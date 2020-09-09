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Türk Telekom bedava internet kampanyaları nelerdir?

Türk Telekom'un kullanıcılarına sağlamış olduğu internet kampanyaları nelerdir? Kampanyalardan faydalanabilmek için gerekli olan şartlar nelerdir? Hattını faturalıya taşıyan kişilere sağlanan kolaylıklar ve kampanyalar nelerdir? Tüm bu sorular Türk Telekom kullanıcıları tarafından merak edilmektedir.

09 Eylül 2020 Çarşamba 08:03
Türk Telekom bedava internet kampanyaları nelerdir?
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Selfy'den Toplu İntenet Gecesi

Selfy müşterisi iseniz hemen GECENET yazarak bildirimi 4545'e gönderin ve anında TürkT elekom'un 3 GB ücretsiz ağ haklarını alın, 00: 00-06: 00 saat içinde kullanabilirsiniz.

E-fatura Armağan 1GB İntenet

Elektronik faturalaya geçerek 1 GB hediye intenet alabilirsiniz. Telefonunuza 1 GB yazın, boşluk bırakın ve kendi e-posta adresinizi yazın, ardından ise 3008'e bir bildirim gönderin. Bu sayede e-fatura hizmetine kayıt olacak ve hediye intenete hemen sahip olacaksınız.

MMS Atana 500 MB İntenet

Şebeke telif hakkını MMS (MMS) yoluyla 1,25 Türk Lirası bedelle ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Gün içinde 3 MMS gönderirseniz Türk Telekom size gün sonuna kadar geçerli olan 500 MB şebeke hediyesi verecektir.

4.5G X2 İntenet

4.5G SIM karta henüz daha geçmediyseniz, lütfen hemen yeni bir SIM kart alın ve 2KAT yazarak 5555'e bir bildirim gönderin. Bu sayede İntenet'i mevcut paketin iki katı kadar ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

ArayanıBil Plus 1 GB İntenet Hediyesi

Bu hizmete abone olduktan sonra ise PLUS'ı 7065'e yazın ve 7 gün boyunca geçerli olan 1 GB Web'i hemen elde edebilirsiniz. Bu hizmete 6 ay abone olduktan sonra, PLUS yazıp 7066'ya bildirimi göndererek 1 GB geçerli web ayı alın.

Sil Süpür

Türk Telekom uygulamasına her hafta giriş yapabilir, sağ üst köşedeki hediye paketine tıklayabilir, silme menüsünden ekranı silerek haftalık sürpriz hediyeler alabilirsiniz.

Türk Telekom Öğretmenler Günü

Eğitim Bakanlığı, Eğitimciler, pekiyi ve yıldızlı pekiyi, Eğitimciler 3 GB ve Eğitimciler 6 GB tarifelerinden herhangi birini kullanıyorsanız, her yıl 24 Kasım'da ürün hattınıza 1 GB hediye ağı yüklenecek. 

Prime Cepte Yaz


Türk Telekom Prime ile 10 GB, 15 GB ve 20 GB tarifeleri kullanan kullanıcılar, cep telefonların da CEPTE YAZ boşluk TC kimlik numaralarını yazarak 5555'e bildirim gönderdikten sonra anında 10 GB mobil ağ hediyeleri kazanabiliyor. Bu hediyeler 3 ay geçerlidir.

Siri ile Lira Paylaş’an Her İnsana 500 MB

İPhone'unuzdaki Siri sesli asistan uygulaması ile başkalarına TL göndermeniz durumun da Türk Telekom size anında 500 MB'lık geçerli bir hediye ağı verecektir.

TivibuGo Armağan

Tivibu Go aile paketi, Tivibu Go beyaz ekran paketi veya Tivibu Go Süper paketi kullanan müşterilerimiz sırasıyla 1 GB, 3 GB ve 5 GB network hediyeleri alacak. 5555'e bildirim göndermek için TIVIBUGO XXXXXXXXXXXX olarak aldığınız 12 basamaklı etkinlik kodunu yazmanız yeterlidir.

Dönüştür Kampanya

DONUSTUR yazıp 5555'e bildirim göndererek SMS haklarını web haklarına dönüştürebilirsiniz.2GB, 4GB, 6GB, 8GB veya 10GB tarifesi kullanan müşteriler bu kampanyaya katılabilir. 1000 SMS izni 1 GB Web izinlerine dönüştürülür.

Bu Sahur da Türk Telekom’lular İntenete Doyasıya Girebilecekler

Ramazan ayında hemen SAHUR yazıp 5555'e bildirimi gönderirseniz bir ay içerisinde Türk Telekom 10 GB bedava intenete sahip olabilirsiniz.

Armağan Toplumsal Medya

Türk Telekom ürün grubunuza bir defada 30 TL ve üzeri yükleyerek anında Whatsapp için 1 GB, Facebook için 1 GB ve Twitter için 1 GB kazanın. Katılmak için yükledikten sonra, bir "sosyal hediye paketi" yazın ve 5555'e bir bildirim gönderin.

Paketime Bakılırsa

Büyük Fırsat 1 GB, Büyük Fırsat 2 GB, Selfy Süper Fırsat, Selfy Süper Fırsat 2 GB, Selfy Süpersonik, Kolay 2 GB, Yeni Yıl 2 GB, Yeni Yıl 4 GB, Hesaplı 300, Dolu 1 GB, Dolu 2 GB, Bol miktar da ve Süratli 2 GB, Bahar Fırsatı 3 GB paketi kullanan kişiler hemen PAKETIMEGORE yazarak 5555’e göndermeleri durumunda hediye intenet haklarına sahip olabilirler.

Selfy Mor Armağan 1GB İntenet

Selfy Purple kullanıyorsanız bir seferde hemen 30 TL ve üzeri yükleyebilir, ardından 1 GB MOR HEDİYE yazıp bildirimi 4545'e göndererek 1 GB Web izni kazanabilirsiniz.



Son Güncelleme: 09.09.2020 08:03
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Türk TelekomKampanya
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