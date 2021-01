Tinder süper beğeniler geri alınır mı, nasıl geri alınır?

Tinder’ Da Süper Beğeniler Geri Alınır Mı?

Tinder’ daki Süper Beğeniler alanı, kullanıcıların biriyle çok ilgilendiğini ifade eder. Kullanıcılar, nasıl cevap vereceklerine karar vermek için kendilerini Süper Beğenenleri görebilmektedir.

Süper Beğeni yaratmak için profili yukarı doğru kaydırmanız gerekmektedir. İphone sahipleri bu özelliğe karşı hassastır çünkü bu hareket telefonlarındaki kontrol merkezine erişir.

Tinder’ Da Süper Beğeniler Nelerdir?

Super Like, birine karşı olan kuvvetli ilgiyi gösterir. Beğenilen profili sağa kaydırmak yerine, Super Like’ ı seçebilirsiniz. Ücretsiz üyeler gün içinde sadece bu Süper Beğenilerden birini alabilir bu sebeple kullanırken dikkat etmelisiniz. Tinder Plus ve Gold kullanıcıları gün içinde 5 Super Like alır ve bu da onları kullanma seçeneğini kolaylaştırmaktadır.

Tinder’ Da Süper Beğenileri Geri Almak İçin Ne Yapılır?

Ücretli Çözüm: Tinder Plus

Günde 5 defa süper beğenme

Rewind ve passport gibi yeni eklenen özellikler

Ayda bir kere ücretsiz profil artışı

Uygulama içi reklam bulunmamaktadır.

Ücretsiz Çözüm: Profilinizdeki Açıklamalar

Süper Beğeni alan kişi anında bilgilendirilmektedir. Bildirim geldiği zaman gönderen kişinin tüm bilgileri görüntülenebilir. Ücretsiz çözüm bu noktada devreye girmektedir. Profilinize, farklı kullanıcıların herhangi bir Süper Beğeniyi kazara ya da kasıtsız olduğunu bilmesine sebep olan bir not eklemek mümkündür.