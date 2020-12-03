Tiktok'a neden ceza verildi, kapatılacak mı, yasaklanıyor mu?

Tiktok Kapatılıyor Mu? Tiktok’a Yasak Mı Geliyor? Tiktok Ceza Mı Aldı?

Türkiye’nin istediği şartları hala yerine getirmeyen bazı sosyal medya uygulamalarına tam tamına 30 milyon TL ceza kesildi. Sosyal medya uygulamalarını kullanan milyonlarca insan tarafından Tiktok’un kapatılıp kapatılmayacağı araştırılıyor.

Belirlenen şartları yerine getirmeyen Facebook, Tiktok, Twitter, Youtube vb. sitelere yüklü miktarlarda ceza kesildi. Tiktok’un ne kadar ceza yediği merak ediliyor. Tiktok’un yasaklanacağı haberleri dolaşıyor. Tiktok hakkında alınan kararların ne olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında ne dediği vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Tiktok Niçin Ceza Aldı?

Türkiye’de resmi bir temsilcisinı bulundurma şartını yerine getirmeyen verilen sürede bile herhangi bir çalışma başlatmayan Twitter, Facebook, Youtube, İnstagram ve Tiktok’a 30’ar milyon TL ceza kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde büyük şirketlere korku vererek vatandaşların haklarını korumaya devam edileceğini söylemiştir.

Tiktok Ne Kadar Ceza Aldı?

Youtube, Twitter, Facebook, Tiktok ve İnstagram şirketlerine 30’ar milyon TL ceza kesildi.Tiktok’ta diğer firmalar gibi 30 milyon TL almıştır. Toplam 5 firmaya verilen cezalar 150 milyon TL gibi bir büyük rakama denk gelmektedir.

Tİktok Kapatılıyor Mu?

Sosyal medya uygulamaları için gündemde kapatma kararları henüz belirli değil. Ancak ilerleyen zamanlarda reklam konuları hakkında yeni yasaklar getirilebilir.

Tiktok Yasaklanıyor Mu?

Sosyal medya şirketlerine verilen sürede geri bildirim yapmadıkları için geçtiğimiz ay 10 milyon TL’lik cezalar kesilmiştir. Şirketler temsilci bildirmeme durumlarını sürdürdükleri zaman gelecek ay Türkiye’deki vergi mükelleflerinin söz konu şirketlere reklam vermeleri yasaklanacaktır.

Reklam yasaklarının verildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketler hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal ağ sağlayıcısının intenet trafiği bant genişliğinin %50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecektir. Bu ceza %90’a kadar artabilecektir.

Sosyal medya şirketleri cezanın sonrasında 1 ay içinde temsilcilerini bildirirlerse ve kesilen cezaları öderlerse cezaların 4/1 oranında düşeceği bildirilmiştir.

Bu şartlara bakılırsa ilerleyen günlerde birkaç sosyal medya uygulamalarına reklam yasağı getirilebilir. Ancak bunların dışında uygulamaları kapatma, kısıtlama ve yasaklama durumu gündemde yoktur.