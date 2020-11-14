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Trendyol, Hepsiburada, Çiçeksepeti, n11 Black Cuma Efsane Cuma 2020 indirimleri tarihleri

Her yıl dünya çapında düzenlenen Black Cuma Efsane Cuma indirimlerine az bir süre kaldı. Alışveriş tutkunları Trendyol, Hepsiburada, Çiçeksepeti, N11 Black Cuma Efsane Cuma 2020 indirimleri tarihlerini araştırıyor.

14 Kasım 2020 Cumartesi 14:55
Trendyol, Hepsiburada, Çiçeksepeti, n11 Black Cuma Efsane Cuma 2020 indirimleri tarihleri
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Son yıllarda artan alışveriş çılgınlığı dünya çağında Black Cuma indirimleriyle devam ediyor. Ülkemizde hizmet veren birçok online alışveriş sitesi belli tarihlerde indirimler uyguluyor.


Black Cuma adı altında tüm dünyaya yayılan indirim günleri sayesinde ekonominin canlanması ve piyasaların hareketlenmesi amaçlanıyor. Amerika’da başlayan bu indirim günleri kısa süre içerisinde Avrupa ve Asya ülkelerinde de yapılma başlandı.

Black Cuma Efsane Cuma indirimleri Kasım sonunda

Her yıl yapılan ve gelenek haline gelen Kara Cuma indirimleri her yıl Kasım ayı sonunda düzenleniyor. Şirketler bu dönemlerde yüksek indirimler yapıyor. Özellikle 2019 yılında ülkemizde çok fazla ilgi görev Efsane Cuma indirimleri 2020 yılında da merakla bekleniyor. Uzmanlar 2020 yılında koronavirüs salgını sürecinde online alışveriş artması nedeniyle Efsane Cuma indirimlerinde büyük bir patlama bekliyor.

27 Kasım tarihinde başlayacak

Black Cuma Efsane Cuma indirimleri 2020 yılında 27 Kasım Cuma günü başlayacak. Gece yarısı saat 00:00’da başlayacak olan indirimler 1 ila 3 gün devam edecek. Kampanya kapsamında indirimler yalnızca online sitelerde değil, mağazalarda da gerçekleştirilecek. AVM’lerde bu nedenle yoğunluk olması bekleniyor.



Son Güncelleme: 14.11.2020 15:16
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Anahtar Kelimeler:
AlışverişKara Cuma
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