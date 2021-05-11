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Türk Telekom bedava internet veren uygulamalar nelerdir?

Türk Telekom müşterilerine internet dağıtmaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı kampanyalar ve uygulamalarla, milyonlarca Türk Telekom kullanıcısı bedava internet kazanıyor. Peki, hangi kampanyalar ve uygulamalar bedava internet veriyor? İşte bu sorunun yanıtı...

11 Mayıs 2021 Salı 17:09
Türk Telekom bedava internet veren uygulamalar nelerdir?
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Türk Telekom milyonlarca kullanıcısına bedava intenet vermeye devam ediyor. Çeşitli kampanya ve uygulamalarla, hem faturalı hem de faturasız kullanıcılar, bedava intenetin sahibi oluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da intenet dağıtmaya devam eden Türk Telekom, kullanıcılarına büyük bir avantaj sunuyor. Peki, bedava intenet dağıtan kampanyalar ve uygulamalar hangileri? İşte Türk Telekom'un bedava intenet dağıttığı kampanyalar ve uygulamalar...

Sil Süpür kampanyası

Türk Telekom’un mobil uygulamasında yer alan Sil Süpür kampanyası, müşterilere bedava intenet vermeye devam ediyor. Sil Süpür kampanyasından yararlanabilmek için Türk Telekom Selfy müşterisi olmanız gerekiyor. Bunun için de gereken tek şart 25 yaş ve altı bir müşteri olmanız. Bu şartı sağlıyorsanız Selfy’e geçerek, Sil Süpür kampanyasından yararlanabilirsiniz.

Tambu uygulaması

Tambu, Türk Telekom tarafından geliştirilen bir klavye uygulamasıdır. Bu uygulamayı hem Android hem de IOS telefonunuza yükleyerek, 30 gün boyunca 1 GB bedava intenete sahip olabilirsiniz. Hem faturalı hem de faturasız kullanıcılar bu fırsattan yararlanabilmektedir.

Siri kampanyası

Siri hem IOS cihazlarda hem de Android cihazlarda yer alan bir akıllı asistandır. Siz de Siri’yi kullanarak bir Türk Telekom kullanıcısına TL gönderebilir, bu sayede 1 hafta geçerli 500 MB intenete sahip olabilirsiniz.

Sosyal Medya kampanyası

Bu kampanyadan sadece kadın müşteriler yararlanabilmektedir. 30 gün içinde 25 TL ve üzeri TL yüklemeniz halinde, sosyal medyalarda geçerli 2 GB bedava intenet hattınıza tanımlanıyor. Bu 2 GB intenetin 1 GB’ı WhatsApp, 1 GB’ı ise Twitter’da kullanılmak üzere size sunuluyor.

Arayanı Bil Servisi

Arayanı Bil Servisi, telefonuz kapalıyken veya hattınız çekmiyorken sizi arayanları öğrenmenizi sağlayan bir servistir. Bu servise abone olarak, sizi ulaşamayan kişilerin kim olduğunu öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bu servise abone olmanız halinde bedava 1 GB intenette kazanmış olursunuz.

Selfy Mor kampanyası

Sil Süpür kampanyasında olduğunu gibi bu kampanyadan da sadece 25 yaş ve altı gençler yararlanabilmektedir. 25 yaş ve altı faturasız gençler, 25 TL üzeri yükleme yaptıklarında, 1 GB hediye intenet kazanabilirler.

4.5G SIM Kart kampanyası

4.5G özelliği olmayan bir SIM kart kullanıyorsanız, kendinize en yakın Türk Telekom bayisine giderek 4.5G özellikli bir SIM kart alabilirsiniz. Bu SIM kartı aldıktan sonra 30 gün geçerli 30 GB hediye intenet hattınıza tanımlanacaktır.

Bakiye yükleme kampanyası

Türk Telekom’un intenet adresinden veya mobil uygulamasından 30 TL üzeri bakiye yüklerseniz, 1 hafta geçerli 1 GB hediye intenet kazanabilirsiniz.

E-Fatura kampanyası

Faturalı hat kullanan müşteriler, faturalarını e-posta yoluyla almaları halinde, 1 hafta geçerli 1 GB intenet kazanabilir.

Ballı 4 GB

kampanyası

Bu kampanyadan yeni bir Türk Telekom faturasız hat alan müşteriler yararlanabilmektedir. Kendinize en yakın Türk Telekom bayisine giderek yeni bir faturasız hat alırsanız, 1 ay geçerli 4 GB hediye intenetten faydalanabilirsiniz.

İllere göre intenet kampanyası

Bu kampanyadan sadece Balıkesir ve Çanakkale illerinde oturan müşteriler yararlanabilmektedir. Bu illerde oturan müşteriler, Efsane tariflerden birine geçmeleri halinde, 1 ay geçerli 10 GB intenete bedava bir şekilde sahip olabilirler. Bunun için yapmanız gereken tek şey kendinize en yakın Türk Telekom bayisine giderek, tarife değişikliği isteğinizi belirtmek olacaktır.

Tivibu Go kampanyası

Tivibu Go, Türk Telekom’un sağladığı içerisinde birçok dizi ve film kanalı olan bir TV paketidir. Türk Telekom kullanan müşteriler, faturalı veya faturasız fark etmeksizin Tivibu Go’nun herhangi bir paketine geçerek, bedava intenet kampanyasından yararlanabilirsiniz. Geçeceğiniz pakete göre alacağınız bedava intenet miktarı değişirken, 30 gün boyunca bu inteneti kullanabilirsiniz. Bu kampanyadan yararlanabilmek için size en yakın Türk Telekom bayisine giderek, Tivibu Go başvurusu yapmanız ve size verilen bedava intenet kampanyasına ait kodu almanız gerekmektedir. Bu kodu alarak hediye intenetinizden yararlanabilmeniz mümkündür.


Son Güncelleme: 11.05.2021 17:09
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Anahtar Kelimeler:
Türk TelekomInternet
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