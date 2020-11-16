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Tiktok videosu nasıl çekilir? Tiktok video yapma

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Tiktok videosu nasıl çekilir? Tiktok video yapma haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Tiktok videosu nasıl çekilir? Tiktok video yapma haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 16 Kasım 2020 Pazartesi tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

16 Kasım 2020 Pazartesi 22:00
Tiktok videosu nasıl çekilir? Tiktok video yapma
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Dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan uygulama Tiktok’ta kişiler istedikleri efekt ve sese ulaşarak bunları videolarına ekleyebilmektedir. Birçok farklı özelliğin bulunduğu uygulamada dublaj yapmak da mümkündür.

Tiktok’ta komik dublaj efekti nasıl yapılır?

  • Uygulamaya giriniz.
  • + işaretine tıklayınız.
  • Açılan ekranın üst bölümünde istenilen ses doyası seçilmelidir.
  • Ekranın sağında efekt ve renk ayarlama menüsü bulunmaktadır.
  • Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra kayıt tuşuna basılarak dublaj işlemine başlanılabilmektedir.
  • Çekilen video sonrasında etiket ve not eklenerek paylaşılabilmektedir.

Tiktok’ta dudak dublajı nasıl yapılır?

Tiktok videoları çekmek ses ve görüntü uydurabilmek açısından zordur. Bir video için kişilerin daha önce deneme çekimleri yaparak hazırlanmaları gerekir. Kişiler ses ve hareketlerinin birbirine uyum sağlayabilmesini ancak deneyerek sağlayabilmektedir. Denemelerin ardından kişiler gerçek çekimlerini yaparak başarılı bir sonuca ulaşabilmektedir.

  • Uygulamaya girin.
  • + işaretine tıklayın.
  • Video ekranında ses seçim bölümüne girin.
  • Ses seçildikten sonra çekime başlanabilir.
  • Kişilerin başarılı bir sonuca ulaşabilmesi adına iki üç kere deneme çekimi yapması faydalı olacaktır.

Tiktok’ta düet nasıl yapılır?

Tiktok’ta bulunan videolardaki kişilerle düet yapmak isteyen kişiler, izlenilen videonun yanında bulunan paylaş butonuna tıklayarak düet yapabilmektedir. Paylaşmak için tıkladığını gönderi paylaşılmadan önce bir ekranda açılır. Bu ekranda düet seçeneğine tıklayarak kişilere eşlik edebilmeniz mümkündür.

Tiktok’ta seslendirme nasıl yapılır?


Tiktok uygulamasında çektiğiniz bir videoya seslendirme yapmanız mümkündür. Çekilen videonun üstüne seslendirme yapmak isteyen kişiler videonun yan tarafından bulunan seslendirme seçeneğini seçerek burada seslendirmesini yapabilir. Ayrıca kişiler çekilen videoya kendi telefonlarında bulunan ses dosyasını da ekleme imkanına sahiptir.

Tiktok’ta elbise değiştirme nasıl yapılır?

Tiktok’ta en çok izlenilen videolardan biri elbise değiştirme videolarıdır. Kişiler dans ederken bir anda üstlerindeki elbiseleri değiştirebilmektedir. Bu video için kişiler dans hareketlerini çeker ve sonrasında belli bir harekette iken videolarını orada keser ve üzerindeki elbiseyi değiştirir. Değiştirilen elbise videonun kaldığı yerdeki hareketten başlanılarak dansa devam edilmesi sonucu bu video hazırlanabilmektedir. Burada püf nokta yapılan hareketin ikinci videoda geriye doğru yapılarak birbirine kurgulanmasıdır.

Tiktok’ta kaybolma nasıl yapılır?

Kaybolma videoları izleyenlerin nasıl yapıldığına dair araştırma yaptığı en önemli video konularından biridir. Inshot ve Imovie gibi uygulamalar ile videoların kurgulanması gerekmektedir. Kaybolma numarası için kişiler bir çantaya zıplayarak girecekmiş gibi videolarını çeker. Kişilerin tam çanta ile temas halinde oldukları an kesilerek, bu videoları birbiri ile montajlanır. Bu şekilde kişilerin çektiği kaybolma videoları açıklanabilmektedir.

Tiktok renk efekti nasıl yapılır?

Tiktok’ta renk efekti eklemek çok kolaydır. Dans edilen bir videoya sahip kullanıcılar, videoyu sağa veya sola kaydırarak renk efektlerine ulaşabilmektedir. Bu efektlerin bazıları kişinin hareketlerine göre videoda gözükmektedir. Bu şekilde videonuza uygun renk efektini bulmanız mümkündür.

Tiktok’ta göz rengi değiştirme efekti nasıl yapılır?

Tiktok’un en çok izlenilen videolarından biri de göz rengi değiştirme videolarıdır. Kişilerin göz renklerini değiştirdikleri videoların nasıl yapıldığını yapmak isteyenler merak etmektedir. Göz rengi değiştirme videosu çekmek isteyenlerin uygulamanın son sürümüne sahip olması gerekir. Güncel olan uygulamada video çekme ekranına girildiğinde, sol alt bölümünde göz rengi değiştirme özelliğine ulaşılabilmektedir. Bu şekilde göz renginizi değiştirdiğiniz videolar çekmeniz oldukça kolaydır.



Son Güncelleme: 16.11.2020 22:00
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Anahtar Kelimeler:
TikTokDublaj
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