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Tiktok yazısız video nasıl indirilir? Tiktok videoları indirme yöntemleri

Tiktok ,günümüzün en fazla kullanılan sosyal medya platformu oldu. Video düzenlemeler sayesinde insanlar eğlenceli videolar hazırlayabilmektedir. Bu videoları indirmek isteyen insanlar ,videoların nasıl indirildiğini merak etmektedir. Tiktok videoları nasıl indirilir? 03 Nisan 2021 tarihli haberimizde Tiktok videolarını nasıl indireceğinizi sizler için derledik...

03 Nisan 2021 Cumartesi 13:35
Tiktok yazısız video nasıl indirilir? Tiktok videoları indirme yöntemleri
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Tiktok ,günümüzün en fazla kullanılan sosyal medya programlarından biridir. İnsanlar Tiktok içerisinde videoları istediği gibi düzenlemektedir. Bundan dolayı çok fazla popüler olmuştur.

Tiktok videolarını indirmek için birden fazla yol varıdr. Bunlardan biri Tiktok tarafından sunulan yolu kullanmaktır. Videoyu paylaşan insanın profili herkese açık olması gerekmektedir.  Aşağıdaki adımlarla kolayca Tiktok videoları indirelebilir;

Tiktok uygulamasına girerek indirmek istediğiniz videoyu açmanız gerekmektedir. Sağ tarafta paylaş simgesine dokununuz. Çıkan seçeneklerden videoyu kaydet seçeneğine tıklayarak videoyu telefonunuza kaydedebilirsiniz.

Ancak bu indirmede Tiktok’un logosu ve yazısı bulunmaktadır. Logosuz ve yazısız olarak indirme seçeneğini de bulunmaktadır. Iphone modelinde ya da android özellikli telefonlarda bu özellği kullanabilirsiniz.  Yapmanız gereken adımlar şunlardır;

İlk olarak Tiktok’a girerek indirmek istediğiniz videoyu açın. Ardından paylaş butonundan bağlantının adresini kopyalamanız gerekmektedir. Logosuz indirmek için bu kopyaladığınız linki  https://musicallydown.com/ adresine girerek indirmek istediğiniz videoyu indirebilirsiniz.

Bu şekilde indirmek istediğiniz videolar logosuz olacaktır.

Canlı videoları da yalnızca Iphone telefonlarında indirilebilmektedir.



Son Güncelleme: 03.04.2021 13:35
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Anahtar Kelimeler:
TikTokTiktok Video IndirmeTiktok Videoları
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