TikTok telefon numarası nasıl değiştirilir?

TikTok’ta numara değiştirmenin adımları

TikTok uygulamasına giriş yapın: TikTok uygulamasında cep telefonu numaranızı değiştirmek için öncelikle uygulamaya giriş yapmanız gerekiyor.

TikTok uygulamasında cep telefonu numaranızı değiştirmek için öncelikle uygulamaya giriş yapmanız gerekiyor. Profil kısmına gidin: TikTok uygulamasına giriş yaptıktan sonra, uygulama varsayılan olarak ana ekranda başlayacaktır. Ana ekrandan profil kısmına doğru ilerlemeniz gerekmekte. Aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü şekilde ekranın sağ alt kısmında yer alan “Ben” seçeneğini seçin. Seçtiğiniz zaman, TikTok profiliniz açılmış olacak.

TikTok uygulamasına giriş yaptıktan sonra, uygulama varsayılan olarak ana ekranda başlayacaktır. Ana ekrandan profil kısmına doğru ilerlemeniz gerekmekte. Aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü şekilde ekranın sağ alt kısmında yer alan “Ben” seçeneğini seçin. Seçtiğiniz zaman, TikTok profiliniz açılmış olacak. Menüyü açın: TikTok uygulamasında profil kısmını açtığınız zaman aşağıdaki görselde yer alan ekran karşınıza çıkacak. Bu ekranda, aşağıda gördüğünüz gibi bütün profil ayrıntıları yer alacaktır. Gönderiler, profil fotoğrafı, kullanıcı adı ile diğer seçeneklerde menüyü bularak açmanız gerekiyor. Menü, ekranda sağ üst köşede yer alan üç nokta simgesi ile temsil edilmektedir. Menüye ulaşabilmek için bu simgeye bir kere dokunmalısınız.

TikTok uygulamasında profil kısmını açtığınız zaman aşağıdaki görselde yer alan ekran karşınıza çıkacak. Bu ekranda, aşağıda gördüğünüz gibi bütün profil ayrıntıları yer alacaktır. Gönderiler, profil fotoğrafı, kullanıcı adı ile diğer seçeneklerde menüyü bularak açmanız gerekiyor. Menü, ekranda sağ üst köşede yer alan üç nokta simgesi ile temsil edilmektedir. Menüye ulaşabilmek için bu simgeye bir kere dokunmalısınız. Hesabımı yönet seçeneğine tıklayın: Menüye dokunduktan sonra, aşağıdaki resimde görülen kısma yönlendirileceksiniz. Bu bölümde, profiliniz ile ilgili bütün farklı bölümler yer alıyor. Listeden “hesabımı yönet” kısmını seçmeniz gerekiyor. Görselde yer alan ok ile gösterildiği şeklide listenin üs kısmında olması gerekiyor.

Menüye dokunduktan sonra, aşağıdaki resimde görülen kısma yönlendirileceksiniz. Bu bölümde, profiliniz ile ilgili bütün farklı bölümler yer alıyor. Listeden “hesabımı yönet” kısmını seçmeniz gerekiyor. Görselde yer alan ok ile gösterildiği şeklide listenin üs kısmında olması gerekiyor. Telefon numarasını seçin: Hesabımı yönet bölümüne tıkladığınız zaman, yeni bir kısma yönlendirilmiş olacaksınız. Tikcode’um gibi hesabınız ile ilgili bazı seçenekler karşınıza çıkacak. Seçeneklerden telefon numarasını bulmalısınız. Bu seçeneğe bir kere dokunarak açmalısınız.

Hesabımı yönet bölümüne tıkladığınız zaman, yeni bir kısma yönlendirilmiş olacaksınız. Tikcode’um gibi hesabınız ile ilgili bazı seçenekler karşınıza çıkacak. Seçeneklerden telefon numarasını bulmalısınız. Bu seçeneğe bir kere dokunarak açmalısınız. Değiştire basın: Telefon numarası seçeneği seçilmesi ile, ekranınızda bir açılır mesaj görüntülenecektir. Bu görüntüleme onay açılır mesajı. Açılır mesaj, telefon numaranızı değiştirmek istiyor musunuz istemiyor musunuz bununla ilgili sizden onay vermenizi istemektedir. İşleminizi sürdürmek için değiştir kısmını seçmelisiniz.

Telefon numarası seçeneği seçilmesi ile, ekranınızda bir açılır mesaj görüntülenecektir. Bu görüntüleme onay açılır mesajı. Açılır mesaj, telefon numaranızı değiştirmek istiyor musunuz istemiyor musunuz bununla ilgili sizden onay vermenizi istemektedir. İşleminizi sürdürmek için değiştir kısmını seçmelisiniz. Mevcut numaranızı girmelisiniz: Değiştir seçeneğinden sonra alan kodunu seçip şuan uygulamada kayıtlı olan cep telefonu numaranızı girmelisiniz.

Değiştir seçeneğinden sonra alan kodunu seçip şuan uygulamada kayıtlı olan cep telefonu numaranızı girmelisiniz. Ok kısmına basın: Telefon numaranızı yazdıktan sonra ok kısmına bakarak devam edebilirsiniz.

Telefon numaranızı yazdıktan sonra ok kısmına bakarak devam edebilirsiniz. Onay kodunu girmelisiniz: Bu kısımda mevcut tel numaranızı onaylamanız gerekmekte. TikTok uygulaması size dört haneden oluşan bir onay kodu gönderecek. Bu kodu ekranda yer alan boş kısma girmelisiniz.

Bu kısımda mevcut tel numaranızı onaylamanız gerekmekte. TikTok uygulaması size dört haneden oluşan bir onay kodu gönderecek. Bu kodu ekranda yer alan boş kısma girmelisiniz. Ok tuşuna basmalısınız: Kodu yazdıktan sonra oka basarak ilerlemelisiniz.

Kodu yazdıktan sonra oka basarak ilerlemelisiniz. Yeni telefon numaranızı girin: Eski numaranız onaylandıktan sonra yeni numaranızı girmelisiniz.

Eski numaranız onaylandıktan sonra yeni numaranızı girmelisiniz. Tamam tuşuna tıklayın:

Onay kodunu girmelisiniz: Yeni numaranızı girdikten sonra onu da onaylamanız için size gönderilen dört haneli kodu girmeniz gerekiyor.

Yeni numaranızı girdikten sonra onu da onaylamanız için size gönderilen dört haneli kodu girmeniz gerekiyor. Numara değişikliğini onaylamalısınız: Yukarıdaki yazılı olan işlemleri eksiksiz tamamladığınız zaman ekranınıza onay mesajı gelecektir. Yeşil mesajı gördüğünüzde, TikTok uygulamasındaki numaranızı başarı ile tamamladığınız anlamına gelir.

, oluşturululan bütün hesapları tek cepna bağlamaktadır. Kullanıcılar hesap oluşturacakları zaman cep telefon numaralarını giriyorlar. TikTok, kullanıcılar giriş yaptıktan sonra bu numaraları doğruluyor. Böyle durumlarda kullanıcılar TikTok uygulamasında kayıtlı olan cep telefonu numaralarını değiştirmeliler. TikTok, kullanıcıların telefon numaralarını değiştirme isteklerine izin vermektedir.