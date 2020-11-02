İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası 2 Kasım 2020 Pazartesi

Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası ile ilgili yeni ayrıntılar 2 Kasım 2020 Pazartesi tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 2 Kasım 2020 gününe ait Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

02 Kasım 2020 Pazartesi 06:53
Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası 2 Kasım 2020 Pazartesi
Takip Et:

Türk Telekom yeni paket ve kampanyalarıyla müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ülkemizin en büyük GSM şirketlerinden olan Türk Telekom hattını taşıyan, yeni hat alan, efsane tariflere geçen ve bazı illerde yaşayan müşterilerine 10 GB’a kadar bedava intenet veriyor.

Türk Telekom 10 GB İntenet Kampanyası


Türk Telekom Çanakkale ve Balıkesir’de yaşayan müşterilerine 10 GB intenet veriyor. Bu kişilerin 10 GB bedava intenet kullanabilmesi için tarifesini efsane paketlere geçirmesi gerekmektedir. Çanakkale ve Balıkesir’de yaşayan kişilerin hatlarına 1 ay kadar geçerli olacak şekilde 10 GB intenet tanınmaktadır.

Türk Telekom 10 GB Bedava İntenet Nasıl Alınır?

Türk Telekom’un Çanakkale ve Balıkesir’de yaşayan müşterilerine sunduğu 10 GB hediye intenet kampanyası 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak. Ayrıca 10 GB bedava intenet kazanmak için Efsane 8, Efsane 12, Prime Efsane 20 veya Selfy Efsane 10 GB tarifelerinden herhangi bir tanesine geçiş yapmak gerekmektedir. 10 GB intenet bir hat sahibine bir sefer olacak şekilde verilmektedir.

Kampanya başvuruları Türk Telekom müşteri hizmetleri, mobil uygulama veya Türk Telekom mağazaları üzerinden yapılabilmektedir.



Son Güncelleme: 02.11.2020 06:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google artık Apple'ın varsayılan arama motoru olmayabilir!
Google artık Apple'ın varsayılan arama motoru olmayabilir!
IPhone 12 ailesinin satışa sunuluşuna sayılı günler kaldı! Iphone 12 fiyatı ve özellikleri
IPhone 12 ailesinin satışa sunuluşuna sayılı günler kaldı! Iphone 12 fiyatı ve özellikleri
PlayStation Plus Kasım ayında 3 harika oyunu ücretsiz veriyor!
PlayStation Plus Kasım ayında 3 harika oyunu ücretsiz veriyor!
Samsung ve Sony, ABD'den aldıkları lisans ile Huawei'yle ticaret yapabilecekler!
Samsung ve Sony, ABD'den aldıkları lisans ile Huawei'yle ticaret yapabilecekler!
Beklenen Honda N-One yeni tasarımıyla dikkatleri çekti!
Beklenen Honda N-One yeni tasarımıyla dikkatleri çekti!
Aspark Owl elektrikli arabanın fiyatı cep yakıyor!
Aspark Owl elektrikli arabanın fiyatı cep yakıyor!

Popüler Haberler

Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası 2 Kasım 2020 Pazartesi
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor? Kalk Gidelim final bölümü olacakmı? TRT 1 Kalk Gidelim bitti mi, final yapacak mı?
Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Kasım 2 Pazartesi
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 2 Kasım 2020
İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama 2 Kasım 2020 Pazartesi
KOSGEB Esnaf Destek Kasım 2020 Şartları Nelerdir? Faizsiz Esnaf Kredisi Geri Ödeme Koşulları ve Kesintiler
Engellilere devletten 11 maddi yardım
10.000 TL yaz tatili kredisi faiz oranları güncellendi! Garanti BBVA ile tatil kredisi faiz oranları ve şartları
Ayaz Mehmet Kaya Yemekteyiz'den neden diskalifiye edildi?
PUBG Mobile Sezon 11 ödülleri ve tarihi
Polisler sınav görevi ücretleri ne kadardır? Sınavlarda görevli polisler ne kadar harcırah alır
2019 Yılı Yaz Sezonunda Başlayacak 5 Yeni Dizi ve Fragmanı
Şampiyon dizisi Yaman Hoca'ya ne oldu, öldü mü? Erdal Özyağcılar diziden ayrıldı mı?
Emanet dizisi Kiraz kimdir? Gülderen Güler kimdir, nereli yaşı kaç?
Akbank 60 ay vadeli 40.000 TL anında kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul’un yer aldığı diziler
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Gerçek adı nedir? Zeynep Naz Eyüboğlu nereli, yaşı kaç?
Yemin dizisindeki Münevver karakteri kimdir? Melahat Abbasova nereli, yaşı kaç?
Aöf yaz okulu kayıt ücreti fiyatları ve ödeme yöntemleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.