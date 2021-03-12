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Türk Telekom bedava dakika veren uygulamalar ve kampanyalar 2021

Türk Telekom bedava dakika kazanma hakkını nasıl yakalayabiliriz? Kampanyalar 2021 de nasıl oldu? Bedava internet kampanyası bulunuyor mu? Yeni paket içerikleri neler? Faturalara kampanya ücretleri yansıyacak mı? Güncel paket ücretlerinde değişiklik oldu mu? Soruların cevabı haberimizde bulunuyor.

12 Mart 2021 Cuma 14:40
Türk Telekom bedava dakika veren uygulamalar ve kampanyalar 2021
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En çok tercih edilen hat, intenet ve daha bir sürü içerik olanağı sunan Türk Telekom, müşteri memnuniyetini esas alan ilkesiyle kampanyalar sunmaya devam ediyor.

Kullanıcılarına belirli zamanlarda, bedava dakika, intenet gibi kampaya fırsatları oluşturarak karşlığında da hiçbir ödeme tapmadan kullanmalarını amaçlar. Her şey abonelerini daha çok kendine çekmek amaçlıdır. Türk Telekom, duyurduğu kampanyalarla hattını daha cazip haline getirerek abone sayısını artırmayıda hedeflerinin arasında belirler.

Aniden konuşma paketiniz bittiğinde, konuşmanız yarım kaldığında veya intenetten izlediğini videonun kota aşımına uğradığınızda yapmanız gerekenleri sizler için belirliyoruz. Bu sayede yarım kalmış muhabbetinize hiç para ödemeden bedavalar sayesinde devam edebilirsiniz.

Kampanyalara katılarak ücretsiz bir şekilde bunlardan yararlanabilirsiniz. 

Yeni hat açtıran müşterilerine özel 750 DK 750 SMS 25 GB Hediye intenet paketi bulunuyor. Hat açıldığından itibaren ilk 3 ayı sadece 30 TL, yetmediği taktirde yükleme yaparak sürpriz hediyeleri yakalama fırsatına sahipsiniz.

Başka bir hattan Türk Telekom'a geçtiğiniz zaman ilk 30 günü kapsayarak SMS ile BOLBOL yaz 5555'e gönder anında gelsin hediyeler.

Faturalı ya da faturasız tüm Türk Telekomlular katılabilir.

Bir özelliği daha bulunan Türk Telekom'un, bedavalardan devamlı yararlanmak için Woops'a üye olmanız lazım. 1 hafta boyunca kullanabileceğiniz 2000 DK anında sizin oluyor. Paketiniz bittiğinde bundan yararlanmak için WOOPS 4545'e SMS atmanız gereklidir.

Faturasız hatları da düşünen Türk Telekom, onlara yönelik hazırladığı bedava dakika için her 30 TL ve üzeri yüklemede kazanma şansıyla birlikte SMS olarak GECE yazarak 4545'e mesaj atmak lazımdır. Kullanma onay bildirimi geldikten sonra 21.00-09.00 bedava görüşme yapma hakkına sahip olursunuz.

50 ya da 100 DAKİKA kampanyasından yararlanmak için PAKET yazıp 9090'a mesaj atmak yeterli. 

Faturalı hatlarla ise, Online işlemlerden sil süpür tıkladığınız zaman hediyeler kazanma şansına sahipsiniz. Gece veya gündüz faydalanabilirsiniz.

 

 

Türk Telekom faturalı ve faturasız hattı olanların merak ettiklerinden biri, Türk Telekom bedava dakika hilesi var mıdır? Türk Telekom bedava dakika hilesi yoktur. Bedava dakikalardan yararlanmak için hattınıza TL yükleyebilir yada kampanyalara katılabilirsiniz. 30 TL ve üzeri olarak belirtilir. 

Faturalı hemde faturasız Türk Telekom müşterileri bedava dakika elde edebilmek için online işlemleri seçebilir. Sil süpür yaparak bu mümkündür.

Hile yöntemlerini araştıran birçok kullanıcı için bu yöntem bulunmamakla birlikte Türk Telekomun sunduğu birçok uygun paket ve kampanya seçeneklerinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Hile işlemlerine denk gelirseniz, Türk Telekom tabanlı olmayıp kişisel veriler kapsamında, hile işlemlerine devam ettiğiniz taktirde siz zararlı çıkabilirsiniz. Bu yüzden Türk Telekomun sunduğu uygun kampanyalardan yararlanmak en doğrusudur. 



Son Güncelleme: 12.03.2021 14:40
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Anahtar Kelimeler:
Türk TelekomInternetHatBedava Dakika
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