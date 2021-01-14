Türk Telekom Sil Süpür neden yok, neden çıkmıyor?

Ülkemizde çok kullanılan operatörler arasına giren Türk Telekom, Sil Süpür uygulaması ile verdiği hediyeler ve intenet paketleri ile kullanıcıları tarafından çok dikkat çekilen bir uygulama olmuştur. Abonelerine Sil Süpür uygulamasıyla 30 GB’a kadar hediye intenet paketi veren Türk Telekom son zamanlarda Sil Süpür uygulamasına girilemediğine dair birçok şikâyet almaktadır. Bu şikayetler üzerine Türk Telekom Sil Süpür uygulamasına Giriş sağlayabilecek linkler paylaşmaya başladı.

Sil Süpür uygulaması nedir?

Sil Süpür uygulaması neden çıkmıyor?

Sil Süpür uygulaması Türk Telekom’un kullanıcılarına hediye dağıttığı bir uygulamadır. Sil Süpür uygulaması Türk Telekom Online İşlemler uygulaması üzerinden kullanılmaktadır. Her hafta kullanıcılarına hediye intenet paketi veren Sil Süpür uygulamasını kullanabilmek için telefonunuza Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını indirmeniz gerekmektedir. Her hafta aynı gün verilen hediye intenet paketleri şunlardır: 1 Ay Geçerli Muud Premium Üyeliği, 1 Hafta Geçerli 30 GB Bedava İntenet, 1 Hafta Geçerli 10 GB Bedava İntenet, 1 Hafta Geçerli 5 GB Bedava İntenet,1 Gün Geçerli 5 GB Bedava İntenet, 1 Gün Geçerli 2 GB Bedava İntenet ve 1 Ay Geçerli Arayanı Bil Hizmeti.

Türk Telekom Sil Süpür uygulamasına tıklandığında “Henüz hediye yok” mesajı ekrana geliyor ise haftalık hediye süresi dolmamış olabilir. Bir süre daha bekleyerek tekrar deneyebilirsiniz. Türk Telekom’a yeni geçmiş kullanıcı iseniz sıklıkla bu sorun görebilirsiniz fakat aboneliğiniz biraz ilerlediğinde bu sorun ortadan kalkacaktır. Türk Telekom Online işlemler uygulaması güncel olmayanlarda bu sorun yaşanabilir. Uygulamayı güncelleyip veya yeniden silip yüklerseniz sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Türk Telekom Sil Süpür sorunu her yöntemi denemeye rağmen düzelmiyor ise Türk Telekom müşteri hizmetleri 444 1 444 numarasını arayarak müşteri temsilcisi ile görüşür sorununuzu halledebilirsiniz.

