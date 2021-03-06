İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

TikTok telefon numarası nasıl değiştirilir?

TikTok uygulamasında kayıtlı olan numarasını değiştirmek isteyen kullanıcılar “TikTokt’ta telefon numarası nasıl değişir?” sorusuna yanıt arıyorlar. TikTok’ta telefon numarasının nasıl değiştiğini sizler için hazırladığımız haberimizde ki adımları uygulayarak öğrenebilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 02:09
TikTok telefon numarası nasıl değiştirilir?
Takip Et:

TikTok, oluşturululan bütün hesapları tek cep telefonu numarasına bağlamaktadır. Kullanıcılar hesap oluşturacakları zaman cep telefon numaralarını giriyorlar. TikTok, kullanıcılar giriş yaptıktan sonra bu numaraları doğruluyor. Böyle durumlarda kullanıcılar TikTok uygulamasında kayıtlı olan cep telefonu numaralarını değiştirmeliler. TikTok, kullanıcıların telefon numaralarını değiştirme isteklerine izin vermektedir.

TikTok’ta numara değiştirmenin adımları

  • TikTok uygulamasına giriş yapın:

    TikTok uygulamasında cep telefonu numaranızı değiştirmek için öncelikle uygulamaya giriş yapmanız gerekiyor.

  • Profil kısmına gidin:

    TikTok uygulamasına giriş yaptıktan sonra, uygulama varsayılan olarak ana ekranda başlayacaktır. Ana ekrandan profil kısmına doğru ilerlemeniz gerekmekte. Aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü şekilde ekranın sağ alt kısmında yer alan “Ben” seçeneğini seçin. Seçtiğiniz zaman, TikTok profiliniz açılmış olacak.

  • Menüyü açın:

    TikTok uygulamasında profil kısmını açtığınız zaman aşağıdaki görselde yer alan ekran karşınıza çıkacak. Bu ekranda, aşağıda gördüğünüz gibi bütün profil ayrıntıları yer alacaktır.  Gönderiler, profil fotoğrafı, kullanıcı adı ile diğer seçeneklerde menüyü bularak açmanız gerekiyor. Menü, ekranda sağ üst köşede yer alan üç nokta simgesi ile temsil edilmektedir. Menüye ulaşabilmek için bu simgeye bir kere dokunmalısınız.

  • Hesabımı yönet seçeneğine tıklayın:

    Menüye dokunduktan sonra, aşağıdaki resimde görülen kısma yönlendirileceksiniz. Bu bölümde, profiliniz ile ilgili bütün farklı bölümler yer alıyor. Listeden “hesabımı yönet” kısmını seçmeniz gerekiyor. Görselde yer alan ok ile gösterildiği şeklide listenin üs kısmında olması gerekiyor.

  • Telefon numarasını seçin:

    Hesabımı yönet bölümüne tıkladığınız zaman, yeni bir kısma yönlendirilmiş olacaksınız. Tikcode’um gibi hesabınız ile ilgili bazı seçenekler karşınıza çıkacak. Seçeneklerden telefon numarasını bulmalısınız. Bu seçeneğe bir kere dokunarak açmalısınız.

  • Değiştire basın:

    Telefon numarası seçeneği seçilmesi ile, ekranınızda bir açılır mesaj görüntülenecektir. Bu görüntüleme onay açılır mesajı. Açılır mesaj, telefon numaranızı değiştirmek istiyor musunuz istemiyor musunuz bununla ilgili sizden onay vermenizi istemektedir. İşleminizi sürdürmek için değiştir kısmını seçmelisiniz.

  • Mevcut numaranızı girmelisiniz:

    Değiştir seçeneğinden sonra alan kodunu seçip şuan uygulamada kayıtlı olan cep telefonu numaranızı girmelisiniz.

  • Ok kısmına basın:

    Telefon numaranızı yazdıktan sonra ok kısmına bakarak devam edebilirsiniz.

  • Onay kodunu girmelisiniz:

    Bu kısımda mevcut tel numaranızı onaylamanız gerekmekte. TikTok uygulaması size dört haneden oluşan bir onay kodu gönderecek. Bu kodu ekranda yer alan boş kısma girmelisiniz.

  • Ok tuşuna basmalısınız:

    Kodu yazdıktan sonra oka basarak ilerlemelisiniz.

  • Yeni telefon numaranızı girin:

    Eski numaranız onaylandıktan sonra yeni numaranızı girmelisiniz.

  • Tamam tuşuna tıklayın:

  • Onay kodunu girmelisiniz:

    Yeni numaranızı girdikten sonra onu da onaylamanız için size gönderilen dört haneli kodu girmeniz gerekiyor.

  • Numara değişikliğini onaylamalısınız:

    Yukarıdaki yazılı olan işlemleri eksiksiz tamamladığınız zaman ekranınıza onay mesajı gelecektir. Yeşil mesajı gördüğünüzde, TikTok uygulamasındaki numaranızı başarı ile tamamladığınız anlamına gelir.


Son Güncelleme: 06.03.2021 02:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TikTokTelefonNumarasıNasılDeğiştirilir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En çok satan ve oynanan Play Station 5 oyunları hangileridir?
En çok satan ve oynanan Play Station 5 oyunları hangileridir?
Pubg Mobile sunucu hata sorunu nasıl çözülür?
Pubg Mobile sunucu hata sorunu nasıl çözülür?
WhatsApp ’tan son dakika haber! Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler ne olacak?
WhatsApp ’tan son dakika haber! Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler ne olacak?
Supercell Brawl Stars kapanıyor mu? Mobil oyun Brawl Stars kaldırılacak mı?
Supercell Brawl Stars kapanıyor mu? Mobil oyun Brawl Stars kaldırılacak mı?
Whatsapp gizlilik sözleşmesinde yapılan son değişiklikler neler? Güncel Whatsapp gizlilik sözleşmesinde sunulan maddeleri neler, kabul etmeyen hesaplara ne olacak?
Whatsapp gizlilik sözleşmesinde yapılan son değişiklikler neler? Güncel Whatsapp gizlilik sözleşmesinde sunulan maddeleri neler, kabul etmeyen hesaplara ne olacak?
Şarjlı diş fırçası kullanmanın avantajları nelerdir? Şarjlı diş fırçası modelleri
Şarjlı diş fırçası kullanmanın avantajları nelerdir? Şarjlı diş fırçası modelleri

Popüler Haberler

Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Memur maaş zam oranları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli yeni yıl maaş zammını ne zaman alacak?
Özel hastane kırmızı alan ücreti nedir? 2021
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Mart 2021
Altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 6 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bim'de indirimde ne var 6 Mart 2021 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
Askerde cuma namazı kılınır mı, nasıl kılınır?
İnaktif aşı nedir, ne demek? İnaktif aşı özelliklerini Sağlık Bakanı açıkladı!
Bahçedeki karınca ve zararlı böceklerden nasıl kurtulurum?
Balgam yutmak oruç bozar mı? Tükürük ve balgam yutkunmak orucu etkiler mi?
Real Madrid, La Liga’dan ayrılacak mı? 20 Takımlı Avrupa Süper Lig’ine katılacak
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
Esnek çalışma ne zaman uygulanmaya başlayacak? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Torun bakım maaşı alabilmek için sağlanması gereken şartlar nelerdir? 2021
Brütten nete maaş nasıl hesaplanır 2021
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 6 Mart 2021 Cumartesi
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.