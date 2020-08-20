Toyota Yaris Hibrit tanıtımı yapıldı! 2020 Toyota Yaris hibrit modelinin özellikleri ortaya çıktı

2020 Toyota Yaris Hibrit modelinin tanıtımı yapıldı. TNGA ailesinde GA-B platformundaki ilk model olacak Yaris, dinamik performansı sayesinde yüzde 37 daha güçlü olacaktır.

Elektrikli sürüş modu ile araç 130 km/s hız yapabilecek

Yarisgücü Toyota, kendinden şarjlı hibrit sistemiyle güç almaktadır. Sistemde bulunmakta olan 1.5 lt üç silindirli benzinli motoru ile birlikte iki elektrikli motor bulunmaktadır.

Li-on teknolojisiyle mevcut sistemdeki güç çıkışı 114 hp olmaktadır. 120 Nm tork ve 91 hp güç çıkışına sahip otomobilde diğer elektrikli motor daha küçük oluyor. Motor başlatma ile pil şarj için güç üretimi gibi görevlere sahip otomobil yüzde 20 tüketim tasarruflarıyla 3.7 lt / 100 km yakıt tüketimiyle sonuçlanır.

CVT şanzıman desteğine sahip otomobile 1.0 üç silindirli benzinli motor seçeneği de eşlik etmektedir.