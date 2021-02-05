İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...

Tiktok’ta en çok dinlenen müzik ve şarkılar listesi

2021 TikTok müzikleri ve şarkıları neler? 2021 yılında TikTok'ta en çok dinlenen müzikler ve şarkılar hangileri? 2021 yılında TikTok'ta en popüler müzikler ve şarkılar neler? 2020 yılında TikTok'ta en çok dinlenen müzikler hangileri? Herkes 2021 yılında sosyal medya uygulaması olan içinde birbirinden farklı içeriklere ev sahipliği yapan TİkTok uygulamasının 2021 yılıdnaki en çok dinlenen müzik ve şarkıların hangileri odluğunu merakla araştırıyor.

05 Şubat 2021 Cuma 13:00
Tiktok’ta en çok dinlenen müzik ve şarkılar listesi
Takip Et:

2021 Yılında Tiktok’ta En Çok Dinlenen Şarkılar Neler? 

Milyonları aşkın kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması TikTok, videolara eklenen şarkılar nedeni ile herkesin ilk tercih ettiği uygulama olmayı başardı. Herkes TikTok uygulamasında 2021 yılında kullanılan şarkıların  hangileri olduğunu merakla araştırıyor.

2021 Yılında TikTok’ta En Çok Dinlenen Ve Kullanılan Şarkılar Hangileri?

Herkes TikTok uygulamasında 2021 yılında videolarda hangi müziklerin kullanıldığını merakla araştırıyor. Günden güne kullanıcı sayısını hızlı bir şekilde arttıran TikTok herkes tarafından aktif bir şekilde kullanılan ve beğenilen bir uygulama olmaya devam ediyor.

Tiktok’ta popüler olan 2021 şarkılar şöyledir;

Blackpink How You Like That:

 İçerisinde bulunan K-Pop ile büyük bir popülerlik yakalayan parça, birden fazla müzik türünün bir araya geldiği, muhteşem bir video oluşturulmasında yardım ediyor.

Laxed Siren Beat Dance:

 Bu parçanın kullanıldığı videoların hâlâ arttığı görülür. Muhteşem bir video-müzik uyumu olan şarkının, jest ve mimiklerle birleşimi de güzel şekilde sağlanmakta.

Y2K ve bbno $ LaLaLa:

 Ekranda çeşitli el hareketlerinden yararlanıldığı bu parça oldukça popüler olup, jest ve mimiklerden oluşan videolar hazırlanmakta.

Ir-Sais Dream Girl:

 Eğer hem video çekmek, hem de dans etmek istiyorsanız; Dream Girl ile daha çok eğlenmeniz ve güzel videolar çekmeniz mümkündür.

Shakira Hips Don’t Lie:

 Platformda oldukça popüler olan bu şarkı, son zamanlarda büyük bir yükseliş kazanmıştır. Dans figürleri video ve müzikle muhteşem bir birleşme sağlamaktadır.

DJ Fle feat Shaggy Banana:

 Özellikle jest ile mimiklerin görüldüğü bu parçada, sıklıkla minimum üç kişilik gruplar tercih edilir.

StaySolidRocky Party Girl:

 Tiktokta en çok dinlenen şarkılar arasında olan Party Girl, kullanıcıları kendisine çekerek bir video oluşturma isteği doğruyor. Videolar oldukça uyumlu olması nedeniyle sık sık tercih edilir.

Megan Thee Stallion Savage:

 Tiktokta en çok dinlenen şarkılar arasında olan Savage, pek çok kişi tarafından dans kareografileriyle beraber harmoni sağlanarak kullanılmaktadır.

Puri x Jhorrmountain x Adje Cono:

 Kullanıcılara eşsiz mini klipler çekmesinde yardımcı olan parça, yine dans kareografileri bakımından bir tercih meselesidir.

