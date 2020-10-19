Türk Telekom'dan 30 GB'ı bulan bedava internet kampanyaları!

Türk Telekom müşterilerini birçok ücretsiz kampanya fırsatı sunmaktadır. Bedava intenet, konuşma ve sms dağıtan Türk Telekom, bu sayede müşterilerini memnun etmektedir. Sil Süpür adı altında bir kampanya başlatan Türk Telekom, bu kampanya kapsamında müşterilerine her hafta ücretsiz hediyeler sunmaktadır.

Günümüzde en çok kullanılan şeylerden biri olan intenet konusunda müşterilerini memnun etmeye çalışan Türk Telekom, bedava intenet hizmetleri ile müşterilerinin yüzünü güldürüyor. Hediye intenet paketi kazanmak isteyen kişiler, bazı şartları yerine getirmeleri halinde bu hediyelerden yararlanabilmektedir.

Sil Süpür kampanyası

Türk Telekom mobil uygulamasında olan Sil Süpür kampanyası ile birlikte operatör kullanıcıları birçok hediye kullanım olanaklarına sahip olabilmektedir. Ücretsiz intenet, konuşma dakikası ve kısa mesaj kazanılan kampanya her hafta tekrar kullanılabilmektedir. Uygulamaya giriş yapan kişiler Sil Süpür kampanyasına kolayca katılarak hediye haklarından yararlanabilmektedir.

ArayanıBil Plus hediye 1 GB intenet kampanyası

ArayanıBil uygulaması Türk Telekom tarafından ücretli olarak sunulan bir hizmettir. Bu hizmet karşılığında kişiler kendilerini arayan kişilerin kim olduğunu kısa mesaj yoluyla öğrenebilmektedir. Bu hizmete abone olan kişilere 1 GB intenet hediye eden Türk Telekom, bu şekilde hizmetin kullanılmasını da arttırmayı hedeflemektedir. Verilen intenet hediyesi 1 hafta geçerli olmaktadır. Abonelikleri 6 ayı geçen kişilere ise 1 aylık olarak 1 GB intenet hediye edilmektedir.

Aylık olarak 2.99 TL olan ArayanıBil hizmetinden 6 ay yararlanmak isteyen kişilere hizmetin fiyatı 14.99 TL olarak sunulmaktadır. Kısa mesaj ile başvurulabilen aboneliği alan kişilere hediye intenet anında verilmektedir.

E-fatura hediye 1 GB kampanyası

Türk Telekom kullanıcıları e-fatura uygulamasına geçmeleri halinde hediye intenet sahibi olmaktadır. Kişilerin e-faturaya geçmesini teşvik etmeye yönelik böyle bir hizmete başlayan Türk Telekom, bu sayede kağıt israfının önüne geçmeyi hedeflemektedir.

4.5G 30 GB intenet kampanyası

E-fatura aboneliğine geçen kişiler 1 GB ve e-mail adresini yazarak 3008’e kısa mesaj göndermesi halinde 1 GB intenet kazanmaktadır. Kampanyadan kullanıcılar yalnızca bir kez yararlanmaktadır. Hediye olarak verilen intenet sadece yurt içinde kullanıma açıktır.

1 ay boyunca kullanılabilecek 30 GB intenet hediye eden Türk Telekom, bu hediye intenetten faturalı veya faturasız tüm müşterilerinin yararlanabileceğini duyurmuştur. Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcılar 3G olan sim kartlarını 4.5G sim kartı ile değiştirmeleri halinde bu kampanyadan faydalanabilmektedir. Kampanyadan tüm müşteriler sadece bir kez yararlanabilmektedir. Hediye olarak verilen 30 GB intenet sadece yurt içi kullanımına açıktır.

Selfy’den bol intenetli geceler kampanyası

Selfy bünyesinde bulunan tarifelerden birini kullanan Türk Telekom müşterileri, her gece 00:00 ile 06:00 arasında bedava intenet kullanabilmektedir. Bu intenet hizmetinden yararlanmak isteyen kişiler başvuruda bulunarak kolayca bu hizmetten faydalanma hakkına sahiptir.

GECENET yazıp 4545’e kısa mesaj yollayan kullanıcılar gece inteneti bedava kullanma hakkına sahip olmaktadır. Müşteri hizmetlerini arayan kişiler de istemeleri halinde bu kampanyadan yararlanabilmektedir. Kampanya kapsamında sadece 7-25 yaş arası kişiler ücretsiz intenet hakkını elde etmektedir.

Otomatik fatura ödeme talimatı kampanyası

Türk Telekom bünyesinde bulunan operatör kullanıcıları fatura ödemelerini otomatik talimat olarak ödemeleri halinde 2 GB intenet kazanmaktadır. Otomatik ödeme talimatları veren kişiler müşteri hizmetlerini arayarak bu hediye intenetini elde edebilmektedir. Hediye olarak verilen ücretsiz 2 GB intenet hizmeti kişilerin hattına 1 haftalık olarak tanımlanmaktadır.

Kampanya süreli olarak hizmete açılmıştır. Kampanya kapsamında 2 GB intenet hizmetinden yararlanmak isteyen kişiler 22 Haziran ile 22 Eylül tarihleri arasında başvuru yapmalıdır. Türk Telekom bünyesinde bulunan bütün abonelerin katılımına açık olan bu hizmet ile birlikte herkes 2 GB intenet hediyesine ulaşabilmektedir.

Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcılar online uygulamaya giriş yaparak otomatik fatura ödeme talimatı vermesi gerekir. Bu ödeme işlemini gerçekleştiren kişilere 7 gün kullanıma açık olmak üzere 2 GB intenet hizmeti sunulmaktadır. Kişiler otomatik talimat verecekleri kartı istedikleri şekilde seçme hakkına sahiptir.