TikTok'dan para nasıl çekilir? Tiktok banka hesabı ekleme ve para çekme işlemleri

Son yılların Türkiye ve dünyada da en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri Tiktok oldu. Tiktok kullanıcılarına belirli bir aktifliğe ve kullanıcı sayısına ulaşılması halinde kullanıcılara para vermektedir.

Tiktok nedir?

Tiktok, anlık video ve fotoğraf paylaşımı yapılan sosyal medya uygulamasıdır. Uygulamada kullanıcıların çektiği ve en dikkat çeken yani viral olan videolara yönelik paylaşımlar yapılmaktadır. Ülkemizde ve dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulama kullanıcılara para da vermektedir.

Tiktok kullanıcılarından aktiflik durumu ve takipçi sayılarına göre sınıflandırılır. Yüksek takipçiye sahip olan kişilere uygulama para ödemesi yapmaktadır. Uygulamaya Gmail ile kayıt olduktan sonra çekilen videoları yükleyebilir ve kullanıcıları takip edebilirsiniz.

Tiktok banka hesabı açmak için kendi adınıza bir banka hesabınızın olması gerekmektedir. Kartınızın hesap numarasınız uygulamaya girdikten sonra ödemeler hesaplara yapılmaktadır.

Tiktok banka hesabı ekleme işlemi

Tiktok uygulamasının ayarlar bölümüne girin.

Ayarlar kısmındaki para çekme yöntemi ekle seçeneğine tıklayın.

En altta bulunan banka hesabını bağla seçeneğine tıklayın.

Telefona gelen doğrulama kodunu girdikten sonra işlem tamamlanacaktır.

Banka hesabının eklenmesinin ardından para çekme işleminin yapılabilmesi için hesapta limitte para olması gerekmektedir. Bakiye kısmından hesapta ne kadar olduğunu görebilirsiniz. Hesapta en az 30 dolar olması durumunda para çekme işlemi yapılmaktadır. Ayrıca para çekme işlemi yapılan başvurunun ardından 10 ila 15 gün arasında onaylanıp banka hesaplarına aktarılır.

Tiktok canlı yayın açma

Tiktok uygulamasında canlı yayın açmak için en az 1000 takipçiye sahip olunması gerekmektedir. Ayrıca canlı yayın açılması için intenet hızının da iyi olması istenir. Uygulamanın ana ekranında ki artı kısmına tıklayarak canlı yayın açılır. Artı tuşuna basıldıktan sonra Live kısmına girin ve canlı yayına başlayabilirsiniz.

Tiktok para kazanma yöntemleri

Tiktok uygulamasından para kazanmak yüksek takipçi sayısına ulaşmakta alakalıdır. Takipçi sayısına arttırmak için ise viral olan videolar çekip bu videonun çok sayıda kişi tarafından izlenmesi gerekmektedir. Takipçi kazandıktan sonra ek olarak şunlar yapılabilir;

Sponsor bulmak,

E-ticaret yapmak,

Canlı yayın yapmak.

Tiktok kullanıcılarına para kazanma konusunda farklı seçenekler sunar. Bunlardan biri de kullanıcının aktifliğine göre verilen puanlardır. Uygulamada canlı yayın açıldığında para cüzdanınıza hediye jetonlar birikir. Bu jetonların değeri en az 20 dolar olduğunda para çekilmektedir.

Tiktok jeton ücretleri

1 Jeton 0.7 Kuruş

70 jeton: 6,69 TL

350 jeton: 34 TL

500 jeton: 35 TL

1.400 jeton: 134,99 TL

2.000 jeton 135 TL

3.500 jeton: 339,99 TL

5.000 jeton 350 TL

7.000 jeton: 979,99 TL

Tiktok hediye fiyatları

Tiktok uygulamasında kullanıcılar sevdikleri kullanıcılara hediye gönderebiliyor. Bu hediyelerin ücretleri ise şu şekildedir;

Asa; gönderen kişi 17 TL, alan kişi ise 7 TL

Gül; gönderen kişi 25 kuruş, alan kişi 10 kuruş

Öpücük; gönderen kişi 17 TL, alan kişi 7 TL

Para yağmuru; gönderen kişi 105 TL, alan kişi 65 TL

Yat; gönderen kişi 850 TL, alan kişi 350 TL

Tüm bu özelliklerin yanı sıra Tiktok uygulamasında Cüzdan (Wallet) özelliği de yer almaktadır. Canlı yayınlarda belirli bir kişi sayısına ulaşan kişilere izleyiciler tarafından yapılan elmas bağışları sonucunda jeton biriktirilen cüzdan kısmında da para kazanılmaktadır.