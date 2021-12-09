TikTok rüzgarı Twitter'a da sıçradı! Video akış özelliği geliyor..

Son zamanlarda bir çok farklı gelişmeyle kendisi tekrar tekrar yenileyen Twitter, son olarak kullanıcılarını video akımına dahil etmeye çalışıyor. TikTok benzeri video akış özelliği üzerinde çalışan Twitter, yeni getireceği özelliğin test aşamasını yapmaya başladıklarını duyurdu.

Üst düzey yönetimde CEO değişikliği kararına giden ve Jack Dorsey'in istifası sonrası göreve Parag Agrawal’ı getiren Twitter, yapılan köklü değişiklik sonrası platformda da yeni değişiklikler yapma kararı aldı. Dünyanın en çok kullanıcısına sahip uygulamalardan biri olan TikTok’taki video akış özelliğini Twitter akışını da getirmeye hazırlanan şirket, yeni özelliği Hindistan’da kullanıma sundu ve buradaki kullanıcılarla test etmeye başladı.

Facebook ve Instagram uygulamalarında da kullanılan video akış özelliğini şimdi de Twitter'a da sıçramış olurken, yeni özelliğin 'Keşfet' sekmesi içinde yer alacağı ve orada aşağıya doğru akan birçok videoların görüleceği belirtildi. metin odaklı platformu kullanan kullanıcıları ise yeni özelliği nasıl kullanacağı büyük merak konusu oldu.