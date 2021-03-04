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TikTok'a rakip geliyor. Shorts uygulaması kullanıma sunuldu

Dünyanın en büyük video platformu olan YouTube, TikTok’a rakip bir uygulama geliştirdi. YouTube, Shorts programını tanıttı ve Amerika’da kullanıcılara sundu.

04 Mart 2021 Perşembe 12:03
TikTok'a rakip geliyor. Shorts uygulaması kullanıma sunuldu
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Dünyanın en büyük video içerik platformu olan YouTube, dünya genelinde her geçen gün kullanıcı sayısını artıran TikTok’un önüne geçmeye çalışıyor. Bundan dolayı YouTube, TikTok’a rakip olabilecek bir uygulama geliştirdi. Shorts ismini verdikleri bu program, Amerika’daki kullanıcılara sunuldu. Şu an için sadece Amerika’da kullanılan uygulama, mobil cihazımızla dikey pozisyonda 1 dakika kadar video çekebiliyorsunuz. Bu uygulama aynı zamanda TikTok’a çok benzemektedir. Bu uygulama ile birlikte dünya genelinde 1 milyar kullanıcıya ulaşan TikTok’un önüne geçilmeye çalışılıyor. Ancak bu uygulamanın TikTok karşısında ne kadar başarılı olabileceği şu an için pek mümkün gözükmüyor. Çünkü TikTok kullanıcıları çok aktif bir şekilde kullanımlarını sürdürüyor. TikTok da Kullanıcılarına birbirinden çeşitli imkanlar sunmaya devam ediyor.



Son Güncelleme: 04.03.2021 12:03
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Anahtar Kelimeler:
ShortsYouTubeTikTok
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