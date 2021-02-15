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Turbobit premium hesaplar ne işe yarar? 2021 güncel hesap bilgileri

Hızlı bir şekilde zaman kaybı yaşamadan bilgisayarımıza dosya indirmek hepimizin hayali. Saatlerce bilgisayar ekranını açık bırakarak dosya indirme sürecini beklemek istemeyen kişiler bu hesapları kullanmak isteyebilir. 2021 turbobit premium hesaplar hepimizin bu uzun süreçten kurtulmamızı sağlar. Tüm detaylı bilgiler haberimizde..

15 Şubat 2021 Pazartesi 16:07
Turbobit premium hesaplar ne işe yarar? 2021 güncel hesap bilgileri
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Turbobit premium hesaplar, en hızlı biçimde dosya indirme ve yükleme işlemlerini halletmektedir. Bir dosya indirme de saatlerce beklemek istemeyen kişiler için en iyi çözüm olarak kullanılan bu hesaplar, maksimum 5-6 dakikada işlemi tamamlamaktadır. 

TURBOBİT PREMIUM HESAPLARIN AVANTAJLARI 

- Hızlı dosya indirme

- Hızlı dosya aktarma

- Hızlı dosya yükleme

- Reklamsız olması

- Yüksek boyutlu dosyaları yükleme izni ve hızlı indirme

BEDAVA HESAPLAR

Ücretsiz hesaplarda aynı IP adresi üzerinden birden fazla giriş tespit edildiğinde, hesap kapanmakta ya da silinmektedir. Aşağıda sizlere hesap isimlerini ve passwordları listeledik. 

- turtlebit@turbobit.com

- delagolade@yahoo.fr 

- hdijegfgjdiej@gmail.com

- gfhyhruddhy@gmail.com

- mirchellvanderlek085@gmail.com

HESAP ŞİFRELERİ 

Vermiş olduğumuz listedeki hesaplar çalışmıyor ise aşağıda vermiş olduğumuz hesapları deneyebilirsiniz. 

- yslmtrk14@hotmail.com

- premiumtorrent475@gmail.com

- dhasdat@gmail.com

- fbbrye@gmail.com

- 1vs1game1@gmail.com

BEDAVA PREMIUM ÜYELİK

- senvebentekiz@hotmail.com

- tbpremium@gmail.com

- dsyukle79@gmail.com

- zamanyolcusuqwe@hotmail.com

Şifre ve hesap adı değiştirilmediği sürece herkes yararlanabilir. 



Son Güncelleme: 15.02.2021 16:07
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Anahtar Kelimeler:
DosyaTurbobit Hesaplar
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