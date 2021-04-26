Tiktok’tan nasıl para kazanılır? Tiktok para kazanma yolları 2021

Binlerce insana hitap etmek mi istiyorsunuz, o zaman hemen TikTok’u indirebilirsiniz. TikTok günümüzde dünya genelinde en çok indirilen uygulamalar arasında yer alıyor. Kısa bir süre içerisinde tüm dünya genelinde en çok indirilen sosyal medya uygulamaları arasına giren TikTok, her geçen gün yayılmaya devam ediyor. TikTok kullanıcıları 2021 TikTok’ta para kazanmanın yollarını arıyor. 2021 TikTok’ta para kazanmanın yolları belli oldu.

TikTok’tan Para Kazanılır mı?

TikTok üzerinden doğrudan değil de dolaylı olarak 11 farklı yoldan para kazanmak mümkün hale geldi. TikTok ile YouTube arasında iş ortaklığı üzerinden para kazanılabilir. Bazı platformlarda kullanıcılarına yönelik ödeme yolları geliştirmiştir. Önek verecek olursak, YouTube, Google AdSense üzerinden kullanıcılarına ödeme yapar. Ancak verdikleri emeklerin karşılığını alamayanlar farklı platformlara yöneliyor.

TikTok, çok yakın bir zamanda kullanıcılarının para kazanması için 200 milyonluk bir fon başlatmaktadır. TikTok üzerinden içerik üreten herkes bu fona başvuruda bulunabilecek. Başvuru için sizden birtakım şartlar istenecektir. Başvuru için en az 18 yaşında olmak, orijinal içerikler üretmek ve TikTok kurallarına uymak gerekmektedir. Dolayısıyla TikTok, kullanıcılarına para kazanma imkanı sunmaktadır.

TikTok’tan Para Kazanmak

İnfluencer Olmak

TikTok gibi uygulamalarda birçok sosyal medya fenomenleri vardır. TikTok’ta da birçok fenomen vardır. İnfluencer olan kişiler TikTok üzerinden para kazanmaktadır. Şirketler, sosyal medya fenomenleri üzerinden ürünlerini tanıtmak istemektedir.

Bundan dolayı birçok fenomen, yıl içerisinde bol miktarda para kazanmaktadır. Gelir dağılımı etkileşim sayısına göre değişiklik göstermektedir. Normal bir influencer ayda en az 500 dolar kazanabilmektedir. Ancak bu ortamda daha büyük bir potansiyel var.

TikTok üzerinden para kazanmak için ünlü biri olmanıza gerek yoktur. Sadece etkileşim oranını yüksek tutmanız gerekmektedir. Şirketler de etkileşim oranlarını önemsemektedir. Takipçilerini ile aranızda bir güven oluşmuş ise şirketler sizi tercih edecektir. Sadece bir işe odaklanmak ve bu doğrultuda takipçi kazanmak sizin faydanıza olacaktır. İlgi alanınız makyaj, oyun, iş, fitness, moda ve kişisel gelişim gibi alanlar olabilir.

Canlı Yayınla Bağış Almak

TikTok’ta her kullanıcı bu özelliği kullanamaz. Sadece belli başlı kullanıcıların kullanabildiği bir özelliktir. En yüksek takipçilere sunulan bir özelliktir. Eğer kitleniz büyük olursa canlı yayınlar üzerinden bağış alabilirsiniz.

Canlı yayınlarda bağışlar sanal hediyeler üzerinden verilmektedir. Hediyeler belli bir miktar para karşılığında alınmaktadır. Eğer takipçileriniz sizi çok seviyorsa sizi onlarca hediyeler gönderecektir. İnsanlar sevdiklerine hediye verir. Hediyeleri alan kişiler bunları elmasa çevirip ardından nakde dönüştürebilir.

Ayrıca takipçilerin hediye gönderebilmesi için en az 18 yaşında olmaları gerekmektedir. Bu açıdan 18 yaşından büyük insanlara hitap edecek bir yayın geliştirmeniz gerekiyor. Belli başlı TikTok fenomenleri canlı yayından bağış alabilmektedir. Bol takipçisi olan, kaliteli içerik üreten şahısların canlı yayından para kazanması mümkün hale gelir.

Satış Ortaklığı

Satış ortaklıkları sayesinde başka firmaların ürünlerini satarak satış başına para kazanabilirsiniz. Bu durum intenetten para kazanmak için kullanılan en yaygın stratejiler arasında kabul edilir. Öncelikle tanıtacak ürünleri bulmanız gerekmektedir. Sonrasında satış ortaklığı kurarak para kazanabilirsiniz. Yayına ya da paylaşımınıza ekleyeceğiniz ürün linki, direkt olarak takipçilerinizi ürüne yönlendirecektir ve alınan ürün başına para kazanacaksınız.

Kendi sayfanızdan ürünü neden almaları gerektiğine yönelik bilgi verici videolar çekmeniz, takipçilerinizde güven oluşturacaktır. Bunun için satış ortaklarınızın sizlere sunduğu hazır şablonlar mevcuttur. Bunları isterseniz kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Bu şekilde bir ürün ya da içerik üretmenize gerek kalmadan kolay bir şekilde kar elde edebilirsiniz.

