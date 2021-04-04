İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

Türk Telekom bedava internet kazanma yolları ve Türk Telekom bedava internet kampanyaları 2021

Türk Telekom 2021 yılında da kullanıcılarına kampanyalarını sunmaya devam ediyor. Bedava internet kullanmak isteyen Türk Telekom hat sahipleri, nasıl yapacaklarını merak ediyor. Türk Telekom kolay bir şekilde internet kazanmaları için müşterilerine fırsatlarını sunmaya devam ediyor. Tüm detaylar haberimizde.

04 Nisan 2021 Pazar 20:26
Türk Telekom bedava internet kazanma yolları ve Türk Telekom bedava internet kampanyaları 2021
Takip Et:

Türk Telekom kullanıcılarına bedava intenet vermeye devam ediyor. Kullanıcılara intenet kampanyaları düzenleyen Türk Telekom, müşterilerini sevindiriyor. 2021 yılına dair kampanyalara katılarak hediye intenet kazanabilirsiniz. Sil Süpür ve bedava intenet veren uygulamalar ile 10 GB’a kadar intenet kazanabilirsiniz. Belirlenen aralıklarla Türk Telekom, kullanıcılarına sürprizli kampanyalar düzenliyor. Faturalı ya da faturasız hatta sahip olmanız farketmiyor. 

Türk Telekom 10 GB intenet kazanma fırsatı 

10 GB intenet kazanmak için mesaj kısmından GIGA yazarak 5555’e kısa mesaj atabilirsiniz. Haftanın iki günü bu hakkınızı tanımlayabilirsiniz. 

Sil Süpür İntenet nasıl kazanılır?

Telefonunuza Sil Süpür uygulamasını indirerek, 30 GB’a kadar intenet kazanabilirsiniz.İntenetin yanı sıra bedava dakika da kazanabilirsiniz. 

Türk Telekom Selfy Bedava İntenet   

Mor paketlerden birine geçerek yükleme yapmalısınız. Daha sonra bedava intenet hakkınız hattınıza tanımlanır. 30 TL ve daha fazla yükleme yaptıktan sonra Mor Hediye yazarak 4545’e mesaj atmalısınız. Gelen onay ile intenetinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. 

Türk Telekom Selfy Bol İntenetli Geceler Kampanyası 

Türk Telekom gençlik dünyası olan Selfy ile geceleri ücretsiz intenet kullanmanız mümkün olmaktadır. Bu kampanyaya katılım sağlamak için GECENET yazıp 4545’e mesaj göndermelisiniz. Selfy abonesi olan kişiler her gece 00.00 ile 06.00 arasında bedava intenet hakkını kullanabilirler. 

Ücretsiz İntenet nasıl kazanılır?

Arayanı Bil Plus servisine abone olarak 1 GB kazanabilirsiniz. 1 aylık ya da 6 aylık abonelik ile haftalık ya da aylık 1 GB hattınıza yüklenmektedir. Bu servise  aylık abone olmak için PLUS yazarak 7065’e mesaj göndermeniz yeterli olacaktır. 6 aylık abonelik için ise PLUS yazarak 7066’ya mesaj göndermeniz gerekmektedir. Bu abonelik karşılığında hattınıza 1 GB intenet tanımlanır. 

Türk Telekom 1 GB intenet 

Kredi kartı ile hattınıza Online İşlemler üzerinden TL yükleyerek 1 GB kazanabilirsiniz. 30 TL ve daha fazla yüklemelerde 1 aylık olarak 1 GB bedava intenet kazanırsınız. 

Hoş geldin kampanyası ile 4 GB intenet

Türk Telekom abonesi olarak 4 GB hediye elde edebilirsiniz. Yeni hat alarak ya da hattınızı taşıyarak bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. BALLI +GB yazarak 2070’e mesaj atmanız yeterli olacaktır.Bunun yanı sıra hattınıza 40 TL bakiye hediyesi tanımlanacaktır. 

Faturasız hatlarda bedava intenet

Faturalı hattı olanların yanında faturasız hattı bulunanlara da birden fazla hediye bulunmaktadır. Türk Telekom Mobil Uygulaması telefona yüklendikten sonra kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılmalıdır. Daha sonra hattınıza yükleme yaparak 1GB KAZAN yazıp 5555’e mesaj göndermelisiniz. 

