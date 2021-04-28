TikTok'ta Türk pasaportlarıyla video çekmişlerdi! Yurt dışına çıkmaları yasaklandı..

25 Nisan tarihinde TikTok isimli sosyal medya hesapları üzerinden 'Türk pasaportunun kullanıldığı yerler' isimli bir başlıkla video çeken K.Ö. (23) ve N.Y. (23) isimli iki genç bazı kullanıcılar tarafından hedef gösterildi.

Çektiler videoda pasaportlarını bardak altı, kitap ayracı ve fırın eldiveni gibi yerlerde kullanan gençler hakkında 'Türkiye pasaportunu aşağıladıkları' öne sürüldü. Yapılan şikayetler üzerinena alınan K.Ö. ve N.Y. savcılığa ifade verdiler.

Önce Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi’ne getirilen ve burada ifadeleri alınan iki genç, videolarını pandemi döneminde yurt dışı seyahatinin yasak olmasını mizahi açıdan değerlendirdiklerini ve T.C pasaportlarını ve Türk Bayrağı'nı aşağılamadıklarını söylediler. Videolarının hakaret ettiği iddiası ile sosyal medyada paylaşıldığını oluşan infialden dolayı da videoyu kaldırdıklarını belirten gençler yaptıklarından pişman olduklarını dile getirdiler. Burada ifade işlemleri tamamlanan gençler daha sonra savcılık tarafından adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, burada 'Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama' suçlamasından dolayın yurt dışına çıkışları yasaklandı ve haftada bir gün ikametine yakın bir karakola giderek imza atacakları şekilde adli kontrol şartıyla ile serbest bırakılmasına karar verildi.