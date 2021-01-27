TikTok'ta güvenlik açığı!

Son dönemlerin en popüler ve en olaylı uygulaması TikTok'un güvenlik açığı olduğu iddia edildi. Kullanıcıların kişisel bilgileri, bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilebilir. Kişisel bilgiler arasında telefon numarası, profil resmi, takma ad ve profil ayarları yer alıyor.
Check Point sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre böylsine hassas bilgilerin herkese açık bir şekilde paylaşılması kimlik avı ve suç eylemleri gibi kötü olaylarla sonuçlanabilir. Check Point, kullanıcılara kişisel bilgilerini olabildiğince az şekilde paylaşmaları nasihatinde bulundu.
Son Güncelleme: 27.01.2021 18:56