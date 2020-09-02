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Türk Telekom 10 GB bedava internet kampanyası şartları nelerdir, nasıl alınır?

Türk Telekom 10 GB bedava internet kampanyası şartları nelerdir, nasıl alınır? haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de Türk Telekom 10 GB bedava internet kampanyası şartları nelerdir, nasıl alınır?’a dair gelişmeleri 2 Eylül 2020 Çarşamba tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

02 Eylül 2020 Çarşamba 04:05
Türk Telekom 10 GB bedava internet kampanyası şartları nelerdir, nasıl alınır?
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Türk Telekom yeni paket ve kampanyalarıyla müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ülkemizin en büyük GSM şirketlerinden olan Türk Telekom hattını taşıyan, yeni hat alan, efsane tariflere geçen ve bazı illerde yaşayan müşterilerine 10 GB’a kadar bedava intenet veriyor.

Türk Telekom 10 GB İntenet Kampanyası


Türk Telekom Çanakkale ve Balıkesir’de yaşayan müşterilerine 10 GB intenet veriyor. Bu kişilerin 10 GB bedava intenet kullanabilmesi için tarifesini efsane paketlere geçirmesi gerekmektedir. Çanakkale ve Balıkesir’de yaşayan kişilerin hatlarına 1 ay kadar geçerli olacak şekilde 10 GB intenet tanınmaktadır.

Türk Telekom 10 GB Bedava İntenet Nasıl Alınır?

Türk Telekom’un Çanakkale ve Balıkesir’de yaşayan müşterilerine sunduğu 10 GB hediye intenet kampanyası 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacak. Ayrıca 10 GB bedava intenet kazanmak için Efsane 8, Efsane 12, Prime Efsane 20 veya Selfy Efsane 10 GB tarifelerinden herhangi bir tanesine geçiş yapmak gerekmektedir. 10 GB intenet bir hat sahibine bir sefer olacak şekilde verilmektedir.

Kampanya başvuruları Türk Telekom müşteri hizmetleri, mobil uygulama veya Türk Telekom mağazaları üzerinden yapılabilmektedir.



Son Güncelleme: 02.09.2020 04:05
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