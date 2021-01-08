TikTok'tan flaş Türkiye kararı

Bir süre önce 'VK ve YouTube Türkiye’ye temsilci
atama kararı almıştı. Sosyal medya platformlarının ard arda temsilcisi atama kararlarının geldiği bu günlerde çok sayıda kullanıcısı olan ve son dönemlerin en popüler sosyal medya platformlarından olan TikTok
da harekete geçti ve Türkiye’ye temsilci atayacağını bildirdi. Bu gelişmeler için Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan tarafından yapılan açıklamada diğer sosyal medya platformlarının da temsilci bildirip yükümlüklerini yerine getirmelerini temenni ettiklerini söyledi.
Son Güncelleme: 08.01.2021 20:46
Takip Et: