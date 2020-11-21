İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...

Türk Telekom bayii nereye şikayet edilir?

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Türk Telekom bayii nereye şikayet edilir? hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. Türk Telekom bayii nereye şikayet edilir? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 21.11.2020 tarihli haberimizde paylaştık.

21 Kasım 2020 Cumartesi 01:16
Türk Telekom bayii nereye şikayet edilir?
Takip Et:

GSM operatörleri gerek sağladıkları hizmetlerle gerekse hat kopmaları ile sık sık gündeme gelmektedir. Pek çok kişi yaşadığı hat kopması, verilen hizmetleri kullanamama, tarife yenilenmemesi durumları nedeni ile müşterisi oldukları GSM operatörlerini şikayet etmek istemektedir. Şikayet işlemleri için farklı farklı yöntemleri olan GSM operatörlerinin nasıl şikayet edilebileceği ise merak ediliyor.

Türk Telekom ise en fazla kullanıcıya sahip olan GSM operatörü olduğu için en merak edilen GSM operatörlerinden bir tanesidir. Telefon konularında Türk Telekom’a şikayet yapılması gerekirken konu intenet ve televizyon olduğunda TTNET’e şikayet edilmesi gerekmektedir.

Türk Telekom nereye şikayet edilir?

Türk Telekom şikayet edilirken kullanılabilecek mecraalar,

  • Türk Telekom müşteri temsilcisi aracılığıyla şikayette bulunmak.
  • TT müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek şikayeti iletmek için SMS hattını kullanmak.
  • Türk Telekom Genel Müdürlüğü iletişim kanallarından biri olan e-posta yoluyla şikayette bulunmak.
  • Türk Telekom intenet sitesi üzerinden şikayet kaydı oluşturmak.
  • Türk Telekom müdürlükleri ve bayilerine bizzat giderek şikayette bulunmak.

Tüm bunlara ek olarak Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapılarak şikayet belirtilebilir ve şikayetinizin sonuçlanması için bekleyebilirsiniz. Tüketici Hakem Heyeti yapılacak olan incelemeler sonrasında haklı veya haksız olduğunuz ortaya net bir şekilde çıkarılarak gerekli işlemler yapılacaktır.

Türk Telekom müşteri hizmetleri üzerinden şikayet nasıl yapılır?

Müşteri hizmetleri üzerinden yapılacak şikayetler için öncelikli olarak Türk Telekom’un müşteri hizmetleri numarasını bilmeniz gerekmektedir. 444 1 444 olarak paylaşılan müşteri hizmetlerini aradıktan sonra sizden istenen tuşlamaları yaparak müşteri temsilcisine bağlanabilir ve şikayetiniz dile getirirsiniz. Burada önemli olan nokta şikayetinizi doğru ve eksiksiz olarak belirtmenizin gerekmesidir.

SMS ile şikayet kaydı oluşturma nasıl yapılır?

Müşteri temsilcisi ile konuşmadan şikayetini belirtmek isteyen vatandaşların en fazla tercih ettiği yöntem ise SMS ile şikayet kaydı oluşturarak ekipler tarafından yardım edilmesidir. Bunun için,

  • Telefonun kısa mesaj menüsünden YARDIM yazıp bir boşluk bırakarak talebinizi kısaca özetliyorsunuz. 
  • Hazırladığınız kısa mesajı 6616‘ya gönderiyorsunuz.
  • Bu sayede Türk Telekom müşteri hizmetleri hattında bir kayıt açtırmış oluyorsunuz.
  • Müşteri temsilcileri bu kaydı inceledikten sonra sizinle iletişime geçiyor ve şikayet talebiniz tamamlanıyor. 

e-posta ile Türk Telekom’da şikayet kaydı oluşturmak nasıl yapılır?


Öte yandan e-posta ile de şikayet kaydı oluşturabilir ve ekiplerden destek alabilirsiniz. Bunun için iletisim@turktelekom.com.tr adresine mesaj gönderilmelidir.

  • Şikayet metninde mümkün olduğunca açık olun.
  • Net bilgiler verin.
  • Eğer şikayetinizi destekleyecek belgeler varsa, bunları eklemeyi unutmayın. Öneğin, faturanızla ilgili bir şikayetiniz varsa, söz konusu faturayı ek belge olarak gönderebilirsiniz. Bu, işlemlerinizi hızlandıracaktır. 

