Tiktok’ta canlı yayın nasıl açılır, nasıl izlenir?

Son zamanlarda hemen hemen herkesin kullandığı uygulamalar arasında yer alan TikTok uygulaması her geçen gün gündem konusu olmaya devam ediyor. TikTok hakkında bilinmeyenleri siz değerli okurlarımız için detaylarıyla beraber araştırdık. Herkesin TikTok uygulaması hakkında merak etiği sorular arasında ise TikTok’ta canlı yayın nasıl izlenir, yayına nasıl misafir alınır, bilgisayardan nasıl izlenir, nereden izlenir, hesabı olmadan nasıl izlenir ve en kolay yolu nedir gibi soruların cevapları haberimizde.

TikTok hesabı olmadan canlı yayın nasıl izlenir?

TikTok hesabınız olmadan da kullanıcıların videolarını izleyebilir ayrıca arama yapabilirsiniz. Birini takip etmek, canlı izlemek ve yorum yapmak için ise hesabınızın olması gerekir. Hesap olmadan canlı yayın izlemeniz mümkün değildir. Hesap açmadan birisini canlı izlemek istiyorsanız çevrenizden, arkadaşlarınızdan yardım alabilir ve onların giriş bilgileri ile hemen dilediğiniz izleyebilir ve hediye yollayabilirsiniz.

TikTok canlı yayın nasıl izlenir?

Yayın izlemek istiyorsanız yapmanız gerekenler çok kolay! Adımları takip ederek izlemek istediğiniz canlı yayına girebilirsiniz;

İlk olarak TikTok sayfasına giriş yapın.

Kişinin profiline tıklayınız.

Kişinin profiline girdiğinizde sağ alt bölümde profil fotoğrafının orada bulunan pembe halka da bulunan LIVE yazısına tıklayın.

İşte bu kadar!

Yayını izleyebilirsiniz.

TikTok’ta canlı yayın nasıl açılır?

TikTok uygulamasını açınız ve hesabınıza giriş yapınız.

Ekranınızın alt ve orta bölümünde bulunan + (artı) işaretine tıklayınız.

Kaydetme seçeneğinin yanında bulunan ”Canlı” seçeneğine tıklayın.

Burada Canlı akışınızın başlığını girin.

Ardından başlatmak için ”Canlı Yayına Geç” seçeneğine tıklayın.

Tüm aşamaları doğru bir şekilde tamamladıysanız yayınız bir kaç saniye içinde başlayacaktır.

Tüm aşamaları tamamladığınızda yayın açamadıysanız bunun bir kaç nedeni olabilir. İlk sebep yeterli gereksinimleri karşılamıyor olmanız, bir diğer ise engelinizin olması durumundan meydana gelebilir.

TikTok canlı yayın nereden izlenir?

TikTok anlık izlenmeleri ve yayınları hemen tablet, bilgisayar, telefonunuz üzerinden hesaba girerek izleyebilirsiniz. Telefonunuzdan giriş yaparak hemen arama bölümüne katılmak istediğiniz kişinin adını yazarak profiline girebilir ve izlemeye başlayabilirsiniz. Bilgisayar ve tablet üzerinden izlemek istiyorsanız hemen TikTok ve gerekli programları indirerek hesabınıza giriş yaparak canlı yayınları izleyebilirsiniz.

Bilgisayardan TikTok canlı yayın nasıl izlenir?

Bilgisayardan TikTok canlı yayınlarını izlemeniz mümkün! Bununla beraber beğeni, yorum ve videoları da izleyebilirsiniz.

İlk olarak Bluestacks’ı indirin.

İndirme işleminiz tamamlandıktan sonra TikTok’u indirin.

Hesabınıza giriş sağlayın.

Daha sonra gelen kutunuza giriş yapın.

Canlı yayın yapan kişileri hemen buradan görebilirsiniz.

Arama butonuna TikTok yayınını izlemek istediğiniz kişinin adını yazarak profiline girebilirsiniz.

Kişi canlı yayında ise profil resminin bulunduğu yerde LIVE yazın pembe bir daire göreceksiniz.

Yuvarlak içine tıkladığınızda canlı bir kaç saniye içinde açılacaktır.

Bilgisayardan girmek bu kadar basit!

TikTok’ta canlı yayına nasıl misafir alınır?

Yayın sırasında bir başka kişiyi davet etmek için aşağıdaki adımları takip ediniz;

Hesabınıza giriş yaparak canlı yayınızı açınız.

Sol alt bölümde bulunan sonsuzluk işaretine tıklayın.

