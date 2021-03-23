TikTok, teyit edilmemiş bilgiler için uyarı özelliğini devreye aldı

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu TikTok, 'Gerçekleri Bil' adını verdiği yeni biz özelliği devreye sokuyor. Genel olarak teyidi alınmamış yanlış bilgiler içeren yayınlar öncesi uyarı ikazı veren bu özellik o yayınların platform içerisinde yayılmasını önlemek amacıyla kuruldu.
'Gerçekleri Bil' tarafından incelemeye alınan ve doğrulama verilmeyen videoya banner ekleniyor ve ayrıca videoyu yükleyen içerik sahibine de 'doğrulanmamış içerik' olarak işaretlendirme yapılıyor. Bir başka kullanıcı içerik sahibinin 'doğrulanmamış içerik' olarak işaretlenmiş olan videosunu paylaşım yapmak istediği zaman ise bir uyarı alıyor. Böylelikle, paylaşım iptal veya paylaş seçenekleri öncesi kullanıcılar için bir düşünme fırsatı sunuluyor.