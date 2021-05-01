TRT Bil Bakalım uygulaması indir - TRT Reklamsız bilgi yarışması uygulaması IOS - ANDROID APK

TRT: Bil Bakalım uygulamasında sekiz ana kategori bulunmaktadır. Ana kategorilerin alt başlıklarının olmasıyla heyecanlı bir bilgi yarışması olmasını sağlamaktadır. Uygulamanın en büyük özelliği reklamsız olmasıdır.

Ana başlıklar; Sanat, Tarih, Bilim, Spor, Coğrafya ,Genel Kültür, Sinema, TV başlıklarından oluşmaktadır. Oyunda topladığınız puanlarla zirve yarış mücadelesi vermektesiniz. Tekrar etmeyen sorular ve güncel sorularla uygulama çok fazla dikkat çekmektedir.

İki farklı oyun modu bulunmaktadır. Tek Başına veya Karşılıklı oyun moduyla yarışabilmektesiniz. Oyunda dikkat çeken şey ise Karşılıklı modunda istediğiniz kişiye davet göndererek oynama özelliğinin olmasıdır.

TRT tarafından hazırlanan bu oyunun en fazla indirilen oyunlar arasında yer alması beklenmektedir.Oyun, App Store ve Android’in uygulama marketinde yer almaktadır.