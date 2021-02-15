Turbobit premium hesaplar ne işe yarar? 2021 güncel hesap bilgileri

Turbobit premium hesaplar, en hızlı biçimde dosya indirme ve yükleme işlemlerini halletmektedir. Bir dosya indirme de saatlerce beklemek istemeyen kişiler için en iyi çözüm olarak kullanılan bu hesaplar, maksimum 5-6 dakikada işlemi tamamlamaktadır.

TURBOBİT PREMIUM HESAPLARIN AVANTAJLARI

- Hızlı dosya indirme

- Hızlı dosya aktarma

- Hızlı dosya yükleme

- Reklamsız olması

- Yüksek boyutlu dosyaları yükleme izni ve hızlı indirme

BEDAVA HESAPLAR

Ücretsiz hesaplarda aynı IP adresi üzerinden birden fazla giriş tespit edildiğinde, hesap kapanmakta ya da silinmektedir. Aşağıda sizlere hesap isimlerini ve passwordları listeledik.

- turtlebit@turbobit.com

- delagolade@yahoo.fr

- hdijegfgjdiej@gmail.com

- gfhyhruddhy@gmail.com

- mirchellvanderlek085@gmail.com

HESAP ŞİFRELERİ

Vermiş olduğumuz listedeki hesaplar çalışmıyor ise aşağıda vermiş olduğumuz hesapları deneyebilirsiniz.

- yslmtrk14@hotmail.com

- premiumtorrent475@gmail.com

- dhasdat@gmail.com

- fbbrye@gmail.com

- 1vs1game1@gmail.com

BEDAVA PREMIUM ÜYELİK

- senvebentekiz@hotmail.com

- tbpremium@gmail.com

- dsyukle79@gmail.com

- zamanyolcusuqwe@hotmail.com

Şifre ve hesap adı değiştirilmediği sürece herkes yararlanabilir.