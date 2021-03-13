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Türk Telekom modem şifresi nasıl değiştirilir? TTNET Türk Telekom modem şifresi değiştirme

Modem şifresi müşteri hizmetlerini aramaya gerek kalmadan internet üzerinden kolaylıkla değiştirilebilmektedir. Modeme ilişkin pek çok işlem modem ara yüzüne girerek kolayca gerçekleştirilebilmektedir.

13 Mart 2021 Cumartesi 11:25
Türk Telekom modem şifresi nasıl değiştirilir? TTNET Türk Telekom modem şifresi değiştirme
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Türk Telekom modeminin şifresini unutan ve öğrenmek isteyen kişiler müşteri hizmetlerini aramaya gerek kalmadan evden kolayca modem şifresi değişirme işlemini gerçekleştirebilirler. Bunun için öncelikle modemle alakalı pek çok işlemin gerçekleştirilebildiği modem ara yüzüne  girmek gerekmektedir.

Türk Telekom modem şifresi nasıl değiştirilir?

Öncelikle modem işlemlerinin yapıldığı modem ara yüzüne girmek için 192. 168. 1. 1 sayılarını açtığınız intenet sayfasının URL yani adres çubuğuna kopyalayın. Eğer bu sayılar girmez ise 192. 168. 1. 2 ve 192. 168. 2.1’i de deneyebilirsiniz. Arından açılan kullanıcı adı şifre ekranına kullanıcı adı ve şifrenizi girin. Eğer kullanıcı adı ve şifrenizi bilmiyor iseniz muhtemelen kullanıcı adı admin ve şifre turktelekom veya ttnet seçeneklerinden birisidir.

Arayüz ekranına girdikten sonra sağda yer alan Ağ Ayarları menüsünden Ağ Şifreleme seçeneğine basın. Bu sayfadan şifrenizi öğrenebilir ya da şifre değişikliği yapabilirsiniz.

Türk Telekom modem şifresi sıfırlama işlemi nasıl yapılır?

Modem sıfırlama işlemi için modem arkasında yer alan reset tuşuna birkaç saniye basmanız gerekmektedir. Eğer reset tuş biçiminde değilse sivri uçlu bir nesne ile reset bölümüne basın. Birkaç saniye bekledikten sonra modem sıfırlanacak ve modemin şifresi modem üzerinde yazan ilk halini alacaktır.



Son Güncelleme: 13.03.2021 11:25
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Anahtar Kelimeler:
TürkTelekomŞifre
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