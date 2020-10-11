TikTok üzerinden nasıl para kazanılır? Para kazanmak için neler yapılmalı?

Tik Tok Nedir?

Gençlerin ilgisini çeken anlık video ve görüntü paylaşımı platformudur. İnsanlar sadece kendi videolarını değil, takip ettikleri ve seçtikleri viral videoları da izleyebiliyor. Kullanıcılar kendi kısa videolarını oluşturabilir ve paylaşabilir. Kullanıcılar, özel efekt filtreleri, komik çıkartmalar ve etiketler aracılığıyla en sevdikleri müzik veya sesleri videoya yükleyebilir.

Tik Tok Nasıl kullanılır?

Uygulamayı telefon numarası, posta, Google ve çeşitli ağlar aracılığıyla kaydedebilirsiniz. Profilin sol alt köşesindeki merceğe dokunarak çeşitli etiketlerin fenomenlerini ve profillerini arayabilirsiniz. Profilinizdeki takip ettiğiniz ve görüntülediğiniz gönderiler otomatik olarak ana sayfanızda görünecektir. Sağ alttaki mercek aldığınız mesajları ve bildirimleri gösterir. Menüdeki "+" simgesine dokunarak paylaşmak istediğiniz videoyu seçmeye veya kaydetmeye başlayabilirsiniz. Paylaşmak istediğiniz videoya üst kısımdaki "Ses Seç" butonundan müzik ekleyebilirsiniz. Galeriye kaydedilen videoları sağ alt köşedeki yükleme menüsünden ekleyebilirsiniz.

Tik Tok’ta Canlı Yayın Açma

Tik Tok uygulamasında canlı yayın yapabilmek için 1.000 takipçiye ulaşılması gerekiyor. TikTok'ta canlı yayın yapabilmek için intenet ve yükleme hızı iyi değilse canlı yayınınız zor olacak ve izleme kalitesi düşecektir. Uygulamayı açtıktan sonra, görünen `` + '' simgesine basarak ekranın altında `` Canlı ve Video '' sekmesini göreceksiniz, ekranı sola kaydırmanız ve bir başlık seçmeniz gerekiyor ve ardından `` 'Canlı' sekmesi canlı yayını başlatır.

Tik Tok Üzerinden Nasıl Para Kazanılır?

Son zamanlarda intenet üzerinden para kazanmanıza yardımcı olan bir uygulama haline geldiğini görebilirsiniz. Ağırlıklı olarak 17-24 yaşındakilerin kullandığı Tik Tok ile başarılı olmak için kaliteli, eğlenceli ve sıradışı "Viral" başlıklar altında videolar yapmanız gerekiyor. Bu videolar ile canlı yayınlarınıza gelen izleyici sayesinde bir kitle oluşturabilir ve para kazanabilirsiniz.

Tik Tok Para Kazanma Yolları

Sponsor arayın ; Tiktok'ta bir sponsor bulmak için en az 50.000 takipçinizin olması gerekir. Sponsorlu markalar ve sizden reklam başvurusunda bulunacak kişilerin 50.000 takipçiye ihtiyacı var.

; Tiktok'ta bir sponsor bulmak için en az 50.000 takipçinizin olması gerekir. Sponsorlu markalar ve sizden reklam başvurusunda bulunacak kişilerin 50.000 takipçiye ihtiyacı var. E-ticaret ; videolarınızı gençlik e-ticareti için kullanabilirsiniz. Kısa süreli videolar oluşturabilir ve bunlardan bazılarını ürün ve marka tanıtımı için kullanabilirsiniz.

; videolarınızı gençlik e-ticareti için kullanabilirsiniz. Kısa süreli videolar oluşturabilir ve bunlardan bazılarını ürün ve marka tanıtımı için kullanabilirsiniz. Canlı yayın ; canlı yayın ile abonelerinizin sizi online olarak izlemesini sağlayabilirsiniz.

; canlı yayın ile abonelerinizin sizi online olarak izlemesini sağlayabilirsiniz. Giderek artan sosyal medya hesabı ; Tiktok'ta çok sayıda takipçisi olan kullanıcılar için diğer sosyal medya uygulamaları üzerinden hesabınızdaki kullanıcılarla etkileşim kurabilirsiniz. Bunlarla bir sosyal medya fenomeni olabilirsiniz. Doğrudan diğer sosyal medya hesaplarınızda büyüyecek ve sosyal medya hesaplarınızda reklam verirken, hesabı tanıtarak veya satarak para kazanabilirsiniz.

; Tiktok'ta çok sayıda takipçisi olan kullanıcılar için diğer sosyal medya uygulamaları üzerinden hesabınızdaki kullanıcılarla etkileşim kurabilirsiniz. Bunlarla bir sosyal medya fenomeni olabilirsiniz. Doğrudan diğer sosyal medya hesaplarınızda büyüyecek ve sosyal medya hesaplarınızda reklam verirken, hesabı tanıtarak veya satarak para kazanabilirsiniz. Kullanıcıları Youtube'a yönlendirin; favori videolarınızı YouTube'da paylaşarak ekstra gelir elde edebilirsiniz.

