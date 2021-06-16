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Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası 16 Haziran 2021 Çarşamba

Gündemde büyük yankı uyandıran Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası ile ilgili olarak merak edilen 16 Haziran 2021 Çarşamba günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 16 Haziran 2021 Çarşamba tarihli haberimizde derledik.

16 Haziran 2021 Çarşamba 10:53
Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası 16 Haziran 2021 Çarşamba
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Türk Telekom yeni paket ve kampanyalarıyla müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ülkemizin en büyük GSM şirketlerinden olan Türk Telekom hattını taşıyan, yeni hat alan, efsane tariflere geçen ve bazı illerde yaşayan müşterilerine 10 GB’a kadar bedava intenet veriyor.

Türk Telekom 10 GB İntenet Kampanyası

Türk Telekom Çanakkale ve Balıkesir’de yaşayan müşterilerine 10 GB intenet veriyor. Bu kişilerin 10 GB bedava intenet kullanabilmesi için tarifesini efsane paketlere geçirmesi gerekmektedir. Çanakkale ve Balıkesir’de yaşayan kişilerin hatlarına 1 ay kadar geçerli olacak şekilde 10 GB intenet tanınmaktadır.

Türk Telekom 10 GB Bedava İntenet Nasıl Alınır?

Türk Telekom’un Çanakkale ve Balıkesir’de yaşayan müşterilerine sunduğu 10 GB hediye intenet kampanyası 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak. Ayrıca 10 GB bedava intenet kazanmak için Efsane 8, Efsane 12, Prime Efsane 20 veya Selfy Efsane 10 GB tarifelerinden herhangi bir tanesine geçiş yapmak gerekmektedir. 10 GB intenet bir hat sahibine bir sefer olacak şekilde verilmektedir.

Kampanya başvuruları Türk Telekom müşteri hizmetleri, mobil uygulama veya Türk Telekom mağazaları üzerinden yapılabilmektedir.


Son Güncelleme: 16.06.2021 10:53
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