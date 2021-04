Türk Telekom bedava internet kazanma yolları ve Türk Telekom bedava internet kampanyaları 2021

Türk Telekom kullanıcılarına bedava intenet vermeye devam ediyor. Kullanıcılara intenet kampanyaları düzenleyen Türk Telekom, müşterilerini sevindiriyor. 2021 yılına dair kampanyalara katılarak hediye intenet kazanabilirsiniz. Sil Süpür ve bedava intenet veren uygulamalar ile 10 GB’a kadar intenet kazanabilirsiniz. Belirlenen aralıklarla Türk Telekom, kullanıcılarına sürprizli kampanyalar düzenliyor. Faturalı ya da faturasız hatta sahip olmanız farketmiyor.

Türk Telekom 10 GB intenet kazanma fırsatı

10 GB intenet kazanmak için mesaj kısmından GIGA yazarak 5555’e kısa mesaj atabilirsiniz. Haftanın iki günü bu hakkınızı tanımlayabilirsiniz.

Sil Süpür İntenet nasıl kazanılır?

Telefonunuza Sil Süpür uygulamasını indirerek, 30 GB’a kadar intenet kazanabilirsiniz.İntenetin yanı sıra bedava dakika da kazanabilirsiniz.

Türk Telekom Selfy Bedava İntenet

Mor paketlerden birine geçerek yükleme yapmalısınız. Daha sonra bedava intenet hakkınız hattınıza tanımlanır. 30 TL ve daha fazla yükleme yaptıktan sonra Mor Hediye yazarak 4545’e mesaj atmalısınız. Gelen onay ile intenetinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Türk Telekom Selfy Bol İntenetli Geceler Kampanyası

Türk Telekom gençlik dünyası olan Selfy ile geceleri ücretsiz intenet kullanmanız mümkün olmaktadır. Bu kampanyaya katılım sağlamak için GECENET yazıp 4545’e mesaj göndermelisiniz. Selfy abonesi olan kişiler her gece 00.00 ile 06.00 arasında bedava intenet hakkını kullanabilirler.

Ücretsiz İntenet nasıl kazanılır?

Arayanı Bil Plus servisine abone olarak 1 GB kazanabilirsiniz. 1 aylık ya da 6 aylık abonelik ile haftalık ya da aylık 1 GB hattınıza yüklenmektedir. Bu servise aylık abone olmak için PLUS yazarak 7065’e mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. 6 aylık abonelik için ise PLUS yazarak 7066’ya mesaj göndermeniz gerekmektedir. Bu abonelik karşılığında hattınıza 1 GB intenet tanımlanır.

Türk Telekom 1 GB intenet

Hoş geldin kampanyası ile 4 GB intenet

Kredi kartı ile hattınıza Online İşlemler üzerinden TL yükleyerek 1 GB kazanabilirsiniz. 30 TL ve daha fazla yüklemelerde 1 aylık olarak 1 GB bedava intenet kazanırsınız.

Türk Telekom abonesi olarak 4 GB hediye elde edebilirsiniz. Yeni hat alarak ya da hattınızı taşıyarak bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. BALLI +GB yazarak 2070’e mesaj atmanız yeterli olacaktır.Bunun yanı sıra hattınıza 40 TL bakiye hediyesi tanımlanacaktır.

Faturasız hatlarda bedava intenet

Faturalı hattı olanların yanında faturasız hattı bulunanlara da birden fazla hediye bulunmaktadır. Türk Telekom Mobil Uygulaması telefona yüklendikten sonra kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılmalıdır. Daha sonra hattınıza yükleme yaparak 1GB KAZAN yazıp 5555’e mesaj göndermelisiniz.

4.5 G Bedava İntenet

4.5 G uyumlu hattınız var ise ya da geçiş yapar iseniz 1 ay geçerli olan 30 GB bedava intenet elde edebilirsiniz. Ücretsiz olarak 4.5 G uyumlu sim kart ile değişim yaptıktan sonra 4.5G 30 GB yazarak 5555’e mesaj göndermeniz gereklidir.

Yıllık hediye intenet

Uzun yıllardır bu Türk Telekom abonesi olan kişiler için hazırlanan bu hediye, abone olduğunuz yıla göre 3,6,10 GB intenet kazanmanızı sağlar. Abonelik yılınıza göre YILLAR yazıp 5555’e sms göndererek kazanabilirsiniz.

Bedava intenet nasıl yapılır?

2 GB intenet kazandıran sosyal paket ile bedava sosyal medya hesaplarınıza giriş yapabilirsiniz. 1 GB Whatsapp 1 GB sosyal medya hesaplarında kullanılabilir. Bu paketten faydalanmak için SOSYAL PAKET yazarak 5555’e mesaj göndermelisiniz.

Hediye 1 GB intenet

HEDIYE INTERNET yazarak 5555’e mesaj göndererek 50 TL ve üstü yükleme yaparak 1 GB elde edebilirsiniz. 1 aylık geçerli olacaktır.