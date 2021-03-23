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TikTok, teyit edilmemiş bilgiler için uyarı özelliğini devreye aldı

Sosyal medya platformlarından TikTok, teyid edilmeden yayınlanan yanlış bilgilerin önüne geçilebilmesi için yeni bir uyarı sistemine geçiyor. TikTok'un Türkiye'de platformunda doğrulama kuruluşu Teyit.org ile kurulan ortaklık ile birlikte sisteme 'Gerçekleri Bil' özelliğini ekledi.

23 Mart 2021 Salı 22:43
TikTok, teyit edilmemiş bilgiler için uyarı özelliğini devreye aldı
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Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu TikTok, 'Gerçekleri Bil' adını verdiği yeni biz özelliği devreye sokuyor. Genel olarak teyidi alınmamış yanlış bilgiler içeren yayınlar öncesi uyarı ikazı veren bu özellik o yayınların platform içerisinde yayılmasını önlemek amacıyla kuruldu. 

Doğrulama kuruluşlarından biri olan Teyit.org ile ortaklık kuran TikTok, yapılan çalışmalar sonucunda ekleyeceği özelliği 'Gerçekleri bil' olarak sisteme aldı. Yayınların doğruluk denetimleriyle yayılacak içeriğin yanlış olduğunu belirledikten sonra videonun platformdan kaldırmaya yarayan bu özellik ise içerikteki yanıltıcı ve yanlış olan bilgilerin daha fazla yayılmasını engellemek amaçlı hazırlandı. Bu özellik ile birlikte bu güne kadar kullanıcıların yanlış ve teyid edilmemiş bilgiler içeren videolarla ilgili paylaşım oranının yüzde 24, ve beğenilerin de neredeyse yüzde 7 oranında azaldığı ifade edildi.

'Gerçekleri Bil' tarafından incelemeye alınan ve doğrulama verilmeyen videoya banner ekleniyor ve ayrıca videoyu yükleyen içerik sahibine de 'doğrulanmamış içerik' olarak işaretlendirme yapılıyor. Bir başka kullanıcı içerik sahibinin 'doğrulanmamış içerik' olarak işaretlenmiş olan videosunu paylaşım yapmak istediği zaman ise bir uyarı alıyor. Böylelikle, paylaşım iptal veya paylaş seçenekleri öncesi kullanıcılar için bir düşünme fırsatı sunuluyor.

 



Son Güncelleme: 23.03.2021 22:43
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Anahtar Kelimeler:
TüktokGerçekleri BilYeni özellik
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