Türk Telekom internet Upload hızını 2 katına çıkaracak

Türkiye’nin en çok tercih edilen intenet sağlayıcı firmalarından biri Türk Telekom firmasından kullanıcılarına müjdeli bir haber geldi. Türk Telekom isimli intenet sağlayıcı firmanın önümüzdeki ay, yani Eylül ayında upload hızını iki katına çıkarması bekleniyor. Türk Telekom yetkililerinin konu ile alakalı olarak açıklaması ise ‘ Uzaktan eğitime destek’ olarak nitelendirilmekte.

Türk Telekom’un Ağustos ayının sonundan itibaren FİBER ve Adsl kullanıcılarına 2 kat daha hızlı intenet sunması bekleniyor. Türk Telekom şirketinin genel müdürü Ümit Ünal, Uzaktan eğitimle başlaması beklenen yeni eğitim-öğretim dönemine öğrencilerin online olarak derslerine öğrencilerin sorunsuz olarak katılmasını istedikleri için böyle bir karar aldıklarını açıkladı. Fakat Eylül ayında Türk Telekom abonelerine sunulması beklenen ‘2 kat daha hızlı intenet’ şöleni 1 Ekim tarihinden itibaren eski haline dönecek. Yani 2 kat artırılan intenet hızı yeniden 2 kat düşürülecek.