Türk Telekom internet neden yok, ne zaman gelecek? Türk Telekom internet kesintisi sebebi ne? 3 Gün boyunca gelmeyecek!

Türk Telekom intenet kullanıcılarına üzücü haber geldi. Planlı alt yapı çalışmaları neticesinde intenet kesintisi yaşanacak iller açıklanmış bulunmaktadır. 20 Kasım Cuma günü ile 22 Kasım Pazar günleri arasında kesintiler yaşanacaktır.

Daha Önceki günlerde yani 17-18-19 Kasım 2020 tarihlerinde intenet kesintisi yaşanacağını bildiren Türk Telekom 20 Kasım Cuma günü içinde intenet kesintisi yaşanacağını açıkladı.

20 Kasım Cuma Günü İntenet Kesintisi Yaşanacak İller

Kayseri, Antalya, Kırşehir, Isparta, Yozgat, Afyonkarahisar, Trabzon, Bingöl ve Erzurum illerinde İntenet kesintisi yaşanacaktır.

Kesinti saatleri şu şekilde olacaktır:

Trabzon’da 00.00- 06.00 saatleri aralığında

Diğer illerde ise 02.00-06.00 saatleri arasında intenet kesintisi yaşanacaktır.

21 Kasım Cumartesi Günü İntenet Kesintisi Yaşanacak İller

İstanbul, Avrupa yakasında saat 02.00-06.00 arasında intenet kesintisi olacaktır. Ses ve İntenet kapsamında kesintiler yaşanacağını bildiren Türk Telekom, Kesintinin sebebinin ise planlı alt yapı çalışmaları olduğunu belirtti.

Türk Telekom müşterilerine şu açıklamayı yaptı: ‘Müşterilerimize daha iyi bir hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir.’ Açıklamalarda belirtildiği üzere Türk Telekom Müşteri memnuniyeti kapsamında kendini günden güne geliştirmeye çalışıyor.