kampanya dahilinde hattını Türk Telekom’a taşıyan müşterilere aylık 30 GB bedava intenet kullanma hakkı vermektedir. Hattınızı Türk Telekom’a taşımak için Türk Telekom müşteri hizmetlerini arayarak ya da Türk Telekom şubelerine giderek hızlı ve kolay bir şekilde hat taşıma işleminizi yapabilirsiniz. Hattınızı Türk Telekom’a geçirme işlemini tamamladıktan sonra “BOLBOL” YAZARAK 5555’e SMS atarak hattınıza tanımlanacak olan 30 GB intenetinizi kullanabilirsiniz.