TikTok Hesabı Satmak

TikTok hesabınızı büyüttükten sonra satmak en mantıklı seçenekler arasında yer almaktadır. İçerisinde kaliteli içerikler koyan kişilerin takipçi sayısı artacaktır. Sonrasında başkaları bu hesabı satın almak istediğinde iyi bir fiyata satarak para kazanabilirler. R10 ve farklı web siteleri üzerinden hesabınızı satışa çıkarabilirsiniz.

TikTok Danışmanı Olmak

TikTok hesabınızı satmak istiyorsanız TikTok üzerinden aktif bir para kazanıcı olmanız gerekmektedir. Kişisel hesaplardan ziyada para kazanan hesaplar genellikle satılır. Bu açıdan hesabınızı ilerleyen günlerde satmak isterseniz düzgün bir konu bulup kaliteli içerikler üretmeniz gerekmektedir.

TikTok danışmanlığı da en çok para kazandıran yöntemlerden biridir. Bu sayede TikTok ile ilgili taktikler vererek müşterilerinizden paralar kazanabilirsiniz. Özellikle şirketler geniş bir kitleye ulaşabilmek için TikTok danışmanlarına danışmaktadır.

TikTok’ta aktif olan şirketlerle irtibata geçerek, hesaplarını daha iyi konuma getirmeleri için onlara tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Ayrıca TikTok’u aktif kullanamayan şirketlere de destek verebilirsiniz. Bu açıdan Fiverr ve Upwork gibi platformlar üzerinden müşteri bulabilirsiniz.

TikTok Pazarlama Ajansı Kurmak

TikTok üzerinden pazarlama ajansı kurarak şirketlerin büyümesine destek olabilirsiniz. Bir TikTok ajansı, şirketin büyümesi adına çok yönlü bir strateji geliştirmektedir. Bu açıdan bir ajans kurarak şirketin reklam kampanyalarını hızlandırabilirsiniz.

TikTok üzerinde uzman olan kişilerin müşteri bulmaları zor olmaz. Eğer TikTok üzerinden deneyim sahibi olmak isterseniz Udemy üzerinden TikTok kursu alabilirsiniz.

TikTok ajansı kurmak size bazı sorumluluklar yükleyecektir. Eğer bir vizyonunuz yoksa müşteri bulmanız çok zor olacaktır. Şirketlerin sizi tercih etmesini istiyorsanız bir portföy sahibi olmanız gerekmektedir. Ajanslar çoklu personelle çalışan kurumlardır. Müşteri bulabilmek için öncelikle bir TikTok hesabı açmanız iyi olacaktır.

İşletmeye Müşteri Arayın

TikTok üzerinden içerik üreterek ürettiğiniz içeriklere yönelik kullanıcıları bulmanız para kazandırır. Ürettiğiniz içeriklerin işinizle ilgili olması gerekmektedir. İnsanları eğlendirecek, değer katacak videolar çekmeniz önemlidir.

Influencer Ajansı Kurmak

Influencer ajansları gerçekten eğlenceli ve güzel bir iş yapmaktadır. Bu ajanslarla ürününü pazarlamak isteyen şirketler üzerinden iletişim kurup büyük miktarlarda para kazanma imkanınız olacaktır. Bu açıdan satılan her ürün için iyi paralar kazanmak mümkün hale gelecektir.

İyi bir iletişim yolu izleyerek müşterilerinizle aracılık kurabilirsiniz. Bu açıdan şirketlerle Influencer’lar arasında iletişim kurmak önemlidir.

Sponsorlu Gönderi Oluşturun

Sponsorlu gönderiler oluşturarak belli bir ücret kazanabilirsiniz. Bunun için influencer olma şartı yoktur. Etkileşim oranınız yüksek olursa takipçi kitlenizin az olması önemsiz olur. Şirketler için de bu durum avantajdır. Yüksek fiyata çalışanlara para vermek yerine, etkileşim oranı fazla olan küçük fenomenlerle anlaşmak her zaman daha iyi olacaktır.

Sponsorlu reklam için bu yöntemi kullanan kişilerde danışmanlık alabilirsiniz. Gerekli videoları izleyerek nasıl kullanıldığına ilişkin fikir sahibi olabilirsiniz. Eğer bu şekilde iletişim kurmak istiyorsanız gerekli yerlere e-posta üzerinden bilgilerinizi yollayabilirsiniz.

TikTok Üzerinden Online Mağaza

TikTok üzerinden online mağaza açtığınızda reklam verebilir, videolarınızı tanıtabilir ya da mağazaya trafik oluşturabilirsiniz. Bu işe ilk adım atanlar genellikle Shopify’ı tercih eder. Bu sayfa, hazır şablonlardan oluştuğundan ürünlerinizi kolay bir şekilde ekleyebilirsiniz. Akıllı telefonlar, oyunlar, kıyafetler satabilirsiniz.

E-Posta Listesi Oluşturmak

E-Posta sayfası oluşturarak adresleri bünyenizde toplayınız. Aweber gibi uygulamalar sayesinde güzel bir şekilde pazarlama yapabilirsiniz. Bu e postalara hafta içerisinde birkaç tane tanıtım videosu atarsanız geniş bir kitleye de ulaşmış olacaksınız.