Türk Telekom 30 GB intenet bedava! 30 GB ücretsiz intenet başvuru şartları

Türkiye’nin en büyük GSM operatörlerinden bir tanesi olan ve son kampanyaları ile adından söz ettiren Türk Telekom ülkemizin en büyük intenet dağıtma kampanyasına imza atmak üzere. 4.5G’ye halen geçmemiş kullanıcıları için devasa bir kampanya düzenleyen Türk Telekom 4.5G’ye geçen kullanıcılarına 30 GB intenet vereceğini açıkladı.

Türk Telekom 30 GB intenet hediyesi

30 GB intenet kazanmanın detayları nelerdir?

Telekomünikasyon şirketlerinin son zamanlarda başlattığı 4.5G’ye geçiş sürecinde en büyük intenet dağıtımını gerçekleştiren GSM operatörü Türk Telekom oluyor. Türk Telekom’un başlattığı “4.5G 30 GB Hediye İntenet Kampanyası” şeklinde başlatıldı ve kullanıcıların büyük ilgisi ile karşılaştı.

Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada halen 3G’yi kullanan pek çok kullanıcı olduğu ve 4.5G teknolojisine geçişlerin ülkemizde artması için kampanyanın başlatıldığı belirtilirken, 7 gün geçerli olmak üzere sim kart ayarlarını değiştirerek veya müşteri hizmetlerini arayarak 4.5G kullanmaya başlayan kullanıcılara 30 GB ücretsiz intenet verilecek. Herhangi bir öteleme işlemi söz konusu olmazken 4.5G’ye geçen tüm müşterilerin hatlarına anında 30 GB intenet tanımlanıyor.

30 GB ücretsiz intenet başvuruları nasıl yapılır?

30 GB ücretsiz intenet kampanyasının son başvuru tarihi 1 Eylül 2020 olarak açıklanırken kampanya hatta tanımlandıktan sonra sadece 7 gün kullanılabilir olacak. Tek yapılması eğer kartınız uyumlu ise sim kartı ayarlarından veya müşteri hizmetlerinden 4.5G’ye geçmek. Eğer kartınız 4.5G teknolojisine uygun değilse en yakın Türk Telekom şubesine giderek 4.5G uyumlu bir sim kart alarak daha sonrasında “4.5G 30GB” yazıp 5555’e göndermek. Gönderim sağlandıktan kısa süre sonra 30 GB intenet hesabınıza tanımlanacaktır.