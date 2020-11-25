Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri

Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden olan Trendyol, 9-10-11 Kasım tarihlerinde indirim kampanyasını hayata geçirdi. Ancak kullanıcıların pek çoğu 25 Kasım 2020 Çarşamba Black Cuma indirimleri sebebiyle giriş yapamamaya başladı. Ürünleri gezmek isteyen binlerce kişi sunucu trafiğinin artması sebebiyle Trendyol’a giriş yapamıyor.
25 Kasım 2020 Çarşamba Trendyol çöktü mü?
25 Kasım 2020 Çarşamba Trendyol çökme sebebi ne?
Sitedeki anlık sorunların erebilmesi için sistemdeki yoğunluğun azalması gerekiyor. 25 Kasım 2020 Çarşamba Black Cuma indirimlerinde yoğunluğun azalmasıyla birlikte kullanıcılar yeniden sayfaya giriş yapabilecek.
Son Güncelleme: 25.11.2020 00:03