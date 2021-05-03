İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Tubidy müzik uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Tubidy müzik ve şarkı indirme uygulaması

Müzik dinleme platformu olarak karşımıza çıkan ‘Tubidy’ birçok kişi tarafından sevilerek kullanılırken Tubidy müzik uygulamasının ne olduğunu araştıran müzik severler uygulamayı nasıl kullanacağını bilmiyor. Tubidy uygulamasından müzik ve şarkı indiriliyor mu? İşte Tubidy hakkında merak edilen her şey haberimizde

03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:09
Tubidy müzik uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Tubidy müzik ve şarkı indirme uygulaması
Takip Et:

Tubidy müzik uygulaması sayesinde istediğiniz videoları ve şarkıları indirebilirsiniz. Müzik dinleme konusunda oldukça kolaylık sağlayan uygulama web veya mobil ayrımı yapmadan herkes tarafından indirilme hakkı sunmaktadır.  Tubidy uygulamasına erişmek için ilk önce platformu cihaza ücretsiz olarak indirmeli ve daha sonra üyelik oluşturmanız gerekmektedir. İstediğiniz şarkıyı ‘search’ kısmından arayarak sevdiğiniz şarkılara ulaşabilirsiniz.

İstenilen bilgileri giriş yaptıktan sonra ‘sign up’ butonuna basın ve artık bütün şarkıların bir uygulamanın içinde. Hem dünya listelerini hem de Türkçe şarkıları arayan uygulama video izlemeyi de desteklemektedir.

Video dinleme ve izleme 

  • 3GP Video Düzenli Kalite => 3GPP (H.263 / AMRNB)
  • 3GP Video Yüksek Kalite => 3GPP (MP4 / AAC)
  • 3GP Video Parça => 3GPP (H.263 / AMRNB)
  • 3GP Video Önizleme => 3GPP (H.263 / AMRNB)
  • MP4 Video => MP4 (H.264 / HEv2-AAC)
  • MP4 Ses => MP4 (HEv2-AAC)

Tubidy web sitesi kullanılıyorsa MP3 ve MP4 formatındaki dosyaları tarayıcından indirebilirsiniz.  İstediğiniz müzikleri indirme imkanı sunan  kaliteli içerik, dinlediğiniz müziğin üstüne linke tıklayarak sağ tuş ile ‘bağlantıyı farklı kaydet’ sekmesine tıklayarak istediğiniz şarkı cihazınıza inecektir.




Son Güncelleme: 03.05.2021 23:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TubidyMüzikIndirmeUygulamaşarkı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apple yeni katlanabilir telefon mu çıkarıyor?
Apple yeni katlanabilir telefon mu çıkarıyor?
Bilgisayar nasıl hızlandırılır? 2021 güncel bilgisayar hızlandırma yöntemleri
Bilgisayar nasıl hızlandırılır? 2021 güncel bilgisayar hızlandırma yöntemleri
Apex Legends Mobile oyunu ne zaman çıkacak? Apex Legends Mobile sistem gereksinimleri
Apex Legends Mobile oyunu ne zaman çıkacak? Apex Legends Mobile sistem gereksinimleri
Whatsapp gizli hikaye görme var mı? Whatsapp hikayelere gizli nasıl bakılır, nasıl görülür?
Whatsapp gizli hikaye görme var mı? Whatsapp hikayelere gizli nasıl bakılır, nasıl görülür?
Steam çöktü mü, Steam'e neden girilmiyor?
Steam çöktü mü, Steam'e neden girilmiyor?
PS PLUS 2021 Mayıs ücretsiz oyunları
PS PLUS 2021 Mayıs ücretsiz oyunları

Popüler Haberler

Tubidy müzik uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Tubidy müzik ve şarkı indirme uygulaması
Rüyada civciv görmek ne demek, civciv görmek ne anlama gelir?
Kağıt Ev 3. bölüm izle tek parça! Star TV Kağıt Ev son bölüm kesintisiz izle
Türkiye’de bayilik veren marketler hangileridir? 2021
Faturalı hatta kredi çekmek doğru mu, güvenilir mi? 2021
Dexter 9. sezon fragmanı izle
Engelli maaşı için gerekenler ve gerekli evraklar neler? 2021 Engelli maaşı hakkında bilgi
Nafaka alacak ve ödeme hesabı nasıl yapılır? Kimler nafaka alabilir?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
Yeni Bir Ev sunucusu kimdir? Evrim Akın kimdir, nereli yaşı Kaç?
Kuzey Yıldızı dizisi Şahika kimdir? Güneş Emir'in hayatı!
TRT Spor Stadyum Tümer Metin programda neden yok? Tümer Metin hasta mı, koronavirüs mü oldu?
Menajerimi Ara dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Kanal 7 canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Okullarda bayram tatili ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan Bayramı 9 gün uzaktan eğitim olacak mı?
Uyanış Büyük Selçuklu izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi reytingleri
Fenerbahçe BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 3 - 1 Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri
Gaziantep FK Sivasspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gaziantep - Sivas youtube geniş özeti ve maçın golleri
Maraşlı yeni bölüm canlı yayın HD izle! ATV Maraşlı 16. bölüm tek parça izle!
Rüyada incir yemek görmek neye işaret eder?
Rüyada kabak görmek ne demektir? Rüyada kabak görmenin tabiri ve anlamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.