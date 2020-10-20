Trendyol kredi kart bilgileri hacklendi iddialarına açıklama getirdi

Uzun süredir Türkiye'de faaliyet gösteren ve milyonlarca kişinin online ortamda her gün alışveriş yaptığı popüler e-ticaret şirketi trendyol'dan müşterilerinin kredi kartı bilgilerinin haclendiği iddialarına açıklama geldi.

Şirket yetkilileri kredi kartı hacklenmesi iddialarına sosyal medyada cevap vererek, olayı yalanladı.

TRENDYOL İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan daha önce farklı bir şirketin müşterilerinin kredi kartı bilgileri intenet ortamında hacklenmiş ve binlerce müşterinin kart bilgileri ele geçirilmişti.

Konuyla ilgili trendyol şirketi tarafından yapılan açıklamada, müşterilerin kart bilgilerinin ele geçirildiği iddialarının doğru olmadığı, tüm müşterilerinin kredi kartı bilgilerinin uluslararası standartlarda korunduğu vurgulandı.