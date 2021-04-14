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Türk Telekom bedava internet; Ramazan’da 10 GB internet hediye

Türk Telekom'dan Ramazan Kampanyası! Ramazan ayına özel dakika ve internet fırsatları sunuluyor. Haberimizde kampanya detaylarına yer verilmiştir.

14 Nisan 2021 Çarşamba 21:30
Türk Telekom bedava internet; Ramazan’da 10 GB internet hediye
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Türk Telekom’dan Ramazan ayına özel hediye!

Ramazan ayına özel mobil müşteriler için 10 GB intenet ve hediye dakika fırsatı! Operatöre numarasını taşıyan ya da yeni hat alan bireysel faturalı hat müşterileri, 31 Mayısıs tarihine kadar gece 01.00-06.00 saatleri arasında 10 GB intenet, her yöne 500 dakika ve Türk Telekomlularla sınırsız konuşma fırsatlarından istediklerini seçebiliyor. Kampanyaya katılmak için RAMAZAN 2021 yazarak 5555’e kısa mesaj atmak gerekiyor.

Her hafta başka hediye

Sil Süpür platformunda her hafta farklı hediyeler! Operatörün mobil uygulaması olan Online İşlemler’e girerek Sil Süpür oynayan kişilere hediye dakika ve en az 10 GB intenet fırsatı sunuluyor.



Son Güncelleme: 14.04.2021 21:30
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Anahtar Kelimeler:
RamazanTürk TelekomKampanya
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