Tinder Gold aboneliği nasıl iptal edilir?

Hemen hemen herkes tarafında kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Tinder Gold üyeliğinin nasıl iptal edildiği kullanıcılar tarafından merakla araştırılıyor.

Tinder Gold Abonelik nasıl iptal edilir?

Flört uygulamaları arasında en çok kullanıcıya sahip olan Tinder ve Tinder Gold uygulamaları, herkesin keyfi veya eğlenceli vakit geçirmek için tercih ettiği uygulamalar arasında yer alıyor. Fakat bilerek veya bilmeyerek Tinde Gol aboneliği alan kişilerin aboneliklerini nasıl iptal edecekleri merakla araştırılıyor. Bu yazımızda Tinder Gold aboneliğinin nasıl iptal edileceğini siz değerli okurlarımıza aktaracağız.

Tinder ve Tinder Gold olarak iki farklı şekilde kullanıcılara hitap eden bu uygulamalarda, abonelikler ücretsiz olarak verilmektedir. Ancak Tinder uygulamasının özelliklerinden farklı olan ‘seni kimlerin sevdiğini gör’ özelliği sadece Tinder Gold uygulamasının bu özelliği pekte ucuz değil. Tinder Gold ayda 15 dolar, 6 ay için 10 dolar, 12 ay boyunca ise 8 dolar fiyat sunmakta. Kullanıcılar bu ücretleri ödeyerek Tinder uygulamasının bu özelliğini geniş bir kapsamda kullanabilirler.

Tinder Gold abonelik iptali nasıl yapılır?

Tinder Gold ya da Tinder Premium’u beğenmediyseniz ve aboneliğinizi iptal etme kararı aldıysanız, aboneliğinizin süresi dolana kadar uygulamayı özellikleriyle kullanmaya devam edin ve üyeliğinizin tekrar yenilenmesi için size bir mesaj gelecektir. Bu mesaj geldiğinde üyeliğinizi yenilemediğinizi belirterek iptal etmiş olursunuz. Bunun üzerine uygulama sizi faturalandırmaya yönlendirmez, bunun yerine uygulama içeriğinden işlerinizi halletmeye çalışır.

Android telefonda Tinder Gold abonelik iptali nasıl yapılır?

Google Play Store ’a girin,

’a girin, Sol üst kısımda yer alan 3 çizgiye tıklayın,

Abonelikler kısmına girerek Tinder’ı seçin,

Aboneliği iptal et seçeneğine tıklayın.

Android telefonda Tinder Gold abonelik iptali yapmak için;

Bu aşamaların ardından Tinder Gold aboneliğiniz iptal edilecektir.

Telefon üzerinden Google Play Store üzerinden bilgisayar aracılığıyla da abonelik iptali yapabilirsiniz. Bunun için;

Google Play’e gidin ve hesabınızı gerekli bilgileri girerek açın,

Sol menü kısmında abonelikleri seçin,

Tinder’ı seçin,

Yönet’e tıklayın,

Aboneliğinizi iptal edin.

İOS’ta Tinder Gold abonelik iptali nasıl yapılır?

İOS telefonlarda Tinder Gold abonelik iptali yapmak için;

Ayarlar kısmına girin ve isminize dokunun,

İTunes ve App Store’u seçin ve giriş yapın,

Aboneliklere girerek yönet seçeneğine tıklayın,

Tinder’ı seçerek abonelik iptalini seçin.

Tinder Gold üyeliğiniz, üyelik süreniz dolana kadar devam edip süreniz dolduğunda iptal edilecektir. Tinder’a Google Play Store ya da App Store’dan ulaşmanız mümkün. Eğer üyeliğinizi iptal edemiyorsanız, Tinder destek ekibi ile iletişime geçebilme şansınız var.