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Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası 5 Ekim 2020 Pazartesi

Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 5 Ekim 2020 Pazartesi tarihli haberimizde Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 5 Ekim 2020 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

05 Ekim 2020 Pazartesi 18:49
Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası 5 Ekim 2020 Pazartesi
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Türk Telekom yeni paket ve kampanyalarıyla müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ülkemizin en büyük GSM şirketlerinden olan Türk Telekom hattını taşıyan, yeni hat alan, efsane tariflere geçen ve bazı illerde yaşayan müşterilerine 10 GB’a kadar bedava intenet veriyor.

Türk Telekom 10 GB İntenet Kampanyası


Türk Telekom Çanakkale ve Balıkesir’de yaşayan müşterilerine 10 GB intenet veriyor. Bu kişilerin 10 GB bedava intenet kullanabilmesi için tarifesini efsane paketlere geçirmesi gerekmektedir. Çanakkale ve Balıkesir’de yaşayan kişilerin hatlarına 1 ay kadar geçerli olacak şekilde 10 GB intenet tanınmaktadır.

Türk Telekom 10 GB Bedava İntenet Nasıl Alınır?

Türk Telekom’un Çanakkale ve Balıkesir’de yaşayan müşterilerine sunduğu 10 GB hediye intenet kampanyası 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak. Ayrıca 10 GB bedava intenet kazanmak için Efsane 8, Efsane 12, Prime Efsane 20 veya Selfy Efsane 10 GB tarifelerinden herhangi bir tanesine geçiş yapmak gerekmektedir. 10 GB intenet bir hat sahibine bir sefer olacak şekilde verilmektedir.

Kampanya başvuruları Türk Telekom müşteri hizmetleri, mobil uygulama veya Türk Telekom mağazaları üzerinden yapılabilmektedir.



Son Güncelleme: 05.10.2020 18:49
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