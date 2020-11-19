İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görevi için tercih süreci başladı
Son Dakika
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav...

Türk Telekom internet neden yok, ne zaman gelecek? Türk Telekom internet kesintisi sebebi ne? 3 Gün boyunca gelmeyecek!

Türk telekom sürekli yaşanan arızalar nedeniyle 20 Kasım ile 22 Kasım tarihleri arasında altyapı çalışmaları yapmaya karar verdi.Kullanıcılarının hangi saatlerde ve günlerde internete erişebilecekleri merak konusu oldu. Hangi illerde internet kesintisi olacak? İnternet kaç gün yok? Hangi illerde planlı altyapı çalışması var?

19 Kasım 2020 Perşembe 23:57
Türk Telekom internet neden yok, ne zaman gelecek? Türk Telekom internet kesintisi sebebi ne? 3 Gün boyunca gelmeyecek!
Takip Et:

Türk Telekom intenet kullanıcılarına üzücü haber geldi. Planlı alt yapı çalışmaları neticesinde intenet kesintisi yaşanacak iller açıklanmış bulunmaktadır. 20 Kasım Cuma günü ile 22 Kasım Pazar günleri arasında kesintiler yaşanacaktır.

Daha Önceki günlerde yani 17-18-19 Kasım 2020 tarihlerinde intenet kesintisi yaşanacağını bildiren Türk Telekom 20 Kasım Cuma günü içinde intenet kesintisi yaşanacağını açıkladı.

20 Kasım Cuma Günü İntenet Kesintisi Yaşanacak İller

Kayseri, Antalya, Kırşehir, Isparta, Yozgat, Afyonkarahisar, Trabzon, Bingöl ve Erzurum illerinde İntenet kesintisi yaşanacaktır.


Kesinti saatleri şu şekilde olacaktır:

Trabzon’da 00.00- 06.00 saatleri aralığında

Diğer illerde ise 02.00-06.00 saatleri arasında intenet kesintisi yaşanacaktır.

21 Kasım Cumartesi Günü İntenet Kesintisi Yaşanacak İller

İstanbul, Avrupa yakasında saat 02.00-06.00 arasında intenet kesintisi olacaktır. Ses ve İntenet kapsamında kesintiler yaşanacağını bildiren Türk Telekom, Kesintinin sebebinin ise planlı alt yapı çalışmaları olduğunu belirtti.

Türk Telekom müşterilerine şu açıklamayı yaptı: ‘Müşterilerimize daha iyi bir hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir.’ Açıklamalarda belirtildiği üzere Türk Telekom Müşteri memnuniyeti kapsamında kendini günden güne geliştirmeye çalışıyor.



Son Güncelleme: 19.11.2020 23:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
InternetTürk TelekomPlanlı İnternet KesintisiAlt Yapı ÇalışmasıKesinti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
KKTC’nin yerli otomobili Günsel Türkiye'de de boy gösterecek!
KKTC’nin yerli otomobili Günsel Türkiye'de de boy gösterecek!
Apple, İphone 11 Pro satışlarını durdurma kararı aldı!
Apple, İphone 11 Pro satışlarını durdurma kararı aldı!
Web Sitesi Tanıtım Yazıları ile Sitelerin Prestijini ve Ziyaretçi Sayısını Artırın; interaktifplus
Web Sitesi Tanıtım Yazıları ile Sitelerin Prestijini ve Ziyaretçi Sayısını Artırın; interaktifplus
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Yeni BMW 4 serisi Türkiye fiyatı belli oldu
Yeni BMW 4 serisi Türkiye fiyatı belli oldu

Popüler Haberler

Kapıcı asgari ücret 2020
Bedelli askerlik kredisini kimler alabilir? Bedelli askerlik kredisi şartları
Sgk işveren maliyet hesaplaması nasıl yapılır? 2020 Sgk işveren maliyeti ne kadar
Emekliler PTT aracılığıyla Emeklilere 60 ay vadeli düşük faizli kredi
Türk Telekom internet neden yok, ne zaman gelecek? Türk Telekom internet kesintisi sebebi ne? 3 Gün boyunca gelmeyecek!
Lise ve Üniversite stajyer maaşları ne kadardır? 2020 stajyer maaşı devlet katkısı
Şeker hastaları malulen nasıl emekli olabilir? 2020 Diyabette malulen emeklilik şartları
Moldova'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020
Hamilelik belirtileri tam olarak ne zaman başlar? 1 aylık hamilelik belirtileri nelerdir?
Silinen prim borçları sonradan ödenebilir mi? SGK silinen prim günleri geri alma işlemleri
Güvercin Nefise'ye ne oldu, öldü mü? Neden yok? Eslem Akar diziden neden ayrıldı?
TOKİ 50 Bin Sosyal Konut Kuraları Ne Zaman Çekilecek? İllere Göre Kura Çekiliş Tarihleri
Süper Lig transfer döneminde takımlara gelen ve giden oyuncular
MasterChef yarışmacısı Batuhan Bayır kimdir? İşte Batuhan Bayır hakkında bilgiler
TMU ile hafıza silinebiliyor mu? Hafıza sildirme işlemi nasıl yapılır?
Belediye süt yardımı nasıl alınır?2020 Halk süt başvurusu şartları
Çocuk kan grubunu kimden alır? Çocuğun kan grubu kimden gelir, anne babadan farklı olabilir mi?
ÇYDD burs başvuru şartları nelerdir? 2020 Güncel ÇYDD burs tutarları
Faturalı hat üzerinden kredi verenler ve faturalı hat kredi şartları 2020
Türk Telekom 20 Kasım Cuma ve 22 Kasım Cumartesi günü hangi illerde internet kesintisi yapılacak?
Alev Alev dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Alev Alev devam eder mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.