Türk Telekom resmi intenet sitesi üzerinden şikayet kaydı nasıl oluşturulur?

İntenet üzerinden şikayet kaydı oluşturabilmek için,

Türk Telekom mobil ve TTNET üzerinden şikayet takibi nasıl yapılır?

  • 444 1 444 hattını arayarak oluşturduğunuz şikayet talebi hakkında bilgi alabilirsiniz.
  • iletisim@turktelekom.com.tr adresine mail atarak şikayet talebinizin durumunu öğrenebilirsiniz.
  • Takip için inteneti de kullanabilirsiniz.

Yöntemleri ile şikayetinizi takip edebilirsiniz.

İntenet üzerinden şikayet takibi yapmak için,

Başka yöntemler ile Türk Telekom nasıl şikayet edilir?

  • Ulaştırma Bakanlığı’nın bu tarz bir şikayet hattı yok. Bu nedenle bakanlıkla herhangi bir işlem yapmak mümkün değil.
  • Türk Telekom ile görüşmeleriniz sonuçsuz kaldığında Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunabilirsiniz. Yaşadığınız yerde hakem heyeti yoksa, tüketici mahkemesine de gidebilirsiniz.
  • Türk Telekom şikayetvar gibi birtakım intenet sitelerini de takip ediyor. Bu sitelerde şikayet kaydı oluşturabilirsiniz. Fakat bu intenet adreslerinden yapılan şikayetlere geri dönüş biraz uzun sürebilir. Bunu bilmeniz de fayda var.
  • Çok çaresiz kaldığınızı düşündüğünüzde sosyal medyayı da kullanabilirsiniz. GSM operatörlerinin Twitter hesapları oldukça aktif oluyor. Buradan da yetkililere mesaj atabilirsiniz. Türk Telekom’un Twitter adresine ulaşmak için bölüm sonundaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 21.11.2020 01:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şikayetTürk Telekom
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
iOS 14.2.1 güncellemesi özellikleri ve düzeltilen hatalar
iOS 14.2.1 güncellemesi özellikleri ve düzeltilen hatalar
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
KKTC’nin yerli otomobili Günsel Türkiye'de de boy gösterecek!
KKTC’nin yerli otomobili Günsel Türkiye'de de boy gösterecek!
Apple, İphone 11 Pro satışlarını durdurma kararı aldı!
Apple, İphone 11 Pro satışlarını durdurma kararı aldı!
Web Sitesi Tanıtım Yazıları ile Sitelerin Prestijini ve Ziyaretçi Sayısını Artırın; interaktifplus
Web Sitesi Tanıtım Yazıları ile Sitelerin Prestijini ve Ziyaretçi Sayısını Artırın; interaktifplus
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar

Popüler Haberler

Türk Telekom bayii nereye şikayet edilir?
Devlet destekli kenevir yetiştiriciliği nasıl yapılmaktadır? Gerekli koşullar nelerdir? Hangi iller içerisinde geçerlidir?
Part time çalışma kıdem tazminatı şartları nelerdir? 2020
2020 Ek5 tarım sigorta primi ne kadar olacak?
IKEA çalışma saatleri kaçla kaç arasında 2020
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2020 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
Pankreas kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 21 Kasım 2020 Cumartesi Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
2020 köye dönüş hibe ve kredi destekleri
MPİ Yılbaşı çekilişi biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2021 Milli piyango büyük ödülü bilet fiyatları
Van'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 ölü
Survivor'da elenen yarışmacılar adadan nasıl dönecek? Yarışmacılara karantina engeli
Alev Alev dizisinde Ömer karakterine Cihangir Ceyhan hayat veriyor
Kirpik ve kaş bakımı nasıl yapılır? Daha sağlıklı ve daha gür kirpikler için ipuçları!
Evde bakım maaşı yatan iller 21 Kasım 2020 Cumartesi - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Cibuti vizesi kaç günde çıkmaktadır?
Güncel gümüş fiyatları 21 Kasım 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Gönül Dağı hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Hafta sonu #gtarih3# açık noter var mı? #gtarih3# günü nöbetçi noterler açık mı?
Akbank emeklilere 1300 TL promosyon ödemesi! 2020 yılı Akbank emekli promosyon miktarı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.