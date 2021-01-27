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TikTok'ta güvenlik açığı!

Çin'in sosyal medya platformu TikTok'ta güvenlik açığı olduğu iddia edildi. 'Arkadaş bul' özelliği nelere sebep olabilir?

27 Ocak 2021 Çarşamba 18:56
TikTok'ta güvenlik açığı!
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Son dönemlerin en popüler ve en olaylı uygulaması TikTok'un güvenlik açığı olduğu iddia edildi. Kullanıcıların kişisel bilgileri, bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilebilir. Kişisel bilgiler arasında telefon numarası, profil resmi, takma ad ve profil ayarları yer alıyor.

 

TikTok uygulamasında 'Arkadaş bul' isimli özellik yer alıyor. Bu özelliği kullanan kişilerin bilgileri, kötü kişiler tarafından erişilebilir hale geliyor. Araştırmalara göre bu sorundan, telefon numarasına hesap bağlamış olan veya telefon numarasıyla üye olmuş kişiler etkilendi. Check Point'e göre bu güvenlik açığından yararlanılıyor ve TikTok bu sorunu düzeltmek için bir şey yapmıyor.

 

Check Point sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre böylsine hassas bilgilerin herkese açık bir şekilde paylaşılması kimlik avı ve suç eylemleri gibi kötü olaylarla sonuçlanabilir. Check Point, kullanıcılara kişisel bilgilerini olabildiğince az şekilde paylaşmaları nasihatinde bulundu.



Son Güncelleme: 27.01.2021 18:56
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Anahtar Kelimeler:
TikTokTik TokGüvenlik Açığı
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