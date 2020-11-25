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Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri

25 Kasım 2020 Çarşamba Black Cuma indirimleri için start vermeye hazırlanan Trendyol çöktü mü, Trendyol neden açılmıyor? Müthiş indirimlerden yararlanmak isteyen binlerce kişi 25 Kasım 2020 Çarşamba Trendyol.com çökme sebebiyle ilgili araştırma yapmaya başladı.

25 Kasım 2020 Çarşamba 00:03
Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
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Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden olan Trendyol, 9-10-11 Kasım tarihlerinde indirim kampanyasını hayata geçirdi. Ancak kullanıcıların pek çoğu 25 Kasım 2020 Çarşamba Black Cuma indirimleri sebebiyle giriş yapamamaya başladı. Ürünleri gezmek isteyen binlerce kişi sunucu trafiğinin artması sebebiyle Trendyol’a giriş yapamıyor.

25 Kasım 2020 Çarşamba Trendyol çöktü mü?


Trendyol, giriş sorunu kampanyanın henüz ilk dakikaları itibariyle başladı. 25 Kasım indirimlerinde yaşanan yoğunluk sebebiyle siteye giriş yapılamıyor. Anlık yoğunluk dağılımına bağlı olarak kullanıcılar hesaplarına giremiyor.

25 Kasım 2020 Çarşamba Trendyol çökme sebebi ne?

Sitedeki anlık sorunların erebilmesi için sistemdeki yoğunluğun azalması gerekiyor. 25 Kasım 2020 Çarşamba Black Cuma indirimlerinde yoğunluğun azalmasıyla birlikte kullanıcılar yeniden sayfaya giriş yapabilecek.



Son Güncelleme: 25.11.2020 00:03
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