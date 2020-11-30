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Trendyol neden kapalı, neden açılmıyor? 30 Kasım 2020 Pazartesi Trendyol.com black friday indirimleri sonrası çöktü!

30 Kasım 2020 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Trendyol neden kapalı, neden açılmıyor? Trendyol.com black friday indirimleri sonrası çöktü! haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 30-11-2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

30 Kasım 2020 Pazartesi 00:03
Trendyol neden kapalı, neden açılmıyor? 30 Kasım 2020 Pazartesi Trendyol.com black friday indirimleri sonrası çöktü!
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Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden olan Trendyol, 9-10-11 Kasım tarihlerinde indirim kampanyasını hayata geçirdi. Ancak kullanıcıların pek çoğu 30 Kasım 2020 Pazartesi Black Cuma indirimleri sebebiyle giriş yapamamaya başladı. Ürünleri gezmek isteyen binlerce kişi sunucu trafiğinin artması sebebiyle Trendyol’a giriş yapamıyor.

30 Kasım 2020 Pazartesi Trendyol çöktü mü?

Trendyol, giriş sorunu kampanyanın henüz ilk dakikaları itibariyle başladı. 25 Kasım indirimlerinde yaşanan yoğunluk sebebiyle siteye giriş yapılamıyor. Anlık yoğunluk dağılımına bağlı olarak kullanıcılar hesaplarına giremiyor.

30 Kasım 2020 Pazartesi Trendyol çökme sebebi ne?

Sitedeki anlık sorunların erebilmesi için sistemdeki yoğunluğun azalması gerekiyor. 30 Kasım 2020 Pazartesi Black Cuma indirimlerinde yoğunluğun azalmasıyla birlikte kullanıcılar yeniden sayfaya giriş yapabilecek.



Son Güncelleme: 30.11.2020 00:03
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