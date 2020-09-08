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Türk Telekom nereye şikayet edilebilir, şikayet takibi nasıl yapılır?

Türk Telekom nereye şikayet edilebilir, şikayet takibi nasıl yapılır? haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. Türk Telekom nereye şikayet edilebilir, şikayet takibi nasıl yapılır? ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 8 Eylül 2020 Salı günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

08 Eylül 2020 Salı 17:08
Türk Telekom nereye şikayet edilebilir, şikayet takibi nasıl yapılır?
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GSM operatörleri gerek sağladıkları hizmetlerle gerekse hat kopmaları ile sık sık gündeme gelmektedir. Pek çok kişi yaşadığı hat kopması, verilen hizmetleri kullanamama, tarife yenilenmemesi durumları nedeni ile müşterisi oldukları GSM operatörlerini şikayet etmek istemektedir. Şikayet işlemleri için farklı farklı yöntemleri olan GSM operatörlerinin nasıl şikayet edilebileceği ise merak ediliyor.

Türk Telekom ise en fazla kullanıcıya sahip olan GSM operatörü olduğu için en merak edilen GSM operatörlerinden bir tanesidir. Telefon konularında Türk Telekom’a şikayet yapılması gerekirken konu intenet ve televizyon olduğunda TTNET’e şikayet edilmesi gerekmektedir.

Türk Telekom nereye şikayet edilir?

Türk Telekom şikayet edilirken kullanılabilecek mecraalar,

  • Türk Telekom müşteri temsilcisi aracılığıyla şikayette bulunmak.
  • TT müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek şikayeti iletmek için SMS hattını kullanmak.
  • Türk Telekom Genel Müdürlüğü iletişim kanallarından biri olan e-posta yoluyla şikayette bulunmak.
  • Türk Telekom intenet sitesi üzerinden şikayet kaydı oluşturmak.
  • Türk Telekom müdürlükleri ve bayilerine bizzat giderek şikayette bulunmak.

Tüm bunlara ek olarak Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapılarak şikayet belirtilebilir ve şikayetinizin sonuçlanması için bekleyebilirsiniz. Tüketici Hakem Heyeti yapılacak olan incelemeler sonrasında haklı veya haksız olduğunuz ortaya net bir şekilde çıkarılarak gerekli işlemler yapılacaktır.

Türk Telekom müşteri hizmetleri üzerinden şikayet nasıl yapılır?

Müşteri hizmetleri üzerinden yapılacak şikayetler için öncelikli olarak Türk Telekom’un müşteri hizmetleri numarasını bilmeniz gerekmektedir. 444 1 444 olarak paylaşılan müşteri hizmetlerini aradıktan sonra sizden istenen tuşlamaları yaparak müşteri temsilcisine bağlanabilir ve şikayetiniz dile getirirsiniz. Burada önemli olan nokta şikayetinizi doğru ve eksiksiz olarak belirtmenizin gerekmesidir.

SMS ile şikayet kaydı oluşturma nasıl yapılır?

Müşteri temsilcisi ile konuşmadan şikayetini belirtmek isteyen vatandaşların en fazla tercih ettiği yöntem ise SMS ile şikayet kaydı oluşturarak ekipler tarafından yardım edilmesidir. Bunun için,

  • Telefonun kısa mesaj menüsünden YARDIM yazıp bir boşluk bırakarak talebinizi kısaca özetliyorsunuz. 
  • Hazırladığınız kısa mesajı 6616‘ya gönderiyorsunuz.
  • Bu sayede Türk Telekom müşteri hizmetleri hattında bir kayıt açtırmış oluyorsunuz.
  • Müşteri temsilcileri bu kaydı inceledikten sonra sizinle iletişime geçiyor ve şikayet talebiniz tamamlanıyor. 

e-posta ile Türk Telekom’da şikayet kaydı oluşturmak nasıl yapılır?


Öte yandan e-posta ile de şikayet kaydı oluşturabilir ve ekiplerden destek alabilirsiniz. Bunun için iletisim@turktelekom.com.tr adresine mesaj gönderilmelidir.

  • Şikayet metninde mümkün olduğunca açık olun.
  • Net bilgiler verin.
  • Eğer şikayetinizi destekleyecek belgeler varsa, bunları eklemeyi unutmayın. Öneğin, faturanızla ilgili bir şikayetiniz varsa, söz konusu faturayı ek belge olarak gönderebilirsiniz. Bu, işlemlerinizi hızlandıracaktır. 

Türk Telekom resmi intenet sitesi üzerinden şikayet kaydı nasıl oluşturulur?

İntenet üzerinden şikayet kaydı oluşturabilmek için,

Türk Telekom mobil ve TTNET üzerinden şikayet takibi nasıl yapılır?

  • 444 1 444 hattını arayarak oluşturduğunuz şikayet talebi hakkında bilgi alabilirsiniz.
  • iletisim@turktelekom.com.tr adresine mail atarak şikayet talebinizin durumunu öğrenebilirsiniz.
  • Takip için inteneti de kullanabilirsiniz.

Yöntemleri ile şikayetinizi takip edebilirsiniz.

İntenet üzerinden şikayet takibi yapmak için,

Başka yöntemler ile Türk Telekom nasıl şikayet edilir?

  • Ulaştırma Bakanlığı’nın bu tarz bir şikayet hattı yok. Bu nedenle bakanlıkla herhangi bir işlem yapmak mümkün değil.
  • Türk Telekom ile görüşmeleriniz sonuçsuz kaldığında Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunabilirsiniz. Yaşadığınız yerde hakem heyeti yoksa, tüketici mahkemesine de gidebilirsiniz.
  • Türk Telekom şikayetvar gibi birtakım intenet sitelerini de takip ediyor. Bu sitelerde şikayet kaydı oluşturabilirsiniz. Fakat bu intenet adreslerinden yapılan şikayetlere geri dönüş biraz uzun sürebilir. Bunu bilmeniz de fayda var.
  • Çok çaresiz kaldığınızı düşündüğünüzde sosyal medyayı da kullanabilirsiniz. GSM operatörlerinin Twitter hesapları oldukça aktif oluyor. Buradan da yetkililere mesaj atabilirsiniz. Türk Telekom’un Twitter adresine ulaşmak için bölüm sonundaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 08.09.2020 17:08
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Anahtar Kelimeler:
şikayetTürk Telekom
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