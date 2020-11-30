Trendyol neden kapalı, neden açılmıyor? 30 Kasım 2020 Pazartesi Trendyol.com black friday indirimleri sonrası çöktü!

Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden olan Trendyol, 9-10-11 Kasım tarihlerinde indirim kampanyasını hayata geçirdi. Ancak kullanıcıların pek çoğu 30 Kasım 2020 Pazartesi Black Cuma indirimleri sebebiyle giriş yapamamaya başladı. Ürünleri gezmek isteyen binlerce kişi sunucu trafiğinin artması sebebiyle Trendyol’a giriş yapamıyor.

30 Kasım 2020 Pazartesi Trendyol çöktü mü?

30 Kasım 2020 Pazartesi Trendyol çökme sebebi ne?

Trendyol, giriş sorunu kampanyanın henüz ilk dakikaları itibariyle başladı. 25 Kasım indirimlerinde yaşanan yoğunluk sebebiyle siteye giriş yapılamıyor. Anlık yoğunluk dağılımına bağlı olarak kullanıcılar hesaplarına giremiyor.

Sitedeki anlık sorunların erebilmesi için sistemdeki yoğunluğun azalması gerekiyor. 30 Kasım 2020 Pazartesi Black Cuma indirimlerinde yoğunluğun azalmasıyla birlikte kullanıcılar yeniden sayfaya giriş yapabilecek.