Tik Tok’ta Hediye Puan Kazanmak

Uygulamada kazanmanın sınırı yoktur. Aktivitenize bağlı olarak puanlar 100 ile 1000 puan arasında değişir. Canlı yayını açtığınızda, aldığınız hediye nedeniyle paranız cüzdanınızda birikecektir. Hesabınızda birikmiş en az 20 $ olduğunda birikmiş paranızı alabilirsiniz.

Tik Tok’ta Jeton Fiyatları Ne Kadar?

Sizler için bu uygulamada başarılı videolar izlemek ve canlı yayına katılan kullanıcılara bağış veya hediye göndermek istiyorsanız, öncelikle hesabınızda yeterli jeton bulundurmanız gerekir.

100 jeton 7 lira

500 jeton 35 lira

2000 jeton 134,99 lira

5000 jeton 349,99 lira

10000 jeton 699,99 lira

Tik Tok Hediyelerinin Fiyatları

Asa

Gü

Öpücük;

Para yağmuru;

Yat;

Spor Araba;

Sevdiğiniz kullanıcılara gönderdiğiniz hediye simgelerinin fiyatlarını ve hesabı kullananlar için bu sembollerin karşılıklarının neler olduğunu merak edenler için;; göndericiye 17 TL'ye satılıyor. Hediyeyi alan kişiye 7 TL ödenir.l; Gönderene 25 kr. Hediyeyi alan kişi için 10 kr. Ödenir.gönderene 17 TL’ye satılır. Hediye’yi alan kişi için 7 TL ödenirgönderene 105 TL‘ye satılır. Hediye’yi alan kişi için 65 TL ödenir.gönderene 850 TL‘ye satılır. Hediye’yi alan kişi için 350 TL ödenir.gönderene 3.200 TL‘ye satılır. Hediye’yi alan kişi için 1.300 TL ödenir.

Tik Tok’ta Cüzdan (Wallet) Nedir?

Canlı yayın açan, belirli bir kitleye ulaşan ve aktif hale gelen kullanıcılar için hediye ve jetonların toplandığı bölümdür. Alıcılarınızın size verdiği bağışlar burada toplanır.

Tiktok cüzdanı nasıl açılır;

Tik Tok uygulamasını açın,

Profile giriş yapın,

Sağ üst köşedeki 3 noktayı tıklayın

Cüzdan bölümüne tıklayarak, topladığınız jetonlar ve satın alma seçenekleri görebilir ve işlem yapabilmektesiniz.

Tik Tok’ta Elmas Nasıl Alınır?

Tiktok'ta aldığınız hediyeler çeşitli fenomenler arasında takas edilebilir. Bunu videonun altındaki "Hediye Gönder" butonu ile yapabilirsiniz. Unutmayın, hediye alışverişinde bulunmak için belirli sayıda takipçi ve popülerliği çekmeniz gerekir. Takipçiler size çok sayıda hediye gönderirse, bu hediyeler sizin için elmas şeklinde görünür.

TikTok’ta Fenomen Nasıl Olunur?

Açtığınız hesap kişisel bir kullanıcı hesabı olmalı, güzel görünen resimler yüklemeli ve kendinize bir isim belirlemelisiniz. Bir fenomen haline gelmek ve hemen pratikte yükselmek isteyebilirsiniz, ancak bunun için biraz zaman ayırmalısınız. Yabancı şarkılardan çok Türkçe şarkılardan yapılan videolar daha fazla ilgi gördü. Gündemdeki konulara videolar koyup düzenli olarak yayınlarsanız takipçi sayısı ve popülaritesi artacaktır. Türkçe dublaj ve resim geçişi ile ilgili yüklediğiniz video size çok sayıda takipçi ve beğeni getirecektir.

Tik Tok’tan Para Nasıl Çekilir?

Uygulamanın videoları ve canlı yayınlar aracılığıyla gönderilen hediyelerden bakiyeyi geri çekmek için, "Cüzdan" bölümünde tanımlandığı gibi bir kredi veya banka kartınızın olması gerekir. Size gönderilen hediyelerin% 20'si komisyon olarak düşülecektir. Gerçek zamanlı hediyeler bölümünde "Para Çek" butonu bulunmaktadır. Bakiyeniz 1 USD olduğunda bu düğme aktif hale gelecektir. Tanımlanan banka hesabının e-posta adresine bağlı kodu girerek banka hesabı bilgilerini doğrulayın. Bakiye 20 USD olduğunda, tiktok parayı banka hesabınıza aktarır.

Tiktok Hesabı Nasıl Silinir?

Hesabınızı kalıcı olarak silmeye karar verirseniz, Android veya iOS mobil cihazınızda tik tok uygulamasına giriş yapmanız gerekir. Hesabınıza girdikten sonra profilinize giriş yapmanız ve ikinci adım olarak profil resminize tıklamanız gerekmektedir. Açılan yeni sayfanın sağ üst köşesindeki 3 nokta simgesine tıklayıp ekranın alt kısmında Hesabımı Sil'e tekrar tıklayabilirsiniz.