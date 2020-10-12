Türk Telekom 30 GB'a kadar hediye internet vereceğini duyurdu

Türkiye’nin en büyük GSM operatörlerinden biri olan Türk Telekom kullanıcılarına hediye intenet veriyor. Kullanıcılar Türk Telekom’un bedava intenet kampanyasını araştırıyor.

Gözde kampanyalardan biri “Yükleme Şenliği” ile tam 10 GB bedava intenet

Türk Telekom kullanıcıları 40 TL yüklemelere günlük 10 GB hediye intenet verirken, 40 TL yüklemelere haftalık 10 GB, 100 TL ve üstü yükleme yapanlara ise aylık 10 GB hediye intenet veriyor.

Söz konusu kampanyadan faydalanmak için kullanıcıların Senlik yazıp 5555 kısa mesaj atması gerekmektedir.

Sil süpür sayesinde bedava intenet

Türk Telekom’un hediye fırsatlarından biri de Sil Süpür uygulamasıdır. Sil Süpür uygulamasıyla kullanıcılar hediye intenet dakika ve sms kazanabiliyor. Hediye kampanyalardan faydalanmak için Türk Telekom mobil uygulamasını indirmeniz gerekmektedir. Sil Süpür uygulaması her hafta Çarşamba günü hediye vermektedir.

ArayanıBil Plus hediye 1 GB intenet kampanyası

Türk Telekom Arayabil Plus uygulamasına kayıt olanlara 1 GB hediye intenet hakkı veriyor. Hediye intenetten faydalanmak için 6 aylık abonelik yapıp Plus yazıp 7066’ya kısa mesaj göndermeniz gerekmektedir.

ArayanıBil Plus sevisinin aylık ücreti 2,99 TL, 6 aylık abonelik ücreti ise 14,99 TL’dir. Üyelik süresinin dolmasının ardından iptal edilmemesi durumunda üyelik yenilenmektedir.

E-Fatura hediye 1 GB kampanyası

Türk Telekom e-Fatura sistemine kayıt olan kişilere 1 GB hediye intenet hakkı tanıyor. Söz konusu kampanyada 1GB e-mail adresi yazıp 3008’e kısa mesaj göndererek faydalanabilirsiniz.

4.5G Türk Telekom bedava intenet kampanyası

4.5G uyumlu cihaza sahip olan kullanıcılar Türk Telekom aylık 1 GB hediye intenet hakkı veriyor. Söz konusu hediye fırsatından yararlanmak için 4,5G SIM yazıp 5555’e kısa mesaj gönderilmelidir.