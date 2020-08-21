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Turk Telekom 10 GB bedava internet nasıl alınır? Türk Telekom bedava intenet paketi işlemleri

Türk Telekom yaptığı açıklama ile müşterilerini heyecanlandırdı. Tüm kullanıcılarına 10 GB hediye internet verecek olan operatör, yaptığı açıklama ile kampanyaya katılımın nasıl olacağını da duyurdu.

21 Ağustos 2020 Cuma 15:29
Turk Telekom 10 GB bedava internet nasıl alınır? Türk Telekom bedava intenet paketi işlemleri
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Uygun fiyat ve fazla kampanya seçenekleri ile en çok tercih edilen operatör şirketlerinden birisi olan Türk Telekom, hat sahiplerine 10 GB intenet hizmetini bedava ulaştırıyor. Tarife seçeneklerinde diğer operatörlere göre daha uygun fiyat politikası izleyen Türk Telekom bu sayede çoğunlukla öğrenciler tarafından kullanılıyor.

Diğer operatörlere göre daha az bölgede çekim imkanı sağlayan hat uygun fiyatı ile bu durumu nötrlüyor. Her bölgeye uygun bir biçimde çalışma ve yapılandırma ağı bulunmayan Türk Telekom bu nedenle genellikle gençler tarafından tercih ediliyor. Bu tercihin temel sebebinde ise öğrencilere uygun fiyat ve tarife seçeneklerinin bulunması oluyor. Çekim kalitesinde sıkıntılar yaratan operatör bu konudaki eksiklikler adına henüz bir atılımda bulunmamıştır.


Uygun koşullar ve fiyat politikası ile rakiplerine göre daha çok tercih edilen Türk Telekom, Sil Süpür adında yürüttüğü kampanyaya 10 GB intenet ekledi.

Türk Telekom konu ile ilgili açıklama yaptı!

Online sistem üzerinden müşterilerine Sil Süpür ile her ay farklı hediyeler veren Türk Telekom, yaptığı açıklama ile bu kampanyaya 10 GB intenet de eklediğini belirtti. 2020 yılı bitene kadar devam edecek olan bu kampanyaya katılmak isteyenler Türk Telekom mobil uygulamasından Sil Süpür kampanyasından yararlanabilecek.

Türk Telekom bedava intenet paketi

İntenet hediyesi veren Türk Telekom bu hediyeleri müşterilerine günlük, haftalık veya aylık gibi seçeneklerle ulaştırıyor. Paketlerinde bulunan inteneti bitiren kişilere kolaylık sağlayan operatör, Sil Süpür adlı kampanya ile müşterilerine bedava intenet dağıtıyor. Birbirinden farklı hediyeler kazanan müşteriler, her hafta Sil Süpür’ü kullanabiliyor.



Son Güncelleme: 21.08.2020 16:20
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