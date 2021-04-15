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Türk Telekom Ramazan Kampanyası 2021; Türk Telekom Ramazan Kampanyası Bol GB ve Bol dakikalar

Türk Telekom Ramazan kampanyası ile bol GB ve bol dakikalar sizi bekliyor. İşte, Türk Telekom 2021 Ramazan kampanyaları!

15 Nisan 2021 Perşembe 00:54
Türk Telekom Ramazan Kampanyası 2021; Türk Telekom Ramazan Kampanyası Bol GB ve Bol dakikalar
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Türk Telekom Ramazan kampanyası ile, Türk Telekom’a geçiş yapanlara 10 GB intenet ya da 500 dakika konuşma hediyesi veriliyor. Türk Telekom’un müşterilerine çeşit çeşit hediye kazandıran “Sil Süpür” Ramazan ayına özel 10 GB intenet hediyesi veriyor. Aynı zamanda Ramazan ayı süresince geçerli olan Sahur ile Haftalık intenet paketleri uygun fiyatlar ile hattınıza tanımlama imkanı buluyorsunuz.

Siz de Türk Telekom’a gelin, Ramazan bereketini gönlünüzce yaşayın!

Numarasını Türk Telekom’a taşıyan ya da yeni hat alan bireysel faturalı müşteriler, 31 Mayısıs tarihine dek 01:00 ile 06:00 saatleri aralığında geçerli olan 10 GB intenet, her yöne 500 ile Türk Telekom müşterilerine özel sınırsız konuşma hediyeleri içinden istediklerini seçebiliyorlar.

  • RAMAZAN 2021 yazarak 5555’e SMS gönderip kampanyaya ücretsiz katılım sağlayabilirsiniz. Cevap olarak gelecek SMS metninde üç farklı ücretsiz faydaya nasıl kayıt olunacağı ile ilgili bilgilendirme yapılıyor.
  • İsterseniz yukarıda yazıldığı gibi, isterseniz de direk olarak hangi hediyeyi istiyorsanız onu yazarak 5555’e ücretsiz SMS gönderip kampanyaya katılım sağlayabilirsiniz.
  • 10GB hediye almak için; RAMAZAN GB
  • 500 dakika hediye almak için: RAMAZAN DAKIKA
  • Türk Telekomlular ile ücretsiz konuşmak için: RAMAZAN TT SINIRSIZ

Kampanyadan 13.04.2021 ile 15.05.2021 tarihleri aralığında yeni hat tesisi ya da numara taşıma yolu ile geçerli olan tarifelere gelen bütün bireysel faturalı müşterileri yararlanabiliyor. Kampanya için son katılma tarihi 15.04.2021 saat 23:59’dur.

Geçerli olan tarifeler ise şu şekildedir;  Yepyeni 3, Yepyeni 6, Yepyeni 10, Yeni Prime 15, Yeni Prime 20,  Yeni Prime 30, Yeni Prime 40, Selfy Yeni 5, Selfy Yeni 10, Selfy Yeni 20, Selfy Yeni Sosyal, GSMobile Yeni Rakipsiz 2GB, GSMobile Yeni Rakipsiz 5GB, GSMobile Yeni Rakipsiz 8GB, GSMobile Yeni Rakipsiz 12GB, GSMobile Yeni Rakipsiz 20GB, Konyaspor Yeni Rakipsiz 2GB, Konyaspor Yeni Rakipsiz 5GB, Konyaspor Yeni Rakipsiz 8GB, Konyaspor Yeni Rakipsiz 12GB, Konyaspor Yeni Rakipsiz 20GB,  Fenercell Yeni Rakipsiz 2GB, Fenercell Yeni Rakipsiz 5GB, Fenercell Yeni Rakipsiz 8GB, Fenercell Yeni Rakipsiz 12GB, Fenercell Yeni Rakipsiz 20GB, Fenercell Yeni Rakipsiz 25GB

Sil Süpür Ramazan ayı süresince en az 10 GB intenet hediye veriyor!

Türk Telekom’un bol bol hediyeler veren uygulaması Sil Süpür, her hafta güncelleme gelen hediyeleri ile müşterilerine GB ile hediye dakikalar veriyor. Ramazan ayı süresince Türk Telekom mobil uygulamasından “Online İşlemler”e girerek Sil Süpür oynayan bireysel faturalı ve faturasız bütün müşteriler, hediye dakikalar ile en az 10 GB intenet kazanma hakkına sahip oluyorlar.

Ramazan ayına özel intenet paketleri

Türk Telekom bireysel faturalı hat müşterilerine aynı zamanda Ramazan ayı boyunca 00:00 ile 06:00 saatleri aralığında geçerli, aylık ek 30 GB’lık sahur paketini 9,18 TL’ye, Online İşlemler uygulaması ya da Sahur 30 GB yazarak 5555’e SMS atıp alabiliyorsunuz.

Bireysel faturasız hat müşterisi olanlar da haftalık 20 GB paketini 20 TL’ye Online İşlemler uygulaması üzerinden alabilecekler.



Son Güncelleme: 15.04.2021 00:54
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Anahtar Kelimeler:
TürkTelekomRamazanKampanyası2021
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