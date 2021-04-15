Türk Telekom, Turkcell, Vodafone'dan Ramazana özel bedava internet kampanyaları

Ramazanın başlaması ile birlikte kampanyalı ve ücretsiz intenet sağlayan GSM operatörleri merak edilmeye başlandı. Özellikle Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’nin ramazan ayına özel düzenlediği intenet kampanyaları merak edilenler arasında yerini alıyor.

Her yıl düzenli olarak kullanıcılarına ramazan ayına özel intenet paketleri sağlayan GSM operatörleri merak ediliyor. Bedava intenet dağıtan Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ramazan paketleri merak ediliyor.

Vodafone bedava 1 GB intenet kampanyası 2021

Turkcell her hafta bedava intenet kampanyası 2021

Vodafone tarafından 2021 yılında yapılan açıklamalar ile birlikte ramazan ayında geçerli olmak üzere 1 GB intenet verileceği açıklandı. 1 GB intenete ek olarak 250 dakika konuşma da sunan Vodafone, intenet sitesi üzerinden başvuruları kabul edeceğini açıkladı.

Turkcell tarafından yapılan açıklamalar ile Platinum kullanıcılarına her hafta bedava intenet vereceğini belirtti. Her hafta 5 GB ücretsiz intenet vereceğini açıklayan Turkcell, Platinum kullanıcılarının bedava intenetlerden faydalanabileceğini belirtti.

Türk Telekom bedava 1 GB intenet kampanyası 2021

Türk Telekom’da Mor paketlerinde 1 GB bedava intenet dağıtacağını açıkladı. Mor paket ve Selfy kullanıcılarının ramazan boyunca en az 30 TL’lik yükleme yapmaları durumunda Mor yazarak 4545’e mesaj göndermeleri gerektiği ve 1 GB bedava intenetin hatlara tanımlanacağını duyurdu.