Trendyol, Hepsiburada, Çiçeksepeti, n11 Black Cuma Efsane Cuma 2020 indirimleri tarihleri

Son yıllarda artan alışveriş çılgınlığı dünya çağında Black Cuma indirimleriyle devam ediyor. Ülkemizde hizmet veren birçok online alışveriş sitesi belli tarihlerde indirimler uyguluyor.

Black Cuma Efsane Cuma indirimleri Kasım sonunda

Black Cuma adı altında tüm dünyaya yayılan indirim günleri sayesinde ekonominin canlanması ve piyasaların hareketlenmesi amaçlanıyor. Amerika’da başlayan bu indirim günleri kısa süre içerisinde Avrupa ve Asya ülkelerinde de yapılma başlandı.

Her yıl yapılan ve gelenek haline gelen Kara Cuma indirimleri her yıl Kasım ayı sonunda düzenleniyor. Şirketler bu dönemlerde yüksek indirimler yapıyor. Özellikle 2019 yılında ülkemizde çok fazla ilgi görev Efsane Cuma indirimleri 2020 yılında da merakla bekleniyor. Uzmanlar 2020 yılında koronavirüs salgını sürecinde online alışveriş artması nedeniyle Efsane Cuma indirimlerinde büyük bir patlama bekliyor.

27 Kasım tarihinde başlayacak

Black Cuma Efsane Cuma indirimleri 2020 yılında 27 Kasım Cuma günü başlayacak. Gece yarısı saat 00:00’da başlayacak olan indirimler 1 ila 3 gün devam edecek. Kampanya kapsamında indirimler yalnızca online sitelerde değil, mağazalarda da gerçekleştirilecek. AVM’lerde bu nedenle yoğunluk olması bekleniyor.