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Tüm zamanlarda en çok oynanan en iyi 23 bilgisayar oyunu

Belli dönemlerde çıkarılan bilgisayar oyunlarını milyonlarca oyun sever tarafından oynanmaktadır. Bu oyunlar piyasaya sürüldüğünde en fazla hasılatı elde etmiş ve halen oynanmaktadır. İşte tüm zamanların en fazla oynanan 23 bilgisayar oyunu...

27 Ağustos 2020 Perşembe 15:41
Tüm zamanlarda en çok oynanan en iyi 23 bilgisayar oyunu
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Bilgisayar oyunları teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgisayarların daha popüler bir hale gelmesini sağladı. Günümüzde daha da gelişmeye başlayan oyun sektörü dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılır hale geldi.

Bilgisayar oyunları özellikle evde kalınan günlerde eğlenceli zaman geçirmek için kullanılır. Bilgisayar oyunlarının çeşitli olması her yaştan kişiye ve her zevke uygun oyunların piyasada olmasını sağladı. Piyasaya sürüldüğünde en fazla oynanan oyunlar en popüler bilgisayar oyunları haline gelmiştir.

En İyi 23 Bilgisayar Oyunu

Şu ana kadar milyonlarca bilgisayar oyunu piyasaya sürüldü. Ancak bu oyunlar arasında bazıları en fazla oynan oyunlar arasında yer aldı. Tüm zamanların en iyi oyunları şu şekilde sıralanabilir:

  • Pro Evulution Soccer 2013 – PES 2013
  • Grand Theft Auto 5 – GTA 5
  • Counter Strike Global Offensive – CS:GO
  • League Of Legends – LOL
  • Gta Vide City
  • Sims 2
  • Counter Strike 1.6
  • Mount And Blade Warband
  • Need For Speed Underground 2
  • Call Of Dury Moden Warfare 2
  • Mafia 2
  • Gta San Andreas
  • Left 4 Dead 2
  • Euro Truck Simulatır
  • Assasin’s Creed 2
  • Forza Horizon 4
  • Playerunknown’s Battlegrounds – PUBG
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
  • Far Cry 5
  • Assasin’s Creed Odyssey
  • The Witcher 3: Wild Hunt
  • Age Of Empires 2
  • World Of Warcraft – WOW

 

Pro Evulution Soccer 2013

PES 2013 piyasaya sürüldüğü yıllarda en fazla oynanan oyunlar arasında yer almıştır. Tüm zamanların en iyi oyunları arasında giren PES 2013 bilgisayar ve oyun konsollarında en fazla oynanan oyun oldu.

PES 2013 oynayabilmek için bilgisayarın sistem gereksinimi en az şu şekilde olmalıdır:

- İşletim Sistemi: Windows XP , Windows Vista veya Windows 7

- İşlemci: Intel Core 2 Duo 1.8 GHz veya eş değerde çift çekirdekli AMD işlemci

- Bellek: en az 2 GB

- Ekran Kartı : Nvidia Geforce 6300 veya ATI Radeon x1200 veya Intel HD graphics 3000

Grand Theft Auto 5

GTA 5 piyasaya sürüldüğü dönemde 65 milyon dolardan fazla hasılat elde etmiştir. GTA 5 bilgisayarlarda en fazla oynan oyunlardan bir tanesidir. GTA 5 oyun severlerin bağımlılık derecesinde oynadığı oyunlardandır.

GTA 5’i bilgisayarlarda oynayabilmek için minimum sistem gereksinimi şu şekildedir:

- İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit, Windows 10 64 Bit

- İşlemci: Intel Core 2 Dört Çekirdekli İşlemci Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs) yada AMD Phenom 9850 Dört Çekirdekli İşlemci (4 CPUs) @ 2.5GHz

- Bellek: 4 GB RAM ve üstü

- Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB yada AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)

- DirectX: Versiyon 10 ve üstü

- Sabit Disk: 70 GB boş alan


Counter Strike Global Offansive

CS GO online oyunlar arasında en beğenilen ve Steam’ın en popüler oyunudur. Valve tarafından geliştirilen oyunu dünyada milyonlarca kişi oynamaktadır.

CS GO’yu bilgisayarlarda oynayabilmek için gereken minimum sistem gereksinimi şu şekildedir:

- İşletim Sistemi: Windows® 7/Vista/XP

- İşlemci: Intel® Core™ 2 Duo E6600 yada AMD Phenom™ X3 8750 işlemci veya daha iyisi

- Bellek: 4 GB

- Ekran Kartı: NVidia GeForce GT 420 yada AMD Radeon HD 6450

- Direct X: 9

- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

League Of Legends

GTA Vice City

Sims 2

Counter Strike 1.6

Mount And Blade Warband

Need For Speed Underground 2

Call Of Duty Moden Warfare 2

Mafia 2

GTA San Andreas

Left 4 Dead 2

Euro Truck Simulatör

Assasin’s Creed 2

Forza Horizon 4

PUBG

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Far CRY 5

Assasin’s Creed Odyssey

The Witcher 3: Wild Hunt

Age of Empires 2

World of Warcraft

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 15:41
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