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TikTok ve Instagram'da shiplenmek ne anlama geliyor?

Popüler sosyal medya uygulamaları TikTok ve Instagram'da sıkça karşılaştığımız shiplenmek ne anlama geliyor ortaya çıktı. İşte shiplenmek kelimesinin anlamı...

23 Şubat 2021 Salı 00:38
TikTok ve Instagram'da shiplenmek ne anlama geliyor?
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Sosyal medyanın günlük yaşamda yaygınlaşmasıyla birlikte her gün farklı bir akım ve kelime hayatımıza girmeye devam ediyor. Yüksek takipçiye sahip kullanıcıların profillerinde sıkça gördüğümüz ‘Ship’ kelimesi, yakıştırma anlamına gelmekle birlikte bir çeşit kolajı ifade eder. Yani sosyal medyada tanınmış kişilerin takipçileri tarafından bir başka kişi ile beraber olmalarının istendiği anlamına geliyor.

Shiplemek ne demektir?

Instagram ve TikTok gibi uygulamalarda karşılaştığımız ‘Ship’ kelimesi, ‘Relationship/Friendship’ kelimelerinin kısaltması olarak kullanılıyor. Bu kelimeler Türkçede ilişki ve arkadaşlık anlamları taşımaktadır.

Öneğin dizilerde yer alan başrol oyuncuları ya da düet yapan iki sanatçı shiplenmekte yani birbirine yakıştırılmaktadır. Bu kişilerin fotoğrafları kolajlanarak paylaşılır ve kişilerin birlikte olması istenmektedir.



Son Güncelleme: 23.02.2021 00:38
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Anahtar Kelimeler:
ShiplenmekİnstagramTikTokSosyal Medya
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