2020 Yılının En Çok Dinlenilen Ve Kullanılan TikTok Müzikleri Neler?

Geçtiğimiz 2020 yılında en çok dinlenen ve kullanılan TikTok müzikleri ise;

  • Trevor Daniel – Falling
  • Douth –Right On Time
  • TroyBoi – KinjaBang
  • Sub Urban – Cradles
  • Tones And I – Dance Monkey (Ringtone)
  • The First Station – Hallo
  • Rauf Faik – детство
  • Mario Joy – Califonia
  • Daddy Yankee – Gasolina (Remix)
  • Dillon Francis Dj Snake – Get Low
  • Consoul Trainin – Take Me To Infinity
  • Esh – İtch Booty
  • DCUP – We No Speak Americano
  • Ka Re – BepBele
  • lemen nechki remix
  • Sean Paul – Get Busy
  • Hussain Al Jassmi – Boshret Kheir
  • Halsey – Walls Could Talk
  • Billie Eilish – Bad Guy (Dachaio Remix)
  • Kina – Can We Kiss Forever
  • My Love – Vietnamese Drum
  • Khalouni N3ich (Ekşioğlu Remix)
  • R3Zr – Duaa
  • Deep Chils – Runn Free
  • Furkan Soysal – Back To Real
  • Moneybagg Yo – All Dat
  • Rashed Alsayyed – Living Alone
  • Sözer Sepetçi – Me FAL
  • Marwa Loud – Bad Boy


Son Güncelleme: 05.02.2021 13:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2021 TikTok MüzikleriTikTok2020 TikTok Müzikleri2021 TikTok Şarkıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Epic Games Store bu hafta 2 oyunu birden bedavaya veriyor!
Epic Games Store bu hafta 2 oyunu birden bedavaya veriyor!
Uzaydaki 4 uydunun 1'i Elon Musk'a ait
Uzaydaki 4 uydunun 1'i Elon Musk'a ait
Türkiye'de fabrika açmaya hazırlanan Vivo personel arıyor
Türkiye'de fabrika açmaya hazırlanan Vivo personel arıyor
En pahalı tuşlu telefon, en az 1000 dolar değerinde
En pahalı tuşlu telefon, en az 1000 dolar değerinde
SpaceX’in Falcon 9 uzay roketi başarılı bir şekilde kalkışını tamamladı
SpaceX’in Falcon 9 uzay roketi başarılı bir şekilde kalkışını tamamladı
iPhone VPN nedir? iPhone telefonlar için kullanılabilecek en iyi VPN uygulamaları
iPhone VPN nedir? iPhone telefonlar için kullanılabilecek en iyi VPN uygulamaları

Popüler Haberler

Badem göz estetiği fiyatları ne kadardır? Badem göz estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Star TV Akrep dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi oyuncuları kimler? TRT Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncu kadrosu
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
Vuhan'da koronavirüsü araştıran heyet hangi bilgilere ulaştı?
TRT Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman başlayacak?
Kömür yardımı başvurusu nasıl yapılmaktadır? Kömür yardımı sorgulama işlemleri
Güncel TOKİ İhale ve kura sosyal konut ilanları
Kaç çeşit çiftlik hayvanı vardır? Çiftlik hayvanları nelerdir?
Doğruluk mu, cesaret mi oyunu için efsane sorular listesi 2021
2021 Yılı Recep ayı ne zaman başlıyor?
Halk Bankası kredi başvurularında gereken evraklar nelerdir? Halkbank kredi başvuru detayları
Ziraat bankası traktör kredisi nasıl alınır? Traktör kredisi şartları neler?
Final okulları 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
İş bankası 250.000 TL’ye kadar Esnaf Kredisi Başvurusu nasıl yapılır? İş Bankası 250.000 TL’ye kadar esnaf kredisi başvuru şartları
Facebook işe girmek istiyorum, nasıl başvuru yapabilirim? 2021 Facebookta çalışma şartları nasıldır?
Bridgerton 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Boğaziçi Üniversitesi'nde geliştirilen ASC zerrecik aşısı nedir? ASC zerrecik teknolojisi ve aşı hakkında bilgiler
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? 5 Şubat Cuma illere göre güncel aşı sayıları!
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl, alınır mı? Huawei Y5 özellikleri
Hadise ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Hadise ve Kaan Yıldırım düğünleri ne zaman olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.