Canlı yayına katılmasını istediğiniz kişiyi seçin.

Karşı taraf yayın istediğinizi kabul ederse bir kaç dakika içinde başlayacaktır.

Birden çok kişi ile aynı yöntemleri kullanarak yapabilirsiniz.

TikTok canlı yayın süresi var mı? Ne kadar?

Tiktok’ta canlı yayın yapmak ve izlemek için süre sınırı bulunmaz. İstediğiniz süreler içerisinde intenetiniz var ise kesintisiz bir şekilde yapabilirsiniz.

TikTok canlı yayın kuralları nelerdir?

TikTok’ta video paylaşmadaki anlık bildirim ve yayınlar yapmak için belirli kuralları ve şartları sağlamış olmanız gerekir. Engel yememek ve yayın açabilmek için dikkat etmeniz gereken kurallar;

TikTok kullanabilmek ve canlı yayın açabilmek için 16 yaşından büyük olmanız gerekir.

En az 1.000 takipçinizin olması gerekmektedir.

Yayın içerisinde engel yememek için dikkat edilmesi gereken husular ise;

Argo

Çıplaklık

Küfür

Patlayıcı

Silah

Siyasi Propaganda

Telif Haklarının Çiğnenmesi

Takibe Takip Yayın Yapmak

Kişiye Hakaret

Sataşma, Polemiğe Girme

Yorumdaki kişilerin isimlerini okuyarak çağrı yapmak ve destek çıkmak

Örgüt Özendiriciliği Yapmak

Zararlı Yiyecek ve İçecekler göstermek ve kullanmak

Bu hususlardan herhangi biri olduğunda yayın kapanacaktır. 4-5 kişi şikayet eder ise savunma yapamadan engeli yiyebilirsiniz. Bunlar dışında herhangi bir sorun olmadığı sürece dilediğiniz kadar yayın yapabilir ve eğlenebilirsiniz.

TikTok yayınım neden açılmıyor?

TikTok üzerinden canlı yayınınız açılmıyor ise bunun bir kaç nedeni vardır. Bunlar;

İlk sebebi intenet erişiminizin ve profilinizdeki problemlerden dolayı olabilir.

Bir diğer sebep ise erişim engeli almış olmanızdır. Uygulama kurallarını ihlal etme durumunuzda yayınınız açılmayacaktır.

Bunun için TikTok iletişim bölümünden kurucuya ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

TikTok’ta canlı yayınları göremiyorum? (çözüm kolay!)

İlk olarak şuan yaşanan genel bir sorun mu diye araştırın.

Bazı kullanıcılarda kısa süreliğine yada saatlik sorun çıktığı zamanlar görülebilir.

Kullanılan oturum ve cihaz ile ilgili problem olabilir.

Uygulamaya gelen bir güncelleme olabilir.

Güncelleme esnasında bir sıkıntı yaşanmış olabilir.

Yanınızda bulunan başka birinden deneyebilir yada bilgisayar, tablet üzerinden deneyebilirsiniz.

Bazen uygulama üzerinden yapılan canlı yayınlarda program hatası olabiliyor. Bu gibi durumlarda yukarıdaki adımları kontrol edebilirsiniz.

Kişisel problemlerden kaynaklı canlı yayınları göremiyorsanız;

Daha önce ceza aldıysanız yayın yasağı gelmiş olabilir.

Bazen beğeniniz, yorum yapmanız veya canlı yapma durumunuz kısmi olarak engellenebilir.

Hesabınızdan profilde bir kaç değişiklik yapabilirsiniz.

Bir şeyler eklerken, kayıt yaparken sorun ile karşılaşıyorsanız, engel almış olabilirsiniz.

Telefonunuzun eski olması çıkan sürümlerde uyumsuzluk sorunu çıkabilir.

Mevcut olan uygulamayı kaldırın.

Eski sürümlerden yükleme yapabilirsiniz.

İntenet bağlantısını test edin.

Wifi üzerinden başka bir giriş sağlayın.

Bu denemelere rağmen hala sorun çözülmediyse TikTok İletişim’den bilgi alabilirsiniz.

Canlı yayınları kimler izleyebilir?

TikTok’ta canlı yayın açtığınızda sizi takip eden tüm kişiler izleyebilir. Ayrıca profiliniz gizli değil ise sizi takip eden yada etmeyen herkes profilinize girerek yayını izleyebilir. Sizin istemediğiniz kişi var ise hemen sayfadan atabilir ve engelleyebilirsiniz.