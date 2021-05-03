Tubidy müzik uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Tubidy müzik ve şarkı indirme uygulaması

Tubidy müzik uygulaması sayesinde istediğiniz videoları ve şarkıları indirebilirsiniz. Müzik dinleme konusunda oldukça kolaylık sağlayan uygulama web veya mobil ayrımı yapmadan herkes tarafından indirilme hakkı sunmaktadır. Tubidy uygulamasına erişmek için ilk önce platformu cihaza ücretsiz olarak indirmeli ve daha sonra üyelik oluşturmanız gerekmektedir. İstediğiniz şarkıyı ‘search’ kısmından arayarak sevdiğiniz şarkılara ulaşabilirsiniz.

Video dinleme ve izleme

3GP Video Düzenli Kalite => 3GPP (H.263 / AMRNB)

3GP Video Yüksek Kalite => 3GPP (MP4 / AAC)

3GP Video Parça => 3GPP (H.263 / AMRNB)

3GP Video Önizleme => 3GPP (H.263 / AMRNB)

MP4 Video => MP4 (H.264 / HEv2-AAC)

MP4 Ses => MP4 (HEv2-AAC)

İstenilen bilgileri giriş yaptıktan sonra ‘sign up’ butonuna basın ve artık bütün şarkıların bir uygulamanın içinde. Hem dünya listelerini hem de Türkçe şarkıları arayan uygulama video izlemeyi de desteklemektedir.

Tubidy web sitesi kullanılıyorsa MP3 ve MP4 formatındaki dosyaları tarayıcından indirebilirsiniz. İstediğiniz müzikleri indirme imkanı sunan kaliteli içerik, dinlediğiniz müziğin üstüne linke tıklayarak sağ tuş ile ‘bağlantıyı farklı kaydet’ sekmesine tıklayarak istediğiniz şarkı cihazınıza inecektir.