Tiktok’ta en çok dinlenen müzik ve şarkılar listesi

2021 Yılında Tiktok’ta En Çok Dinlenen Şarkılar Neler?

Milyonları aşkın kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması TikTok, videolara eklenen şarkılar nedeni ile herkesin ilk tercih ettiği uygulama olmayı başardı. Herkes TikTok uygulamasında 2021 yılında kullanılan şarkıların hangileri olduğunu merakla araştırıyor.

2021 Yılında TikTok’ta En Çok Dinlenen Ve Kullanılan Şarkılar Hangileri?

Herkes TikTok uygulamasında 2021 yılında videolarda hangi müziklerin kullanıldığını merakla araştırıyor. Günden güne kullanıcı sayısını hızlı bir şekilde arttıran TikTok herkes tarafından aktif bir şekilde kullanılan ve beğenilen bir uygulama olmaya devam ediyor.

Tiktok’ta popüler olan 2021 şarkılar şöyledir;

Blackpink How You Like That:

Laxed Siren Beat Dance:

Y2K ve bbno $ LaLaLa:

Ir-Sais Dream Girl:

Shakira Hips Don’t Lie:

DJ Fle feat Shaggy Banana:

StaySolidRocky Party Girl:

Megan Thee Stallion Savage:

Puri x Jhorrmountain x Adje Cono:

İçerisinde bulunan K-Pop ile büyük bir popülerlik yakalayan parça, birden fazla müzik türünün bir araya geldiği, muhteşem bir video oluşturulmasında yardım ediyor.Bu parçanın kullanıldığı videoların hâlâ arttığı görülür. Muhteşem bir video-müzik uyumu olan şarkının, jest ve mimiklerle birleşimi de güzel şekilde sağlanmakta.Ekranda çeşitli el hareketlerinden yararlanıldığı bu parça oldukça popüler olup, jest ve mimiklerden oluşan videolar hazırlanmakta.Eğer hem video çekmek, hem de dans etmek istiyorsanız; Dream Girl ile daha çok eğlenmeniz ve güzel videolar çekmeniz mümkündür.Platformda oldukça popüler olan bu şarkı, son zamanlarda büyük bir yükseliş kazanmıştır. Dans figürleri video ve müzikle muhteşem bir birleşme sağlamaktadır.Özellikle jest ile mimiklerin görüldüğü bu parçada, sıklıkla minimum üç kişilik gruplar tercih edilir.Tiktokta en çok dinlenen şarkılar arasında olan Party Girl, kullanıcıları kendisine çekerek bir video oluşturma isteği doğruyor. Videolar oldukça uyumlu olması nedeniyle sık sık tercih edilir.Tiktokta en çok dinlenen şarkılar arasında olan Savage, pek çok kişi tarafından dans kareografileriyle beraber harmoni sağlanarak kullanılmaktadır.Kullanıcılara eşsiz mini klipler çekmesinde yardımcı olan parça, yine dans kareografileri bakımından bir tercih meselesidir.

2020 Yılının En Çok Dinlenilen Ve Kullanılan TikTok Müzikleri Neler?

Geçtiğimiz 2020 yılında en çok dinlenen ve kullanılan TikTok müzikleri ise;