4.5 G Bedava İntenet

4.5 G uyumlu hattınız var ise ya da geçiş yapar iseniz 1 ay geçerli olan 30 GB bedava intenet elde edebilirsiniz. Ücretsiz olarak 4.5 G uyumlu sim kart ile değişim yaptıktan sonra 4.5G 30 GB yazarak 5555’e mesaj göndermeniz gereklidir.

Yıllık hediye intenet

Uzun yıllardır bu Türk Telekom abonesi olan kişiler için hazırlanan bu hediye, abone olduğunuz yıla göre 3,6,10 GB intenet kazanmanızı sağlar. Abonelik yılınıza göre YILLAR yazıp 5555’e sms göndererek kazanabilirsiniz.

Bedava intenet nasıl yapılır?

2 GB intenet kazandıran sosyal paket ile bedava sosyal medya hesaplarınıza giriş yapabilirsiniz. 1 GB Whatsapp 1 GB sosyal medya hesaplarında kullanılabilir. Bu paketten faydalanmak için SOSYAL PAKET yazarak 5555’e mesaj göndermelisiniz. 

Hediye 1 GB intenet

HEDIYE INTERNET yazarak 5555’e mesaj göndererek 50 TL ve üstü yükleme yaparak 1 GB elde edebilirsiniz. 1 aylık geçerli olacaktır.



Son Güncelleme: 04.04.2021 20:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Türk TelekomInternet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Instagram çağrı merkezi iletişim ve müşteri hizmetleri telefon numarası
Instagram çağrı merkezi iletişim ve müşteri hizmetleri telefon numarası
KADES nedir? KADES nasıl indirilir? IOS VE ANDROİD uygulama indirme adresleri
KADES nedir? KADES nasıl indirilir? IOS VE ANDROİD uygulama indirme adresleri
Tarifem ne zaman bitecek? Telefon tarife tarihi sorgulama
Tarifem ne zaman bitecek? Telefon tarife tarihi sorgulama
PUBG Mobile premium sandık ne zaman gelecek?
PUBG Mobile premium sandık ne zaman gelecek?
PUBG Mobile 2021 Nisan redeem kodları
PUBG Mobile 2021 Nisan redeem kodları
PUBG Mobile Nisan 2021 turnuva başvuru ve katılım şartları
PUBG Mobile Nisan 2021 turnuva başvuru ve katılım şartları

Popüler Haberler

Türk Telekom bedava internet kazanma yolları ve Türk Telekom bedava internet kampanyaları 2021
HBO Max Friends özel bölüm ne zaman yayınlanacak?
Arıza dizisine yeni gelen katılan oyuncular
2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, hangi gün başlıyor?
Bitcoin nedir ne değildir? Bitcoin nasıl alınır, nerden alabilirim? BTC ve alt coin almak için en güvenli site hangisi?
Teşkilat dizisi Gürcan kimdir? Gerçek adı nedir? Ahmet Uğur Say nereli, yaşı kaç?
Arıza dizisi Balaban kimdir? Gerçek adı nedir? Rüzgar Aksoy nereli, yaşı kaç?
Teşkilat dizisindeki Zayed karakteri kimdir? Mehmet Usta nereli, yaşı kaç?
Teşkilat dizisi Hakkı Dayıyı kim canlandırıyor? Tuncer Salman'ın biyografisi
Kefaret Zühre karakterini kim canlandırıyor? Nazlı Kar kimdir?
Karagümrük – Kayseri maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Fatih Karagümrük Kayserispor youtube geniş özeti ve maçın golleri
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Emanet 138. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - Kanal 7 Emanet yeni bölüm canlı izle
İşte Benim Masalım dizisi bitti mi, neden final yaptı?
Arif Güloğlu Çok Güzel Hareketler'e devam edecek mi?
Kefaret dizisi Cansu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Bahar Ece Yılmaz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Teve2 Kelime Oyunu başvuru şartları ve başvuru formu
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş'ın yer aldığı diziler
Kefaret dizisi Nil kimdir? Gerçek adı nedir? Ege Kökenli nereli, yaşı kaç?
Instagram çağrı merkezi iletişim ve müşteri hizmetleri telefon numarası
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer'in hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.