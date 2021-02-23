TikTok ve Instagram'da shiplenmek ne anlama geliyor?

Sosyal medyanın günlük yaşamda yaygınlaşmasıyla birlikte her gün farklı bir akım ve kelime hayatımıza girmeye devam ediyor. Yüksek takipçiye sahip kullanıcıların profillerinde sıkça gördüğümüz ‘Ship’ kelimesi, yakıştırma anlamına gelmekle birlikte bir çeşit kolajı ifade eder. Yani sosyal medyada tanınmış kişilerin takipçileri tarafından bir başka kişi ile beraber olmalarının istendiği anlamına geliyor.

Shiplemek ne demektir?

vegibi uygulamalarda karşılaştığımız ‘Ship’ kelimesi, ‘Relationship/Friendship’ kelimelerinin kısaltması olarak kullanılıyor. Bu kelimeler Türkçede ilişki ve arkadaşlık anlamları taşımaktadır.

Öneğin dizilerde yer alan başrol oyuncuları ya da düet yapan iki sanatçı shiplenmekte yani birbirine yakıştırılmaktadır. Bu kişilerin fotoğrafları kolajlanarak paylaşılır ve kişilerin birlikte olması istenmektedir.